Юрист рассказал, какое наказание могут получить Кокорин и Мамаев по статье «Хулиганство»

Председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев разъяснил, чем могут обернуться обвинения в избиении для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Ранее правоохранительные органы переквалифицировали статью «Побои» в отношении футболистов на «Хулиганство».

«Статью, конечно, переквалифицировали верно. Побои – это два или три удара по лицу, которые не нанесли никакого вреда здоровью. В данном случае явно использовался какой-то предмет в качестве оружия. Несмотря на то что действие было совершено группой лиц, не было какого-то сговора. Так что это до пяти лет лишения свободы, а не семи. Другое дело, что таких эпизодов несколько, поэтому за каждый будет назначено отдельное наказание, и в дальнейшем судья их может соединить — частично или полностью. Что касается смягчающих обстоятельств, то им является чистосердечное признание вины и возмещение материального и морального ущербов. При позиции же отрицания и игнорирования следствия вполне возможно, что приговор будет реальный.

Что касается возможных наказаний, то в данном случае штраф назначается редко. Скорее всего, лишение свободы. Но оно может быть как реальным, так и условным. По данной статье довольно часто суд приходит к выводу, что исправление возможно и без изоляции от общества. Человек может отбыть условное наказание. Если за время испытательного срока он ничего не совершит, то судимость погашается.

Не хотелось бы, чтобы это был какой-то показательный процесс, все должны отвечать одинаково. Преступление есть преступление», – сказал Князев.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева