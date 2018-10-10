Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал об отношениях с фанатами.

– Вы один из самых популярных футболистов сборной России. Как вас принял Калининград? Были ли какие-то особенные сюрпризы?

– Сейчас и сборная России, и я лично переживаем волшебные моменты, для меня они лучшие в карьере. Хотим, чтобы это длилось как можно дольше, хотя я прекрасно понимаю, что рано или поздно это закончится. Но мы работаем, чтобы продлить сказку.

Многие говорят, что у нас когда-то закончится топливо, но, надеюсь, эмоции болельщиков нас будут подпитывать. В Калининграде у стадиона нас встретили болельщики, но ни с кем не удалось сфотографироваться, потому что все происходило быстро, сейчас это исправим.

Помню себя мальчиком, когда встречался с известными футболистами, было приятно, что относились по-человечески. Я за то, чтобы быть вместе с людьми, мы все одно целое. Очень приятно видеть улыбки, чувствовать поддержку.

В четверг Россия сыграет против Швеции в матче Лиги наций. начало встречи в 22:45 по московскому времени.