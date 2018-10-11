В сети появилось видео допроса Мамаева и Кокорина

В интернете появилось видео с допроса полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева