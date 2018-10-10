Зидан ушел из «Реала» из-за нарушенного Пересом обещания

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хотел видеть в команде полузащитника Гарета Бэйла.

В январе специалист договорился с президентом клуба Флорентино Пересом, что мадридцы продадут валлийца в летнее трансферное окно. Перес не отказывался от своего обещания до тех пор, пока Бэйл не вышел на замену в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1) и не забил два гола, внеся огромный вклад в победу команды.

В тот момент президент заявил членам совета директоров, что Бэйл лучше Криштиану Роналду, потому что он сделал разницу в больших матчах. После такого у Переса не было никаких шансов реализовать свои планы по продаже валлийца, которую он согласовал с Зиданом за несколько месяцев до этого.

Узнав, что Перес отказался от своего обещания, не посоветовавшись с ним, Зидан почувствовал себя оскорбленным. Это и способствовало его решению уйти в отставку через несколько дней после победы в Лиге чемпионов.