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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Боец ММА Махно – о Кокорине и Мамаеве: «Жаль, что в то утро не посчастливилось встретить эту прекрасную группу спортсменов»

    Боец ММА Алексей Махно прокомментировал скандальный инцидент с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака. В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    «Есть такая тема, когда за деньги можно позавтракать со знаменитостью. Среди моих друзей никто этим не страдал, но теперь и я, и парни готовы сами заплатить за завтрак с Кокориным или Мамаевым. Реально, даже в ММА залах встретишь не так много ребят, которые готовы идти до конца вне соревнований. Поэтому делитесь контактами, если есть.

    На самом деле, мне всегда нравились Кокорин и Мамаев умением подтвердить свою репутацию. Все слухи, все обвинения, все рассказы об их поведении и интеллекте всегда оказываются правдой. Приятно иметь дело с обоснованным авторитетом, заслуженным годами.

    Очень жаль, что в то утро нам не посчастливилось встретить эту прекрасную группу «спортсменов». Мы бы с радостью спели вместе с ними и Gangnam Style, и «Калинку-Малинку», и плотно позавтракали», – написал Махно в инстаграме.

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Источник: Инстаграм Алексея Махно

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    10.10.2018 17:23
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 октября 2018, 10:08

      Хайпуем, сегодня мы с тобой хайпуем, а я опять так негодую.....

      0
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 11 октября 2018, 09:51

      А что случилось бы? Проиграл бы, как обычно)

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 10 октября 2018, 21:40

      Лохи ,посмотрите видео,там всё видно.Водитель весом за сто кг начал драку ,врезав щуплому Мамаеву,хорошо поставленным ударом.За что и огрёб .Кокорин пытался предотвратить драку.Нос водителю сломал бычара за 100 кг.Но не Мамаев и не Кокорин.Видео смонтировано,начало драки перенесено в конец.Кто огрел корейца стулом то же непонятно,и за что то же.Каюсь ,такой же лох,видео посмотрел только что.

      -1
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      Рейтинг: +67523

      portero > александр п 11 октября 2018, 00:49

      как заплатят так и сделают
      ну а ты своими фантазиями святыми их выставляешь.
      гавнюки они , получат условняк и на деньги их опустят

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > александр п 11 октября 2018, 15:45

      Пожалуй ты прав. Следакам и на ТВ монтаж подкинули. А это значит - заказуха.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > portero 11 октября 2018, 15:48

      Посмотри видео,всё поймёшь только учти там начало показывают мельком и перенесено в конец,монтаж.Что бы не было понятно ,кто начал драку.

      0
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      Рейтинг: +1242

      mama1991 10 октября 2018, 19:32

      какой то махно объявился? не батька ли?

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 10 октября 2018, 19:00

      Я думал, жаль они Нурмагомедова не встретили в то утро.

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      Рейтинг: +28

      Дима96 > СуперПАВ9 10 октября 2018, 23:59

      Это когда сказать нечего начинают безаргументированно оскорблять))

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 октября 2018, 18:46

      Махно вставай в очередь ))))))))

      2
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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 10 октября 2018, 18:43

      Потом бы этих двух идиотов выставляли бы несчастными жертвами..

      5
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > mihail200606 10 октября 2018, 19:00

      всех пятерых.

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      Рейтинг: +3490

      acor94 10 октября 2018, 18:39

      Лол. И сядешь вместе с ними за такую же хулиганку. Мозгов видно совсем нет.

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 18:26

      Все бандиты довольны. Анархия - мать порядка!

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 октября 2018, 18:03

      Жаль.....

      2
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