Зидан потребует полного контроля над трансферами в случае прихода в «Манчестер Юнайтед»

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан потребует полного контроля над трансферами, если возглавит «Манчестер Юнайтед».

Будущее нынешнего главного тренера «МЮ» Жозе Моуринью остается под вопросом, несмотря на победу в матче восьмого тура АПЛ над «Ньюкаслом» (3:2).

Некоторые основные руководители клуба считают, что это ситуация в команде не изменится, если португалец останется на своем посту. Тем не менее исполнительный директор Эд Вудворд по-прежнему не хочет увольнять специалиста.

При этом Зидан считается предпочтительным выбором Вудворда, если Моуринью все же придется покинуть «Юнайтед».

Сам же француз не является одной из тех фигур, которые сильно стремятся быть тренером. Поэтому он готов взяться только за ту работу, которая ему на самом деле нравится.