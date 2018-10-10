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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Mash: шесть адвокатов отказались защищать Кокорина и Мамаева

    По информации телеграм-канала Mash, шестеро адвокатов отказались взяться за защиту нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемых в избиениях двух человек.

    В понедельник, 8 октября, футболисты в компании своих друзей сначала напали на водителя Виталия Соловчука, а затем избили чиновника Дениса Пака.

    «Первое: дело заранее провальное, а значит, очень вредное для репутации. Его стопроцентно проиграют, и проиграют громко. А это значит у защитника оскудеет карман (вместе с потоком клиентов).

    Второе: всех очень пугает короткая корейская фамилия Пак. За избитого водителя еще можно отмазать, а вот за избитым чиновником стоит админресурс», – сообщает Mash.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    10.10.2018 14:29
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 20:27

      Что то сомнительно ,отказаться от такого привлекательного дела ,где будет оплачено каждое слово специалиста.

      1
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      Рейтинг: +11331

      alp > zigbert 10 октября 2018, 21:02

      сорвав один раз куш на проигрышном деле, адвокат может потерять все.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 октября 2018, 19:31

      Борьщевский наверное всплывёт на этом фоне

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 октября 2018, 18:36

      Если не в теме этой кухни, то лучше сидеть на своей кухне и жарить яичницу. В данном деле выгодные клиенты - л.о-х.и с которых можно поиметь хороший гонорар на громком резонансном деле. Им можно ездить по ушам и разводить на хорошие деньги без относительности того каким будет приговор суда.

      3
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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 10 октября 2018, 16:31

      Клубок идиотизма разматывается по полной. Уверен, что эти 8 или 10 не прошли по конкурсу. Остальная сотня стоит в очереди. Для кого вот этот бред ? Во что вы превращаете бомбардир. Заходишь как на помойку. Где футбол мать вашу?

      1
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      Рейтинг: +142

      vavanze 10 октября 2018, 16:25

      За кого можно отмазаться получил на порядок больше люлей. Позор такому государству

      3
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 10 октября 2018, 15:57

      Если их отмажут, что смело можно переименовать страну в Быдлостан

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      Рейтинг: +112

      mamont14 10 октября 2018, 15:57

      Наказать этих двух недофутболистов по полной.

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 10 октября 2018, 15:55

      Какая чушь! Шесть адвокатов отказалось, а 18 в очередь стоят.
      За избитым чиновником стоит админресурс - еще большая чушь. Смешно даже, как будто Миллер не админресурс. Позвонит ВВП и будет просто адвокат, взявшийся за дело суперадвокатом. Да и другие способы есть, вам ли говорить!

      2
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      Рейтинг: +5241

      Каратель > paracetamol 10 октября 2018, 16:19

      у нас нет такого футболиста чтобы за него сам Путин хлопотал,тем более отмазывал,тем более кокошу

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Каратель 10 октября 2018, 17:55

      ЕСЛИ мИЛЛЕР ПОСЧИТАЕТ,ЧТО кАКОРИН НУЖЕН зЕНИТУ,ДЕЛО ЗАКРОЮТ НА СЛЕДУЮШИЙ ЛЕНЬ

      0
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      Рейтинг: +11331

      alp > андрей андреев 10 октября 2018, 21:04

      надеюсь, что не будет такого.. говноивонова выкинули из команды за меньший грешок, и это при том, что парень подавал большие надежды...

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      Рейтинг: +5241

      Каратель > андрей андреев 13 октября 2018, 04:22

      ты думаешь Миллер слепой и не умеет думать? нах ему нянчится с мажором который как палка-стреляет раз в год

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 10 октября 2018, 15:30

      теперь это стало ещё ясней ясного что это заказуха-показуха насильников и всяких бандосов убийц они защищают и даже иногда выигрывают процессы но этих мелких хулиганов они не хотят об них мараться нонсенс зато у этих малахольных шоуменов на ТВ просто кайф

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 октября 2018, 15:27

      Причём тут с..ка админресурс??? Водила больше пострадал если что. В правосудии не должно быть деления на классы. Закон должен быть один для всех, с..ка! Иначе нах..й такон закон, нах..й такое государство!

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol > ivanthebest 10 октября 2018, 15:57

      Ты в каком мире живешь, Ваня. Даже жалко тебя после этого поста стало. Идеалист!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > paracetamol 10 октября 2018, 16:56

      Дело не в том, кто в каком мире живёт, а в том, что многие тут как смиренный люд, подобные ситуации принимают как должное и даже не пытаются что-то этому противопоставить, а просто всё хавают. Но, так быть не должно и нужно с этим что-то делать, а не просто хавать то, что дают. Мы народ и должны поддерживать друг друга, раз власть на нас кладёт, тем более в таких ситуациях вопиющих, иначе ничего в нашем ё..аном мире не изменится.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ivanthebest 11 октября 2018, 15:50

      Поддерживать кидая всех подряд? Ну и логика!

      -1
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