Погба: «Никогда не становился чемпионом АПЛ. Хотелось бы сделать это»

Полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после победы на чемпионате мира-2018 мечтает выиграть титул в Англии.

«После ЧМ-2018 было трудно сконцентрироваться и начать снова бороться за награды. Победа на том турнире – лучшая награда, которую только может выиграть футболист в своей карьере.

Но я люблю преодолевать трудности, передо мной еще есть цели. К примеру, я никогда не становился чемпионом АПЛ. Хотелось бы сделать это», – заявил Погба.

После восьми туров «Манчестер Юнайтед» находится на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков.