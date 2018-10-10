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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба – о сборной России: «Работаем, чтобы продлить сказку»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал об отношениях с фанатами.

    – Вы один из самых популярных футболистов сборной России. Как вас принял Калининград? Были ли какие-то особенные сюрпризы?

    – Сейчас и сборная России, и я лично переживаем волшебные моменты, для меня они лучшие в карьере. Хотим, чтобы это длилось как можно дольше, хотя я прекрасно понимаю, что рано или поздно это закончится. Но мы работаем, чтобы продлить сказку.

    Многие говорят, что у нас когда-то закончится топливо, но, надеюсь, эмоции болельщиков нас будут подпитывать. В Калининграде у стадиона нас встретили болельщики, но ни с кем не удалось сфотографироваться, потому что все происходило быстро, сейчас это исправим.

    Помню себя мальчиком, когда встречался с известными футболистами, было приятно, что относились по-человечески. Я за то, чтобы быть вместе с людьми, мы все одно целое. Очень приятно видеть улыбки, чувствовать поддержку.

    В четверг Россия сыграет против Швеции в матче Лиги наций. начало встречи в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    10.10.2018 23:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 11 октября 2018, 13:18

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 11:09

      "Хочу продлить минуты сладостные эти". Удачи сборной.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 11 октября 2018, 05:20

      Удачи нашим, а нам приятного просмотра

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 11 октября 2018, 00:09

      какая сказка о чём он

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 10 октября 2018, 23:53

      Вот вот, а то одни уже расслабились.

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