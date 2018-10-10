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    ЦСКА распродал первую квоту билетов на выездной матч ЛЧ с «Ромой»

    Первая квота гостевых билетов на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют «Рома» и ЦСКА, распродана.

    «Первая квота билетов в гостевой сектор на матч группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА, который состоится 23 октября в Риме, распродана. Клуб запросил дополнительную партию билетов, как только она будет передана в Москву, мы опубликуем информацию о ее реализации», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА состоится в Риме 23 октября, в 22:00 по московскому времени. Армейцы возглавляют турнирную таблицу группы G, набрав в двух матчах четыре очка. Итальянцы с тремя очками в активе идут на третьем месте.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.10.2018 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25020

      bset 10 октября 2018, 14:28

      Главное, чтобы дома Лужники заполнили также, как в матче против Реала. А выездные квоты - это уже мелочи житейские.

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