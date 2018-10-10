Адвокат Кокорина и Мамаева: «Грандиозное давление на полицию со стороны СМИ, власти. Какая-то вселенская кровожадность»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Умалат Сайгитов прокомментировал обвинение, выдвинутое футболистам.

«Грандиозное давление на правоохранительные органы со стороны СМИ, власти. Квалификация дела 116 УК РФ («Побои») вполне адекватна. Но под давлением видно, что хочется дожать до квалификации по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Такая квалификация натянутая, надуманная. Посмотрим, что теперь решат правоохранительные органы.

Также хотел сказать, что ничего хорошего об этих ребятах никто не подумал написать. Может, есть что учесть, оценивая степень их вины. Какая-то вселенская кровожадность», – сказал Сайгитов.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

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