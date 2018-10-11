Мората: «Если «Реал» придет за Азаром, то ничего не будет сдерживать Эдена»

Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился мнением о словах своего одноклубника Эдена Азара о «Реале». Бельгиец назвал мадридский клуб лучшим в мире и сказал, что с детства хочет играть в нем.

«Если он так четко сказал об этом, значит так и есть.

Дело не в том, что он хочет уйти из «Челси». Просто если «Реал» придет за ним, то его ничего не будет ему сдерживать. Это не тот случай, когда игрока заставляют уйти, у Азара действующий контракт с клубом», – сказал Мората.

Ранее сообщалось, что «Челси» может отпустить Зара в «Реал» за 200 миллионов евро.