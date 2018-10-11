Манчини: «Повели в счете, но как только расслабились, получили гол от Украины»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не стал акцентировать внимание на ошибках своих игроков в товарищеском матче с командой Украины.

«Мы должны быть злее и всегда идти вперед, быть более агрессивными в атаке. Матчи выигрываются только благодаря голам, через злость. Мы повели в счете, но как только расслабились, получили гол в свои ворота.

Я доволен нашими игроками и нашими дебютантами. Ошибки делают все, но все равно ребята молодцы и сыграли хорошо. Нам не хватило победного гола, поэтому я немного разочарован. Команда переживает сложный момент, но показала хорошую игру.

Три форварда в атаке? Это схема действовала хорошо, мы ее использовали впервые и, на мой взгляд, она сработала.

Действительно, у нас много ничьих, я уже тоже устал от них. Это последствия кризиса, который начался два месяца назад. Но я надеюсь, что в воскресенье он закончится и мы покажем свой лучший футбол. Разница между первым и вторым таймом была заметна, замены нас немного подвели.

Болельщики, как и мы, тренеры, расстроены этим результатом. Конечно, все были бы рады победе над Украиной. Мы недовольны ничьей, но довольны качеством своей игры.

Теперь отдохнем, посмотрим, кто в каком состоянии, и тогда будем определять состав на Польшу», – сказал Манчини.

Товарищеский матч Украина – Италия завершился со счетом 1:1.