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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Губерниев: «Вместо того чтобы у всей страны в ногах валяться, мы не видим от Кокорина и Мамаева никакого раскаяния»

    Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву уже давно следовало бы извиниться перед страной за участие в избиениях, которые произошли в Москве 8 октября.

    Сначала футболисты в компании своих друзей избили водителя Виталия Соловчука недалеко от гостиницы «Пекин», а после в кофейне «Кофемания» ударили стулом чиновника Дениса Пака.

    «Ситуация вопиющая. Эти футболисты социально опасны, как и вся золотая молодежь. У них ощущение вседозволенности.

    Вместо того чтобы валяться у всей страны в ногах, от Кокорина и Мамаева мы не видим никакого раскаяния», – сказал Губерниев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Бомбардир

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    10.10.2018 14:36
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 10 октября 2018, 21:23

      Горлопан Губер тут,как тут.
      Этакий ,орущий борец за справедливость,кипучий бездельник,
      оскорбляйтер людей (было дело),неприятная личность..

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 октября 2018, 18:01

      " сказал Губерниев в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1»."
      Да порядочные люди этот канал стороной обходят.
      Чья бы корова мычала...

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 10 октября 2018, 16:41

      еще один патриот нашелся пусть идет в биатлонное го....но копаться

      5
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 15:51

      Мужики, честно, как это быдло длинноногое увижу в телеке, переключаюсь на другу программу.

      7
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 15:34

      Ты валялся, когда Славика на всю Рашу обо-ал, в грязном белье копался?

      5
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 10 октября 2018, 15:33

      Ну то, что им по барабану, это давно известно. Если и извинятся, то только для смягчения наказания. Сейчас молчание скорее всего тактическое-адвокату нужно понять, что у следаков есть на этих олухов, чтобы выработать линию защиты

      -1
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 10 октября 2018, 15:33

      этот всесоюзный балабол биатлонный ужё достал гнать его из ТВ

      8
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 10 октября 2018, 15:13

      Они от наркоты еще не отошли

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 октября 2018, 15:05

      Они уже давно показали, что им плевать на обычных людей и на общество в целом. Теперь нам нужно на них наплевать и не давать им никаких поблажек за их действия, осудив по всей строгости закона. Всё честно. Нам их извинения на х..й не упали. Мы хотим справедливости и правосудия. Преступники должны сидеть в тюрьме.

      2
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 > ivanthebest 10 октября 2018, 15:35

      ты дурак или нет преступники все на должностях и при портфелях а сидят так дураки и не винные

      4
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      Рейтинг: +17911

      paracetamol > ivanthebest 10 октября 2018, 15:35

      Тебе, конечно, не плевать, народный заступник.

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      Рейтинг: +2054

      almanev 10 октября 2018, 15:04

      Че это губерниев петушится больше всех, сам то ***[презерватив] еще тот. Не помню чтобы он раскаивался когда назвал Малафеева говном на всю страну, и рассуждал про его покойную жену.

      5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > almanev 10 октября 2018, 15:08

      Губерниев конечно тоже ещё тот клоун, но одно дело п..здеть, пусть и не лицеприятно, за что его кстати на пару лет отстранили тогда, и совсем другое толпой п..здить людей, нанося им телесные повреждения, которые могут повлиять на всю дальнейшую жизнь человека. Разница небо и земля.

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