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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уткин – о Кокорине и Мамаеве: «Я привозил в сборную России проституток, но чтобы вот так избивать человека...»

    Комментатор Василий Уткин поделился точкой зрения по поводу скандального инцидента с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    В понедельник, 8 октября, футболисты вместе со своими друзьями избили двоих людей в Москве – чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

    «Я ещe не очень старый, но и не молодой. У меня была бурная молодость. Мы с моими ровесниками-футболистами кутили самым разнообразным образом, уверен, что иногда нарушали закон. Хулиганили, но не самым страшным образом.

    Чего уж там рассказывать — мне случалось привозить женщин лeгкого поведения на базу сборной России по футболу в то время, когда там находился главный тренер. Правда, после игры, а не до неe. Было очень много разного, но чтобы вот так избивать человека под песню Gangnam Style, наслаждаться своей безнаказанностью… Я такого не знаю и не могу припомнить», – сказал Уткин в эфире программы «Футбольный клуб».

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    10.10.2018 12:41
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 11 октября 2018, 05:33

      Да мало ли кто, что сказал. Верте дальше. Вася он и в Африке Вася.

      -1
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      Рейтинг: +1440

      balam 10 октября 2018, 21:08

      стойкая ассоциация-вася,дерьмо,вентилятор

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 19:57

      Проговорился ,теперь самого можно привлечь за сутенерство.

      4
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 10 октября 2018, 16:16

      Уткина не позвали на бухач,теперь он шерсти кусок пытается урвать, то что ты Василий за бабки готов на все про это нам не расказывай.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 октября 2018, 16:12

      Ох, не прост Василий! Тряхани его как следует - узнаешь, что он еще от шлюх процент имел.

      2
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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 10 октября 2018, 15:30

      Уткин,оказывается,ещё и сторонник группенсекса!Вот,с какой стороны ,ты примазался к футболу! Проститутки - в порядке вещей для приличных людей?А резиновых женщин ты для начинающих и стеснительных игроков сборной величайшей страны не привозил? Очень благородная профессия у тебя.В трудовой книжке,надеюсь,запись имеется?

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 10 октября 2018, 15:20

      Вася, ты ещё и сутенёр !!! Этакий проказник, с животиком. Иногда вынужденно слушал его комменты во время матчей, помню даже он как то раз просто уснул в студии, элементарно был бухой, выгнали, опять притёрся, воспитывал взгляды миллионов боле на футбол, мы его как идиоты слушали, а он просто дерьмо. Вася, ты деградант со стажем, подставщик и скандалист, ты для нас элементрный ноль. Вон из футбола со всех каналов.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 10 октября 2018, 14:40

      Уткин,оказывается,ещё и сутенёр! И куда смотрит "полиция нравов".Многогранный человечище! Надо его проверить на торговлю оружием и поставки наркотиков из Афганистана...

      4
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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 10 октября 2018, 14:10

      может всё таки проститутов? Я уверен они болле подходят нашим футболистам...

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      Рейтинг: +709

      monser08 10 октября 2018, 13:53

      Так вот кто виновен в растлении сборной, особенно некоторых из её членов!!!

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