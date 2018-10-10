Дело Кокорина и Мамаева передано в главное управление МВД Москвы из-за общественного резонанса

Материалы уголовного дела, в котором фигурируют обвиняемые в избиении нескольких человек полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин, переданы в главное управление МВД.

«Уголовные дела, возбужденные по фактам нанесения побоев гражданам на автостоянке на 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской, ввиду большого общественного резонанса переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Ход расследования находится на контроле у руководства столичной полиции», – рассказал начальник управления отдела связей МВД по Москве Юрий Титов.

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву