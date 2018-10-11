Зинченко – о матче с Италией: «У таких сборных нам есть чему поучиться»

Всё правильно и умно сказал, но итальянцев, конечно, перехвалил. Они сами сейчас в кризисе и не сильнее украинцев, пускай и по именам явно громче выглядят, но этот только на бумаге.
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко остался доволен результатом товарищеского матча против национальной команды Италии.
«Это был тяжелый матч, но результат по сегодняшней игре, я скажу, нас устроил, поскольку у итальянцев было очень много эпизодов. Удача, наверное, больше была на нашей стороне, но и мы тоже создали кое-какие проблемы сопернику.
После матча тренер поблагодарил нас за игру, за правильный характер, потому что в таких играх характер стоит на первом месте. Всегда приятно играть против топ-сборных, которые показывают нам наш уровень игры. Против таких сборных товарищеских игр не бывает. Накал всегда существует и скорости сумасшедшие.
Они здорово перемещались и мы, наверное, не были до конца готовы, что они будут играть в таком ключе, создавая численно преимущество на флангах. Зачастую наши крайние защитники оставались против 2-3 футболистов, и нам тяжело было перемещаться. Но тренерский штаб указал нам на это в перерыве, и во втором тайме мы стали играть более компактно и возле наших ворот было меньше моментов.
Хотел бы отметить игру Пятова, поскольку, если бы не он, сегодня было бы намного больше забитых мячей в наши ворота. А то, что мы пропустили гол... Пропускает и забивает всегда команда, поэтому обвинять здесь никого не будем. Все ошибались, с центральной зоны человек бьет, никто ему не мешает, поэтому с центральных полузащитников тоже должен быть какой-то спрос.
Тяжело выделить у Италии какого-то одного футболиста, у них играет вся команда. Прежде всего, они играют в футбол без какой-либо суеты когда у них мяч, и у таких сборных нам есть чему поучиться», – сказал Зинченко.
Товарищеский матч Украина – Италия завершился со счетом 1:1.