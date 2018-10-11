Зинченко – о матче с Италией: «У таких сборных нам есть чему поучиться»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко остался доволен результатом товарищеского матча против национальной команды Италии.

«Это был тяжелый матч, но результат по сегодняшней игре, я скажу, нас устроил, поскольку у итальянцев было очень много эпизодов. Удача, наверное, больше была на нашей стороне, но и мы тоже создали кое-какие проблемы сопернику.

После матча тренер поблагодарил нас за игру, за правильный характер, потому что в таких играх характер стоит на первом месте. Всегда приятно играть против топ-сборных, которые показывают нам наш уровень игры. Против таких сборных товарищеских игр не бывает. Накал всегда существует и скорости сумасшедшие.

Они здорово перемещались и мы, наверное, не были до конца готовы, что они будут играть в таком ключе, создавая численно преимущество на флангах. Зачастую наши крайние защитники оставались против 2-3 футболистов, и нам тяжело было перемещаться. Но тренерский штаб указал нам на это в перерыве, и во втором тайме мы стали играть более компактно и возле наших ворот было меньше моментов.

Хотел бы отметить игру Пятова, поскольку, если бы не он, сегодня было бы намного больше забитых мячей в наши ворота. А то, что мы пропустили гол... Пропускает и забивает всегда команда, поэтому обвинять здесь никого не будем. Все ошибались, с центральной зоны человек бьет, никто ему не мешает, поэтому с центральных полузащитников тоже должен быть какой-то спрос.

Тяжело выделить у Италии какого-то одного футболиста, у них играет вся команда. Прежде всего, они играют в футбол без какой-либо суеты когда у них мяч, и у таких сборных нам есть чему поучиться», – сказал Зинченко.

Товарищеский матч Украина – Италия завершился со счетом 1:1.