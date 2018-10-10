Кокорина и Мамаева принудительно доставят в главк МВД. Их могут арестовать

Правозащитник, общественный и политический деятель Павел Пятницкий сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорина и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут принудительно доставлены в полицию, поскольку не явились туда к назначенному часу (13:00 по московскому времени).

«Кокорин и Мамаев принудительно будут доставлены в ГСУ ГУ МВД Москвы к 15 часам. Самостоятельно явиться к назначенному времени (13:00) они не захотели. Это в очередной раз показывает, что ничего крамольного они не видят в своих действиях и просто плюнули и на общество, и на закон

С высокой долей вероятности предполагаю, что после допроса в отношении Кокорина и Мамаева будет избрана мера пресечения в виде ареста. До этой минуты они могли избежать лишения свободы на период следствия», – написал Пятницкий в твиттере.

8 октября футболисты с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву