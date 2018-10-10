«Забывать нас стали. Может, разведемся с тобой?» Харламов и Батрутдинов сняли ролик о Кокорине и Мамаеве

Жиру бесятся, посадить их на зарплату в 10-12 тыс. рублей, некогда им будет х...ней заниматься. А раз так сделали, пусть отвечают как все. Жаль что на них спецназ не вызвали, устроили беспредел, как в 90-х. ( Про Мамаева с Кокориным)
Резиденты Comedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов сняли пародийное видео, показав, что происходило накануне скандального инцидента, в который оказались втянуты нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
В Москве в понедельник, 8 октября, футболисты в компании своих друзей избили двоих человек – чиновника Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Игрокам грозит тюремный срок.
Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву