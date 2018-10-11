Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Манчини: «Повели в счете, но как только расслабились, получили гол от Украины»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не стал акцентировать внимание на ошибках своих игроков в товарищеском матче с командой Украины.

    «Мы должны быть злее и всегда идти вперед, быть более агрессивными в атаке. Матчи выигрываются только благодаря голам, через злость. Мы повели в счете, но как только расслабились, получили гол в свои ворота.

    Я доволен нашими игроками и нашими дебютантами. Ошибки делают все, но все равно ребята молодцы и сыграли хорошо. Нам не хватило победного гола, поэтому я немного разочарован. Команда переживает сложный момент, но показала хорошую игру.

    Три форварда в атаке? Это схема действовала хорошо, мы ее использовали впервые и, на мой взгляд, она сработала.

    Действительно, у нас много ничьих, я уже тоже устал от них. Это последствия кризиса, который начался два месяца назад. Но я надеюсь, что в воскресенье он закончится и мы покажем свой лучший футбол. Разница между первым и вторым таймом была заметна, замены нас немного подвели.

    Болельщики, как и мы, тренеры, расстроены этим результатом. Конечно, все были бы рады победе над Украиной. Мы недовольны ничьей, но довольны качеством своей игры.

    Теперь отдохнем, посмотрим, кто в каком состоянии, и тогда будем определять состав на Польшу», – сказал Манчини.

    Товарищеский матч Украина – Италия завершился со счетом 1:1.

    Источник: Football.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2018 07:17
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 17:48

      Италия пока не показывает внятной игры.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 11 октября 2018, 10:47

      играть просто нужно,а не умирать после пяти минут прессинга....такое впечатление что игра за сборную в Италии это некая повинность,нет желания,страсти,да вообще нихрена нет....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 октября 2018, 08:44

      Когда успели расслабиться ?... Сами забили на 55-й минуте и пропустили ответный гол на 62-й

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 октября 2018, 08:38

      Итальянцы уже не те.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +194

      Klodus > RedWhiteFans2 11 октября 2018, 10:17

      Не... Просто Манчини тот самый.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11