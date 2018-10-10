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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба: «Успехи сборной России – фарт? Обидно, что наш труд вы называете так»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением об игре команды.

    – Многие считают, что успехи сборной связаны с фартом. У вас нет боязни, что в один момент это все закончится?

    Обидно, что наш труд вы называете фартом. Как на фарте можно дойти до 1/4 финала Чемпионата мира, обыграть Испанию, продержаться с ней 120 минут? Некорректно озвучивать такое мнение.

    Мы здесь, чтобы радовать страну своими победами, чтобы отстаивать ее честь. Наконец-то нам удалось доказать, что мы не безразличные и не зажравшиеся, а люди, которые хотят побеждать.

    Перед Чемпионатом мира команда объединилась, и по сей день мы гнем свою линию и хотим побеждать. Может произойти все что угодно, но мы хотим отдать все силы, можно проиграть по-разному. Не хотим сваливаться ни на какие лишние разговоры, есть футбол, а есть околофутбол.

    Завтра Россия сыграет со сборной Швеции в Лиге наций. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: РФС

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    10.10.2018 19:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 10 октября 2018, 22:07

      Какие УСПЕХИ?????????????

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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 октября 2018, 22:01

      Не могу утверждать за всех, но лично я уже смотрю матчи сборной спокойно, без какой-либо паники и безнадёги, есть уверенность что даже если полпустят, то смогут отыграться, и не важно кто будет соперником.
      Изменения "на лицо", спасибо команде и тренеру!
      Россия - вперед!!!

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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 10 октября 2018, 21:53

      Дзюба -если это игра с Испанией-то нах не нужно !...а вот с хорватами классно сыграли (неожиданно ) , особенно когда заменили Дзюбу -

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 10 октября 2018, 20:34

      Чтож раньше так не трудились?
      Чеснок↓все правильно написал!!!

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 10 октября 2018, 19:50

      Фарт конечно. надо смелее играть

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 10 октября 2018, 19:48

      1. Попасть на ЧМ как страна-организатор
      2. Получить слабейшую группу на турнире
      3. Уступая в счёте в 1/8 финала, заработать пенальти благодаря случайному попаданию мяча в руку и сравнять счёт
      4. Победить в серии пенальти (ака "Лотерея")

      Обидно, что профессионалы случайности записывают на свой счёт)

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 10 октября 2018, 19:45

      ...не безразличные и не зажравшиеся... - это 100%-ная оговорочка по-Фрейду!

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