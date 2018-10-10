Дзюба: «Успехи сборной России – фарт? Обидно, что наш труд вы называете так»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением об игре команды.

– Многие считают, что успехи сборной связаны с фартом. У вас нет боязни, что в один момент это все закончится?

– Обидно, что наш труд вы называете фартом. Как на фарте можно дойти до 1/4 финала Чемпионата мира, обыграть Испанию, продержаться с ней 120 минут? Некорректно озвучивать такое мнение.

Мы здесь, чтобы радовать страну своими победами, чтобы отстаивать ее честь. Наконец-то нам удалось доказать, что мы не безразличные и не зажравшиеся, а люди, которые хотят побеждать.

Перед Чемпионатом мира команда объединилась, и по сей день мы гнем свою линию и хотим побеждать. Может произойти все что угодно, но мы хотим отдать все силы, можно проиграть по-разному. Не хотим сваливаться ни на какие лишние разговоры, есть футбол, а есть околофутбол.

Завтра Россия сыграет со сборной Швеции в Лиге наций. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.