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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В ожидании Кокорина и Мамаева у здания ГСУ МВД в Москве собралась толпа людей

    Множество людей собрались около входа в здание Главного следственного управления ГУ МВД Москвы в ожидании прибытия нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Ранее стало известно, что футболисты не явились сегодня к назначенному сроку и теперь их принудительно должны доставить в управление к 15:00 по московскому времени.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Телеграм-канала Василия Конова

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    10.10.2018 14:59
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 20:36

      Дождутся ли?

      4
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      Рейтинг: +979

      directorpg 10 октября 2018, 18:46

      "Много шума из ничего". "Что делать?" "Вор должен сидеть в тюрьме"'. "Да здравствует советский суд - самый гуманный суд в мире!"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 октября 2018, 18:10

      Ну и, что за новость про футбол.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 10 октября 2018, 16:51

      Вот и прославились придурки! Взрослые мужики, ведут себя как школьники.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 10 октября 2018, 16:32

      А то,что на бойне умертвили бычка
      На то всеобщая радость,всеобщая гордость
      Всеобщая ненависть,всеобщая воля
      Всеобщая воля да всеобщая старость

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 октября 2018, 16:05

      правильно ! надо этих петушков закрыть.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 10 октября 2018, 16:00

      Говном закидать нужно эту ЛГБТ парочку

      2
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      Рейтинг: +4888

      алдан2014 10 октября 2018, 15:51

      Кумиров ждут..

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 октября 2018, 15:50

      такси наверное не могут поймать они?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 15:43

      Людей на фото не видел. А вот жадных жлобов, столпившихся в погоне за сенсацией, сколько хошь!

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