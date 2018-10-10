Уткин: «Интересно, что делала машина ведущей «Первого канала» с водителем возле стрип-клуба в 7 утра в понедельник»

Опять приходится обращаться к народу нижепишущему - Вам ненависть к Уткину адекватно слова и реальность оценивать мешают. А слова интересуются о реальности - что там машина делала ? Может конфликт произошел в стриптизе, где водила отмечал отгул ? Может водила пытается скрыть факты, так как женат и не хочет оправдываться ? А если скрыл одно, там веревочка может длинная быть.
Комментатор Василий Уткин считает не совсем понятными некоторые детали скандального инцидента с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
8 октября футболисты с друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.
«И несмотря ни на что, крайне занятно, что делала машина ведущей «Первого канала» с водителем (в режиме ожидания, то есть) в 7 утра в понедельник на стоянке у стриптиз-клуба.
Ничего противозаконного! Но любопытство просто разъедает. А вам не интересно?» – написал Уткин в твиттере.
Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву