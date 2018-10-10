В ожидании Кокорина и Мамаева у здания ГСУ МВД в Москве собралась толпа людей

Множество людей собрались около входа в здание Главного следственного управления ГУ МВД Москвы в ожидании прибытия нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Ранее стало известно, что футболисты не явились сегодня к назначенному сроку и теперь их принудительно должны доставить в управление к 15:00 по московскому времени.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву