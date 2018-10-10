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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Кокорина и Мамаева: «Грандиозное давление на полицию со стороны СМИ, власти. Какая-то вселенская кровожадность»

    Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Умалат Сайгитов прокомментировал обвинение, выдвинутое футболистам.

    «Грандиозное давление на правоохранительные органы со стороны СМИ, власти. Квалификация дела 116 УК РФ («Побои») вполне адекватна. Но под давлением видно, что хочется дожать до квалификации по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Такая квалификация натянутая, надуманная. Посмотрим, что теперь решат правоохранительные органы.

    Также хотел сказать, что ничего хорошего об этих ребятах никто не подумал написать. Может, есть что учесть, оценивая степень их вины. Какая-то вселенская кровожадность», – сказал Сайгитов.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Источник: ТАСС

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    10.10.2018 18:11
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +3

      ангола 11 октября 2018, 02:48

      у нас по телевизору что то не показали про акции протеста против пенсионного возраста , а ведь в каждом городе люди выходили и много людей , ниче не показали , а потом девочку показали которая якобы поддерживает эти движухи , а на самом деле все порезали и преподали так типо она согласна , а тут резонанс какой подумаешь драка , ну ты в здравом уме пойдешь в компанию людей и будешь там бить кого то ? инстинкт самосохранения отсутствует напрочь?

      -2
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      Рейтинг: +3

      ангола 11 октября 2018, 02:41

      читаю и удивляюсь сколько же в стране идиотов ! Вам критинам ЧМ подарили что бы пенсионный возраст повысить , теперь вот эта херабора ну умный человек посмотрит и поймет что это херня что глаза народу закрыть , а вы как стадо баранов ! вам скоро крепостное право введут а вы кокошу с мамаем будете ругать ! да эти чиновники совсем оборзели все ! уже в открытую говорят что народ для них собаки , я думаю многие подходили к этим парням и ничем они вас не били а вы попробуйте к чиновнику подойти , они вас и за хер и на хер ! тот кто читает представь себя на их месте что на тебя буксовать начнут если промолчишь значит тряпка !

      -3
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol > ангола 11 октября 2018, 13:07

      Не понимаю, почему его минусуют? Сейчас под дело Кокорина вполне могут еще какую гадость провернуть.

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      Рейтинг: +1608

      IVANRUS777 > ангола 13 октября 2018, 02:51

      А 1-й канал как разошёлся.?! Дело века у них, нашли врагов народа. Водилу их о...ли ужас какой. У нас в стране столько всякой жести и х..ни творится и люди, которые за этим стоят даже в суд никогда не попадут. Ребята, они взятки в миллиарды не берут, а честно зарабатывают, да пусть завышенные, но белые зарплаты. Даже если прибухнул и немного подебоширили, но реальный срок за такое давать нельзя! Наша фемида для всех разная и иногда народу кидают жертву для растерзания, чтобы отвлечь от реальных преступлений против целой страны.

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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 11 октября 2018, 01:24

      Адвокат дурак,- сколько ж обществу молчать??? Если молчать, они завтра убивать начнут. Тюрьма по ним изрыдалась, хотя их можно наказать и по другому,- отправить жить в Махачкалу, в ссылку, пусть там бухают и быкуют в кофейнях.., где почти все жители с поломанными ушами ( и чиновники в том числе), лучше бы их так наказали...., но они выберут тюрьму, чем жить у нас, потому как нацики они.

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 октября 2018, 22:40

      День первый:
      "...да доколе ??? Пусть отсидят по полной !!! Чтоб неповадно..."

      Прошло три дня:
      "... ну да похулиганили, чё там скрывать, наказать надо бы, но по закону..."

      Ещё три дня :
      "... да пусть штраф заплатят, не убили ведь поди никого"

      Через неделю:
      "... ведь чиновник, поди взяточник наверное, а они ребята хорошие, да опустите их соколиков, жалко же !"

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 22:32

      А вы что хотели ,что бы им все сошло с рук.

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 10 октября 2018, 21:43

      Кровожадность запечатлена на видео, где 5 человек бьют одного ногами!!! А то что народ негодует по этому поводу это не кровожадность, а общественное мнение. Думаю ни Кокорины, ни Мамаев, ни кто другой не хотели бы видеть, как их отца или брата так избивают впятером!!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Отчаянный Пердун 10 октября 2018, 21:47

      Так человек сам и начал драку,ударив щуплого Мамаева.Подойдите к подвыпившей компании и ударьте от души самого мелкого.Думаете они вас укорять будут?

      -1
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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement > Отчаянный Пердун 10 октября 2018, 22:21

      Кстати хороший вопрос, Мамаева задержали, Кокорина, а остальные трое где?

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 21:41

      Там не больше чем 115-я.
      Статья 115 УК РФ. Умышленное причинение легкого вреда здоровью (действующая редакция)

      Уголовный кодекс Глава 16 Статья 115
      1. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, -

      наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.

      2. То же деяние, совершенное:

      а) из хулиганских побуждений;

      б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

      в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, -

      наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 > paracetamol 10 октября 2018, 22:42

      Но если ещё добавить , что это была группа людей, причём пьяных-отягчающее обстоятельство совсем другая статейка выходит да и срок побольше.

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      Рейтинг: +380

      Гуус 10 октября 2018, 21:39

      Пусть сидят лет эдак 5

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      Рейтинг: +1440

      balam 10 октября 2018, 21:33

      лошара балотелли курит бамбук.ему такая слава и не снилась

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 10 октября 2018, 21:29

      Врагу не пожелаешь такого адвоката.
      Правильным путем идешь, дорогой. Не покаяться, не принести извинений жертвам преступления, апельсины в реанимацию отнести, а орать о кровожадности общественного мнения.
      Общество, понимаешь ли, встало на защиту людей, которые оказались на пути разбушевавшейся гопоты с миллионами в кармане, уверенными в том, что их отмажут за их талант.
      Мы же все готовы принять удары по голове от знаменитых футболистов и в кафе, и на улице, и даже в собственном автомобиле. А потом синяки, и травмы черепа носить как награду, не так ли?

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