Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поделился мнением об игре команды. В Примере каталонцы не побеждали четыре игры подряд.

«В чемпионате мы занимаем высокое место, в Лиге чемпионов мы стартовали хорошо. Это правда, что мы не выигрываем в четырех играх, это ненормально. Но это только начало долгого сезона, в котором произойдет много вещей», – сказал Коутиньо.

«Барселона» с 15-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице.