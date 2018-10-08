Азар: «Реал» – лучший клуб мира. С детства мечтал там играть»

Полузащитник «Челси» Эден Азар ответил на вопрос о продлении контракта и об интересе со стороны «Реала».

«Если клуб предложит мне продлить контракт, я буду готов обсудить это. Не хочу говорить об этом как о состоявшемся факте.

Иногда я просыпаюсь с желанием уйти. Иногда мне хочется остаться. Мне 27 лет, в январе будет 28. Речь о моем будущем.

«Реал» – лучший клуб мира, я с детства мечтал там играть. Не хочу поднимать этот вопрос ежедневно – мы скоро все обсудим», – сказал бельгиец.

В текущем сезоне Азар принял участие в 10-ти матчах всех турниров на клубном уровне. На его счету восемь голов и три результативные передачи. Ресурс Transfermarkt оценивает футболиста в 120 миллионов евро.

Сегодня хавбек вошел в третью пятерку номинантов на «Золотой мяч»-2018.