Губерниев: «Вместо того чтобы у всей страны в ногах валяться, мы не видим от Кокорина и Мамаева никакого раскаяния»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву уже давно следовало бы извиниться перед страной за участие в избиениях, которые произошли в Москве 8 октября.

Сначала футболисты в компании своих друзей избили водителя Виталия Соловчука недалеко от гостиницы «Пекин», а после в кофейне «Кофемания» ударили стулом чиновника Дениса Пака.

«Ситуация вопиющая. Эти футболисты социально опасны, как и вся золотая молодежь. У них ощущение вседозволенности.

Вместо того чтобы валяться у всей страны в ногах, от Кокорина и Мамаева мы не видим никакого раскаяния», – сказал Губерниев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву