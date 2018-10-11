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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В сети появилось видео допроса Мамаева и Кокорина

    В интернете появилось видео с допроса полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

    В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеканал 360

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    11.10.2018 12:11
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 19:15

      По ним не видно никакого раскаяния.

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      Рейтинг: +388

      R015RK 11 октября 2018, 18:41

      А глазки то бегают, видимо всё таки очкует крутой парняга

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 11 октября 2018, 16:23

      Сажать их по максимум. Будет уроком им и всем кто считает что деньги правят миром и звезда ты или чмо подзаборное.

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      Рейтинг: +2546

      Челнинец 11 октября 2018, 16:02

      Кокорин спокоен видать работают связи, и деньжат нехило подкинул, вот и спокоен в отличие от Мамаева!

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      Рейтинг: +2546

      Челнинец 11 октября 2018, 16:00

      да не посадят их, условку дадут и штраф И ВСЕ! но это им будет большим уроком)

      0
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 11 октября 2018, 15:49

      LERDAV. "Святые парни." Навечно их в Храм Хреста Спасителя.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 октября 2018, 13:47

      Эти клоуны даже сейчас уверены что это какая-то игра и веселуха. Кокорин вообще ведёт себя нагло, как будто он не на допросе в СИЗО, а на приёме у врача. Посадить этих чертей.

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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь > ivanthebest 11 октября 2018, 14:21

      Не обижай клоунов это великая профессия -они просто черти

      2
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 11 октября 2018, 13:21

      а Кокорин в райдере запросил кожаное кресло?

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 11 октября 2018, 13:03

      А Кокошник че так сидит как у себя дома? Он походу сотрудника на лавку посадил а сам на ее кресло

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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 11 октября 2018, 12:54

      что то здесь ни герои

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