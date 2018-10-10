Адвокат Кокорина: «Саша и Павел – нормальные ребята. Конечно, они извинятся»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Умалат Сайгитов сообщил, что его клиент и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев принесут свои извинения за участие в двух драках.

В понедельник, 8 октября, футболисты в компании своих друзей сначала избили водителя Виталия Соловчука, а после – чиновника Дениса Пака.

«Они нормальные ребята с нормальным воспитанием. Конечно, они извинятся. Конечно, они принесут извинения», – сказал Сайгитов.

По словам адвоката, более подробные комментарии сторона защиты сможет предоставить после того, как «будет ясность».

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