ЦСКА распродал первую квоту билетов на выездной матч ЛЧ с «Ромой»

Первая квота гостевых билетов на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют «Рома» и ЦСКА, распродана.

«Первая квота билетов в гостевой сектор на матч группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА, который состоится 23 октября в Риме, распродана. Клуб запросил дополнительную партию билетов, как только она будет передана в Москву, мы опубликуем информацию о ее реализации», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА состоится в Риме 23 октября, в 22:00 по московскому времени. Армейцы возглавляют турнирную таблицу группы G, набрав в двух матчах четыре очка. Итальянцы с тремя очками в активе идут на третьем месте.