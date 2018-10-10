Уткин – о Кокорине и Мамаеве: «Я привозил в сборную России проституток, но чтобы вот так избивать человека...»

Комментатор Василий Уткин поделился точкой зрения по поводу скандального инцидента с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

В понедельник, 8 октября, футболисты вместе со своими друзьями избили двоих людей в Москве – чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

«Я ещe не очень старый, но и не молодой. У меня была бурная молодость. Мы с моими ровесниками-футболистами кутили самым разнообразным образом, уверен, что иногда нарушали закон. Хулиганили, но не самым страшным образом.

Чего уж там рассказывать — мне случалось привозить женщин лeгкого поведения на базу сборной России по футболу в то время, когда там находился главный тренер. Правда, после игры, а не до неe. Было очень много разного, но чтобы вот так избивать человека под песню Gangnam Style, наслаждаться своей безнаказанностью… Я такого не знаю и не могу припомнить», – сказал Уткин в эфире программы «Футбольный клуб».

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву