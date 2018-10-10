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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уткин: «Интересно, что делала машина ведущей «Первого канала» с водителем возле стрип-клуба в 7 утра в понедельник»

    Комментатор Василий Уткин считает не совсем понятными некоторые детали скандального инцидента с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    8 октября футболисты с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

    «И несмотря ни на что, крайне занятно, что делала машина ведущей «Первого канала» с водителем (в режиме ожидания, то есть) в 7 утра в понедельник на стоянке у стриптиз-клуба.

    Ничего противозаконного! Но любопытство просто разъедает. А вам не интересно?» – написал Уткин в твиттере.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Твиттер Василия Уткина

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    10.10.2018 14:20
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 октября 2018, 10:14

      Опять приходится обращаться к народу нижепишущему - Вам ненависть к Уткину адекватно слова и реальность оценивать мешают. А слова интересуются о реальности - что там машина делала ? Может конфликт произошел в стриптизе, где водила отмечал отгул ? Может водила пытается скрыть факты, так как женат и не хочет оправдываться ? А если скрыл одно, там веревочка может длинная быть.

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 11 октября 2018, 05:44

      не а что если водила плохо танцует у шеста

      0
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 11 октября 2018, 02:23

      Начинается. Любят у нас к жертвам докапываться, выгораживая убийц, насильников: а что вы делали на пешеходном переходе в 12 часов дня? а почему вы были на улице в 22 часа, а не дома? а почему вы были одеты в серые брюки, а не черные? а почему ваша машина стояла здесь, а не там?

      Уткин же просто хайпует. Он в последнее время не обходит ни одно грязное белье, срётся со всеми, с кем может. Превратился в кусок г.

      1
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      Рейтинг: +91

      kanaev 10 октября 2018, 20:29

      да тебя **** что там делала машина???Тебе гомосеку не понять!!

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 20:20

      Что то начал копать Василий ,да видимо не в том месте.

      2
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 10 октября 2018, 19:24

      Вася вроде медийный, работал на телеканалах, а не знает что Ушакова ведёт утреннюю программу на первом канале. На чью мельницу воду льёте, Василий?

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 10 октября 2018, 18:55

      Тебе какое дело , тебе стрипклуб уже давно не нужен ...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 октября 2018, 18:29

      Дбэ, она мать троих малолетних детей и третий ребёнок у неё грудной, если тебе так интересно...

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      Рейтинг: +201

      МасСуд 10 октября 2018, 18:21

      Горшок, зае.ал уже

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 октября 2018, 18:19

      Тонко подметил, Василий. Видимо старый чекист.

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