Mash: шесть адвокатов отказались защищать Кокорина и Мамаева

Что то сомнительно ,отказаться от такого привлекательного дела ,где будет оплачено каждое слово специалиста.
По информации телеграм-канала Mash, шестеро адвокатов отказались взяться за защиту нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемых в избиениях двух человек.
В понедельник, 8 октября, футболисты в компании своих друзей сначала напали на водителя Виталия Соловчука, а затем избили чиновника Дениса Пака.
«Первое: дело заранее провальное, а значит, очень вредное для репутации. Его стопроцентно проиграют, и проиграют громко. А это значит у защитника оскудеет карман (вместе с потоком клиентов).
Второе: всех очень пугает короткая корейская фамилия Пак. За избитого водителя еще можно отмазать, а вот за избитым чиновником стоит админресурс», – сообщает Mash.
Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву