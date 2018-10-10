Mash: шесть адвокатов отказались защищать Кокорина и Мамаева

По информации телеграм-канала Mash, шестеро адвокатов отказались взяться за защиту нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемых в избиениях двух человек.

В понедельник, 8 октября, футболисты в компании своих друзей сначала напали на водителя Виталия Соловчука, а затем избили чиновника Дениса Пака.

«Первое: дело заранее провальное, а значит, очень вредное для репутации. Его стопроцентно проиграют, и проиграют громко. А это значит у защитника оскудеет карман (вместе с потоком клиентов).

Второе: всех очень пугает короткая корейская фамилия Пак. За избитого водителя еще можно отмазать, а вот за избитым чиновником стоит админресурс», – сообщает Mash.

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву