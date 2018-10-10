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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    ГУВД объявит Кокорина и Мамаева в федеральный розыск, если они не явятся до 18:00. Возбуждено дело о хулиганстве

    ГУВД города Москвы объявит в федеральный розыск нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, если они не явятся в управление сегодня до 18:00 по московскому времени. Об этом сообщил журналист Василий Конов.

    Правоохранительные органы приняли решение о возбуждении в отношении футболистов уголовного дела по статье «Хулиганство», что карается лишением свободы на срок до семи лет.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Телеграм-канала Василия Конова

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    10.10.2018 16:17
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 октября 2018, 17:03

      Какое нах..й хулиганство? По-моему хулиганство это разбить витрину магазина, что-то украсть - это хулиганство. А то что сотворили эти черти, это другая статья. Здесь причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц. Что за х..йня??? Требуем правосудия и справедливости по отношению к этим отморозкам!

      5
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > ivanthebest 10 октября 2018, 18:04

      Что-то украсть-это воровство вообще-то, нет!?)))

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      Рейтинг: +5241

      Каратель 10 октября 2018, 16:48

      а если к 18.00 не явятся то что? федеральный розыск и фотороботы-листовки "их разыскивает милиция"? какой то цирк начинается

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Каратель 10 октября 2018, 16:54

      Нет.Это просто процедура,предусмотренная законом.

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      Рейтинг: +5241

      Каратель > Агасфер 10 октября 2018, 17:07

      если бы я кому-нибудь ввалил,меня бы прям из кафе забрали,а эта мягко сказать "процедура" скверно попахивает

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      Рейтинг: +232

      hofman 10 октября 2018, 16:44

      Через пару дней приедут

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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 10 октября 2018, 16:41

      Что-то уже вообще не догоняю, 2ч назад писали («Кокорин и Мамаев принудительно будут доставлены в ГСУ ГУ МВД Москвы к 15 часам.) Сейчас оказывается, что МВД их сидит ждет

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > SaveAS 10 октября 2018, 16:46

      Значит не нашли, или их не пустили в дом

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      Рейтинг: +762

      sprint5 10 октября 2018, 16:33

      а им повестки еще не принесли они и не явились

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 октября 2018, 16:30

      Преступников всегда тянет на место преступление...может сидят себе
      спокойненько обдолбыши в этой же кофейне

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 10 октября 2018, 16:29

      забавно будет))) с ОМОНом брать приедут?))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > piligrim1986 10 октября 2018, 16:44

      Зачем ОМОН? пару местных бабулек натравят, они справятся ))))))))

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > ufos73 10 октября 2018, 16:47

      а если парни со стульями будут?

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 октября 2018, 16:26

      нашли кого в розыск объявлять....

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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 10 октября 2018, 16:26

      *Здесь должна быть шутка про политическое убежище, преследование ГРУ и Путиным, Украину, Англию, США и Скрипалей* но чёт подза***ло...

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      Рейтинг: +886

      xColaz 10 октября 2018, 16:24

      Всей страной искать подонков будем!)

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