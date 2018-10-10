«Забывать нас стали. Может, разведемся с тобой?» Харламов и Батрутдинов сняли ролик о Кокорине и Мамаеве

Резиденты Comedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов сняли пародийное видео, показав, что происходило накануне скандального инцидента, в который оказались втянуты нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

В Москве в понедельник, 8 октября, футболисты в компании своих друзей избили двоих человек – чиновника Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Игрокам грозит тюремный срок.

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Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву