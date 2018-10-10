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    Какой вы футболист?

    Зидан ушел из «Реала» из-за нарушенного Пересом обещания

    Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не хотел видеть в команде полузащитника Гарета Бэйла.

    В январе специалист договорился с президентом клуба Флорентино Пересом, что мадридцы продадут валлийца в летнее трансферное окно. Перес не отказывался от своего обещания до тех пор, пока Бэйл не вышел на замену в финале Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1) и не забил два гола, внеся огромный вклад в победу команды.

    В тот момент президент заявил членам совета директоров, что Бэйл лучше Криштиану Роналду, потому что он сделал разницу в больших матчах. После такого у Переса не было никаких шансов реализовать свои планы по продаже валлийца, которую он согласовал с Зиданом за несколько месяцев до этого.

    Узнав, что Перес отказался от своего обещания, не посоветовавшись с ним, Зидан почувствовал себя оскорбленным. Это и способствовало его решению уйти в отставку через несколько дней после победы в Лиге чемпионов.

    Источник: Tribalfootball

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    10.10.2018 16:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 октября 2018, 10:10

      Перец особо моралистом или этически чистым никогда не был.

      0
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      Рейтинг: +41

      Karabaz 10 октября 2018, 19:18

      красавцы же всё равно:)

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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 10 октября 2018, 19:07

      Зидан с реалом прыгнул выше головы 3 ЛЧ подряд, это очень достойно, на мой взгляд правильно сделал, он выжил все из этого состава, нужно Реалу обновления

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 октября 2018, 18:58

      Слишком пустяковая причина для такого дипломата как Зидан. Не верю. Причин там было много и сыграла роль их совокупность, а не что-то одно конкретное.

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      Рейтинг: +261

      salexeich 10 октября 2018, 18:12

      Писали летом, что Зидан уедет в Китай. Теперь он выбирает между Ювентусом и Манчестер Юнайтед. Скорее всего захочет работать с командой, где есть его любимчик Роналду, т.е. Ювентус.

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      Рейтинг: +258

      жеха87 > salexeich 10 октября 2018, 21:12

      Он там играл а с МЮ знаком в бытностб матчей с ними!

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      Рейтинг: +67523

      portero 10 октября 2018, 17:11

      ждем заяв на Зидана от шлюх..

      1
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 10 октября 2018, 17:10

      Вы в своем уме пихать это в главные новости?? Где Мамаев с Кокориным??

      3
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Shaitan. 10 октября 2018, 18:18

      )))))

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 10 октября 2018, 16:59

      подумаешь передумал бэйла продавать, не стулом же по лысине ударил)

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      Рейтинг: +1163

      SaveAS > Chesn0k 10 октября 2018, 19:03

      И катайцем не обзывал

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 октября 2018, 16:56

      Все больше Зидана уважаю...

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