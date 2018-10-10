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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Юрист рассказал, какое наказание могут получить Кокорин и Мамаев по статье «Хулиганство»

    Председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев разъяснил, чем могут обернуться обвинения в избиении для нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Ранее правоохранительные органы переквалифицировали статью «Побои» в отношении футболистов на «Хулиганство».

    «Статью, конечно, переквалифицировали верно. Побои – это два или три удара по лицу, которые не нанесли никакого вреда здоровью. В данном случае явно использовался какой-то предмет в качестве оружия. Несмотря на то что действие было совершено группой лиц, не было какого-то сговора. Так что это до пяти лет лишения свободы, а не семи. Другое дело, что таких эпизодов несколько, поэтому за каждый будет назначено отдельное наказание, и в дальнейшем судья их может соединить — частично или полностью. Что касается смягчающих обстоятельств, то им является чистосердечное признание вины и возмещение материального и морального ущербов. При позиции же отрицания и игнорирования следствия вполне возможно, что приговор будет реальный.

    Что касается возможных наказаний, то в данном случае штраф назначается редко. Скорее всего, лишение свободы. Но оно может быть как реальным, так и условным. По данной статье довольно часто суд приходит к выводу, что исправление возможно и без изоляции от общества. Человек может отбыть условное наказание. Если за время испытательного срока он ничего не совершит, то судимость погашается.

    Не хотелось бы, чтобы это был какой-то показательный процесс, все должны отвечать одинаково. Преступление есть преступление», – сказал Князев.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Источник: Чемпионат

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    10.10.2018 18:29
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 11 октября 2018, 14:30

      Pussy Riot помните? тоже хулиганка и реальные сроки

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 10 октября 2018, 23:27

      Просто так не отпустят, но и посадить не посадят.
      Дадут условку. Но....
      Не уверен, что во время условки они ещё чего-нибудь не натворят. Вот тогда уже могут и посадить.
      Ведь тут какое дело - при условке нужно отмечаться, значит по монакам не поездишь.))) А в России эти ублюдки точно натворят дел.

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      Рейтинг: +452

      тёска 10 октября 2018, 21:46

      Нада оправдать пьянчуг.была у меня ситуация :я выпивший,в комуналке он меня оскорбил,я пару раз ударил он упал,ещё пару раз получил в лежачем положении.Суд:гиматомы,сотрясение,оскорбление.итог:8 тыс штраф за нанесение вреда и год условно(я единственный кормилец и ребёнок 4 года).С тех пор на провокации не риагирую

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      Рейтинг: +452

      тёска > тёска 10 октября 2018, 21:49

      В целом пусть чиновники и журналисты не расслабляются,а то наши спортики возьмут ситуацию в стране под контроль

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 21:36

      Какой это юрист? Он уже и предмет нашел (которого никто не видел), используемый в качестве оружия (без него хулиганства нет). Ну явная тенденциозность и заказуха.

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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > paracetamol 10 октября 2018, 23:22

      Иди к офтальмологу сходи - на видео где он стулом его ********, ты видимо единорогов только видел...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > paracetamol 10 октября 2018, 23:22

      А стул - это не предмет?

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      Рейтинг: +1494

      geroin161 10 октября 2018, 20:38

      Им двум скорее всего дадут по 15 суток и общественных работ. Как Багдасарян

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      Рейтинг: +1494

      geroin161 10 октября 2018, 20:36

      Хулиганка???
      А нанесение тяжких телесных? Плюс пьяные, а это оттягчающее.
      Уже по совокупности года 2-3 реального срока.

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      Рейтинг: +882

      kliker > geroin161 10 октября 2018, 21:51

      требуй пожизненого - все жертвы уже умерли от тяжких телесных.

      -1
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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 10 октября 2018, 20:06

      Чистая групповуха и сговор однозначно и то что пьяные отягчающее обстоятельства.

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      Рейтинг: +882

      kliker > anatolich72 10 октября 2018, 21:50

      ты выбирай либо пьянку, либо сговор.
      Либо пьяные неадекваты, либо трезвый сговор. Вместе не получается.

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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 > kliker 10 октября 2018, 22:59

      В приговоре всё плюсуется, а не выбирается, так что получат вкупе.

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      Рейтинг: +882

      kliker > anatolich72 15 октября 2018, 02:02

      неа.. Это в америке плюсуется на кучу пожизненых, а у нас срока иначе дают.

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      Рейтинг: +38

      Space001 10 октября 2018, 19:50

      знаю чела, который сидел за обычный удар по лицу, а тут их было несколько. Не посадят - значит все куплено.

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      Рейтинг: +11331

      alp 10 октября 2018, 19:50

      условного мало. нужно запретить заниматься футболом в РФ на время условного срока. чтобы все, и начинающие игроки, видели, как за один вечер, можно слить свою жизнь в унитаз

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      Рейтинг: +38

      Space001 10 октября 2018, 19:48

      обычных работяг давно бы посадили без этой показухи

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