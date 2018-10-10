ГУВД объявит Кокорина и Мамаева в федеральный розыск, если они не явятся до 18:00. Возбуждено дело о хулиганстве

Какое нах..й хулиганство? По-моему хулиганство это разбить витрину магазина, что-то украсть - это хулиганство. А то что сотворили эти черти, это другая статья. Здесь причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц. Что за х..йня??? Требуем правосудия и справедливости по отношению к этим отморозкам!
ГУВД города Москвы объявит в федеральный розыск нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, если они не явятся в управление сегодня до 18:00 по московскому времени. Об этом сообщил журналист Василий Конов.
Правоохранительные органы приняли решение о возбуждении в отношении футболистов уголовного дела по статье «Хулиганство», что карается лишением свободы на срок до семи лет.
В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.
Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву