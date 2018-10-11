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    Какой вы футболист?

    Коутиньо – о четырех матчах без побед: «Это ненормально»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поделился мнением об игре команды. В Примере каталонцы не побеждали четыре игры подряд.

    «В чемпионате мы занимаем высокое место, в Лиге чемпионов мы стартовали хорошо. Это правда, что мы не выигрываем в четырех играх, это ненормально. Но это только начало долгого сезона, в котором произойдет много вещей», – сказал Коутиньо.

    «Барселона» с 15-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице.

    Источник: Marca

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    11.10.2018 00:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 11:34

      Для многих это стало неожиданностью. Появление Коутиньо в Барселоне должно было усилить игру.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 октября 2018, 01:34

      вот и тащи, на тебя много надежд возлагают. особенно на твои дальние удары.

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