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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорина и Мамаева принудительно доставят в главк МВД. Их могут арестовать

    Правозащитник, общественный и политический деятель Павел Пятницкий сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорина и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут принудительно доставлены в полицию, поскольку не явились туда к назначенному часу (13:00 по московскому времени).

    «Кокорин и Мамаев принудительно будут доставлены в ГСУ ГУ МВД Москвы к 15 часам. Самостоятельно явиться к назначенному времени (13:00) они не захотели. Это в очередной раз показывает, что ничего крамольного они не видят в своих действиях и просто плюнули и на общество, и на закон

    С высокой долей вероятности предполагаю, что после допроса в отношении Кокорина и Мамаева будет избрана мера пресечения в виде ареста. До этой минуты они могли избежать лишения свободы на период следствия», – написал Пятницкий в твиттере.

    8 октября футболисты с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Твиттер Павла Пятницкого

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    10.10.2018 14:48
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 20:33

      Никакого угрызения совести они скорей всего не испытывают.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 октября 2018, 16:06

      петушня допрыгалась ! пусть просят политические убежище у америкосов как гомосексуалисты.

      7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 октября 2018, 15:59

      опять в каком то в другом кафе они тихо сидят да борщи хлебают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 10 октября 2018, 15:58

      Эту петушинную парочку нужно сажать и на долго

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Spartak Piter 10 октября 2018, 16:06

      они сами попросят на долго ! им там понравится ! рты будут полны заботой каждый день)))

      3
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 10 октября 2018, 15:52

      Я вообще не понимаю , почему эта супружеская пара мамакоко не на нарах в кпз.,или закон не для всех....

      2
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 15:49

      Вот какие у нас правозащитники, общественные и политические деятели. Даже УК не могут почитать. Адвокат же приехал, чего надоть?

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 октября 2018, 15:48

      Беспредельщики.

      1
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      Рейтинг: +706

      SanInstructor 10 октября 2018, 15:10

      да им некогда, сухарями запасаються

      5
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 10 октября 2018, 15:02

      Хватит нести чушь. Идти или не идти к следователю это решение их адвокатов. Причем адвокатов клуба. Самостоятельно они уже ничего не решают и не принимают.

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > neveldomha 10 октября 2018, 15:21

      Ты как с головой, че это они ни чего не решают? Совсем спились и стали недееспособные? ))))

      1
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha > ufos73 10 октября 2018, 16:21

      Потому что даже трезвому подозреваемому, не имеющему специального юридического образования, не разобраться во всех тонкостях уголовного законодательства. Именно поэтому есть такая специальность - АДВОКАТ, чтобы подозреваемый , подсудимый, осужденный имели возможность защищать свои права. Судя по материальному состоянию подозреваемых, адвокаты у них не мальчики с побегушек, а очень серьезные ребята из очень солидных кантор, у которых есть одно правило - Ничего не делать без их на то разрешения и консультаций.

      -2
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha > ZenitGunner 10 октября 2018, 16:22

      У них действующие контракты.

      -2
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha > ZenitGunner 10 октября 2018, 16:35

      Потому что у тебя есть только трудовой договор и цена тебе копейка. Цена Кокорина в пределах 20 млн. зеленых. Именно поэтому клуб будет защищать свои инвестиции. Это бизнес. И ничего более.

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > neveldomha 10 октября 2018, 16:41

      Я знаю кто такие адвокаты и зачем они нужны, но с какого хера они решают куда идти надо и куда ни надо? По закону коко и мама должны явится на допрос, и ни какой адвокат, хоть клубный хоть президента, не может отказаться от допроса!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > neveldomha 10 октября 2018, 16:41

      Зина не дала адвокатов коко забудь от него в клубе отказались!

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      Рейтинг: +1440

      balam > neveldomha 10 октября 2018, 17:43

      и на зону адвокат поедет?

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > neveldomha 10 октября 2018, 18:15

      20 млн зелени эта бестолочь? да ему повезло что его подабрал зенит ! кому он нахрен нужен ! в футболе от него толку ноль ! ничего не добившийся зажравшийся петушок !

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 10 октября 2018, 14:58

      До них начало доходить, что им светит. Обос...ли колени по полной!

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