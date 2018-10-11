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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Погба: «Никогда не становился чемпионом АПЛ. Хотелось бы сделать это»

    Полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после победы на чемпионате мира-2018 мечтает выиграть титул в Англии.

    «После ЧМ-2018 было трудно сконцентрироваться и начать снова бороться за награды. Победа на том турнире – лучшая награда, которую только может выиграть футболист в своей карьере.

    Но я люблю преодолевать трудности, передо мной еще есть цели. К примеру, я никогда не становился чемпионом АПЛ. Хотелось бы сделать это», – заявил Погба.

    После восьми туров «Манчестер Юнайтед» находится на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков.

    Источник: AFP

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    11.10.2018 09:52
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