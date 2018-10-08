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    Какой вы футболист?

    Азар: «Реал» – лучший клуб мира. С детства мечтал там играть»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар ответил на вопрос о продлении контракта и об интересе со стороны «Реала».

    «Если клуб предложит мне продлить контракт, я буду готов обсудить это. Не хочу говорить об этом как о состоявшемся факте.

    Иногда я просыпаюсь с желанием уйти. Иногда мне хочется остаться. Мне 27 лет, в январе будет 28. Речь о моем будущем.

    «Реал» – лучший клуб мира, я с детства мечтал там играть. Не хочу поднимать этот вопрос ежедневно – мы скоро все обсудим», – сказал бельгиец.

    В текущем сезоне Азар принял участие в 10-ти матчах всех турниров на клубном уровне. На его счету восемь голов и три результативные передачи. Ресурс Transfermarkt оценивает футболиста в 120 миллионов евро.

    Сегодня хавбек вошел в третью пятерку номинантов на «Золотой мяч»-2018.

    Источник: Daily Mail

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    08.10.2018 16:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 8 октября 2018, 23:12

      судя по тому что ему как он говорит нравится играть под руководством Сари скорее похоже что хочет остаться но пытается выторговать более привлекательный контракт. ему уже не 25. если бы ему не нравился сам клуб и город то ушел бы уже пару лет обратно. если останется то станет легендой челси. как повернется карьера в реале никто заранее не знает. а здесь его все любят и уважают. игрок отличный да и чел вроде неплохой раз про него не слышно всякой чернухи.

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      Рейтинг: +214

      Yurini 8 октября 2018, 22:36

      в такой среал... лучше уж в Челси остаться! Выйти в ЛЧ, на след.год усилиться еще, так же качественно - как Жоржиньо и Ковачич! И там Челси будет очень силён!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 октября 2018, 17:51

      Кони выиграли лучший клуб мироа!

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 8 октября 2018, 17:07

      Челси не отпустит и Реал без Роналду и Зидана совсем плох,зачем туда уходить,отыграть достойно,а там глядишь и уходить никуда не надо будет...

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 8 октября 2018, 16:51

      Останься там где есть... лидер команде... реал уже и судьи не ташут

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 8 октября 2018, 16:44

      Реал уже не та, как ты предпологал

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