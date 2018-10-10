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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дело Кокорина и Мамаева передано в главное управление МВД Москвы из-за общественного резонанса

    Материалы уголовного дела, в котором фигурируют обвиняемые в избиении нескольких человек полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин, переданы в главное управление МВД.

    «Уголовные дела, возбужденные по фактам нанесения побоев гражданам на автостоянке на 2-й Брестской улице и в кафе на Большой Никитской, ввиду большого общественного резонанса переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. Ход расследования находится на контроле у руководства столичной полиции», – рассказал начальник управления отдела связей МВД по Москве Юрий Титов.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: «Вести ФМ»

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    10.10.2018 10:30
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 19:25

      Будем ждать справедливого решения.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 октября 2018, 14:36

      Надеюсь в этом управлении хватает неподкупных и принципиальных следователей, которые заинтересованы в правосудии, а не в том чтобы срубить побольше бабла. Все мы знаем, что чем выше начальники, тем большие там ставки. Просто мелким следователям и операм, никто бы такое дело не отдал. Самим охото и хайпануть и возможно даже заработать.

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 10 октября 2018, 13:38

      самое главное не быть лицемером

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      Рейтинг: +97

      serzhio1 10 октября 2018, 13:37

      Да отпустят их. Они же не ставили лайки там, где не надо и всякие злобные шутки про политику не репостили

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 10 октября 2018, 13:23

      что заслужили, то и получат, надеюсь на это..а заслужили они одно- тюрьму и конец карьер.....

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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 октября 2018, 13:22

      Случай резонансный - звезданутые правонарушители и высокопоставленный потерпевший. Что-то мне подсказывает, дело пошумит и кончится миром. Были бы люди попроще, эти говнюки давно бы дожидались суда В КУТУЗКЕ. И срок получили бы реальный. Почему не для всех одинаково?

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      Рейтинг: +886

      kolyma999 10 октября 2018, 13:21

      Мразот на нары.Твари,зарабатывая такое бабло не могут жить нормально.

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      Рейтинг: +886

      kolyma999 > kolyma999 10 октября 2018, 13:27

      Тому кто минуснул желаю встретиться тёмной ночью с этими ДАУНАМИ

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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 10 октября 2018, 12:43

      Гнать обоих из футбола

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 октября 2018, 12:16

      петушки били из подтижка ! 2 ******* ! че там еще младший брат кокоши там был? петух еще тот ! пусть бегут в пиндоское консульство мол их тут не понимают там туда сюда нарушают их права. да надо их просто пнут из футбола ! вон пусть играют в чемпе азербайджана или армении !

      -1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 10 октября 2018, 12:08

      А если б не резонанс никто б особо в МВД не чухался...

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