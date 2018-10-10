ГУВД объявит Кокорина и Мамаева в федеральный розыск, если они не явятся до 18:00. Возбуждено дело о хулиганстве

ГУВД города Москвы объявит в федеральный розыск нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, если они не явятся в управление сегодня до 18:00 по московскому времени. Об этом сообщил журналист Василий Конов.

Правоохранительные органы приняли решение о возбуждении в отношении футболистов уголовного дела по статье «Хулиганство», что карается лишением свободы на срок до семи лет.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву