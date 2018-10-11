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    Мората: «Если «Реал» придет за Азаром, то ничего не будет сдерживать Эдена»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората поделился мнением о словах своего одноклубника Эдена Азара о «Реале». Бельгиец назвал мадридский клуб лучшим в мире и сказал, что с детства хочет играть в нем.

    «Если он так четко сказал об этом, значит так и есть.

    Дело не в том, что он хочет уйти из «Челси». Просто если «Реал» придет за ним, то его ничего не будет ему сдерживать. Это не тот случай, когда игрока заставляют уйти, у Азара действующий контракт с клубом», – сказал Мората.

    Ранее сообщалось, что «Челси» может отпустить Зара в «Реал» за 200 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    11.10.2018 01:32
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