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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дриусси: «В октябре планирую играть еще лучше, чем в сентябре»

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением о своей игре. Болельщики санкт-петербуржцев признали хавбека лучшим футболистом команды в сентябре.

    – Вы стали лучшим в сентябре. Какие планы на октябрь?

    – Планы – играть еще лучше! Мне нужно поработать над игрой в обороне – лучше страховать партнеров при действиях в защите. Кроме того, намерен изо всех сил помогать команде, мы хорошо идем, нам нельзя сбавлять обороты – нужно продолжать работать и достигать результатов – как личных, так и командных.

    В текущем сезоне РПЛ Дриусси сыграл в девяти матчах, в которых забил три гола.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    10.10.2018 22:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 11 октября 2018, 00:17

      Давай Себастьян улучшай и дальше,только не разочаровывай нас!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 октября 2018, 23:15

      На тебя Себа и на Дзюбу вся надежда в нападении. В середине поля есть больше игроков для выполнения поставленных задач и ведения игры. Удачи и травмы пусть обходят стороной.

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