Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат Кокорина: «Саша и Павел – нормальные ребята. Конечно, они извинятся»

    Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Умалат Сайгитов сообщил, что его клиент и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев принесут свои извинения за участие в двух драках.

    В понедельник, 8 октября, футболисты в компании своих друзей сначала избили водителя Виталия Соловчука, а после – чиновника Дениса Пака.

    «Они нормальные ребята с нормальным воспитанием. Конечно, они извинятся. Конечно, они принесут извинения», – сказал Сайгитов.

    По словам адвоката, более подробные комментарии сторона защиты сможет предоставить после того, как «будет ясность».

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Интерфакс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2018 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 20:15

      По его словам это "ангелы" а не футболисты.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1455

      Mariner 10 октября 2018, 18:34

      Мне честно говоря не интересно, нормальные они или не нормальные. От них требуется, чтоб они хорошо играли и вели себя адекватно и всё было бы нормально. Накосячили - пусть отвечают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 октября 2018, 18:18

      За тот гонорар, что он от них будет получать в час, он и не такое будет говорить. Но когда сами получат от трамвайного хамла, то заявления несут и в контору, и прокуратуру и шуму от них не оберёшься. Не с одним таким приходилось сталкиваться.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      m40 10 октября 2018, 18:00

      Понять, простить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 октября 2018, 17:57

      Идиот. У быдла открытая хулиганка, а он говорит - нормальные. Это нормально ЗЧМТ человеку и сломаный нос. Или стул опустить на голову. Тебе что, каждый день так делают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 10 октября 2018, 16:20

      Конечно извинятся, просто их не достаточно хорошо об этом просят. Опомнитесь, надо их умолять, чтобы они может быть извинились.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      balam 10 октября 2018, 16:10

      Паша нормальный был когда в 16 лет за торпеду заиграл...ну вот и все.ушлепок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 10 октября 2018, 15:56

      Видимо адвокат сам такой если говорит что нормальные. Уроды же. Это любому человеку понятно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      mamont14 10 октября 2018, 15:55

      Умалат, тебя бы стулом *****...ть, а потом просто извинится. Ведь я нормальный парень.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5663

      afw13 10 октября 2018, 15:50

      да в фаллос не впились никому их извинения.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11