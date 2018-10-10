Боец ММА Махно – о Кокорине и Мамаеве: «Жаль, что в то утро не посчастливилось встретить эту прекрасную группу спортсменов»

Боец ММА Алексей Махно прокомментировал скандальный инцидент с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Есть такая тема, когда за деньги можно позавтракать со знаменитостью. Среди моих друзей никто этим не страдал, но теперь и я, и парни готовы сами заплатить за завтрак с Кокориным или Мамаевым. Реально, даже в ММА залах встретишь не так много ребят, которые готовы идти до конца вне соревнований. Поэтому делитесь контактами, если есть.

На самом деле, мне всегда нравились Кокорин и Мамаев умением подтвердить свою репутацию. Все слухи, все обвинения, все рассказы об их поведении и интеллекте всегда оказываются правдой. Приятно иметь дело с обоснованным авторитетом, заслуженным годами.

Очень жаль, что в то утро нам не посчастливилось встретить эту прекрасную группу «спортсменов». Мы бы с радостью спели вместе с ними и Gangnam Style, и «Калинку-Малинку», и плотно позавтракали», – написал Махно в инстаграме.

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