В сети появилось видео допроса Мамаева и Кокорина

По ним не видно никакого раскаяния.
В интернете появилось видео с допроса полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.
В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева