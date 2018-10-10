Дриусси: «В октябре планирую играть еще лучше, чем в сентябре»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился мнением о своей игре. Болельщики санкт-петербуржцев признали хавбека лучшим футболистом команды в сентябре.

– Вы стали лучшим в сентябре. Какие планы на октябрь?

– Планы – играть еще лучше! Мне нужно поработать над игрой в обороне – лучше страховать партнеров при действиях в защите. Кроме того, намерен изо всех сил помогать команде, мы хорошо идем, нам нельзя сбавлять обороты – нужно продолжать работать и достигать результатов – как личных, так и командных.

В текущем сезоне РПЛ Дриусси сыграл в девяти матчах, в которых забил три гола.