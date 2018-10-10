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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Забывать нас стали. Может, разведемся с тобой?» Харламов и Батрутдинов сняли ролик о Кокорине и Мамаеве

    Резиденты Comedy Club Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов сняли пародийное видео, показав, что происходило накануне скандального инцидента, в который оказались втянуты нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

    В Москве в понедельник, 8 октября, футболисты в компании своих друзей избили двоих человек – чиновника Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Игрокам грозит тюремный срок.

    ВИДЕО

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: YouTube-канал «Ошуительное Хоу»

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    10.10.2018 12:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +23

      Kpitik2008 10 октября 2018, 17:35

      Жиру бесятся, посадить их на зарплату в 10-12 тыс. рублей, некогда им будет х...ней заниматься. А раз так сделали, пусть отвечают как все. Жаль что на них спецназ не вызвали, устроили беспредел, как в 90-х. ( Про Мамаева с Кокориным)

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 октября 2018, 14:43

      Неплохой стёб, позабавило)

      3
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 10 октября 2018, 14:18

      Сейчас только ленивый не мусолит произошедшее. Лично я просто буду следить за ходом следствия. Там видно будет...

      2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 10 октября 2018, 13:36

      Куй ня !!

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 октября 2018, 12:52

      Эти ничего не пропустят ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +862

      Jack24 10 октября 2018, 12:44

      шляпа какая то

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 октября 2018, 12:33

      Не очень смешно,как и все последнее Камеди,но в тему...

      5
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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 10 октября 2018, 12:29

      "Может тёлку изнасилуем и скажем, что мы - футболисты." :-D

      4
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 10 октября 2018, 12:26

      хапанули так хайпанули )))

      3
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