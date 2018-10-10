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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Агент: «Если Кокорину и Мамаеву удастся избежать уголовного наказания, они смогут отправиться в Европу»

    Известный футбольный агент Шандор Варга считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодар» Павел Мамаев не останутся без работы.

    «Понятно, что их поведение недопустимо. Я знаю многих футболистов, которые получают гораздо больше Кокорина и Мамаева, но ведут себя очень скромно. Они понимают: получая сумасшедшие зарплаты за свое хобби, они должны быть примером для всего общества.

    Возможно, такие вещи должны доносить до ребят их агенты и родители. Спрашивать надо в том числе и с них.

    При этом я не считаю, что в случае разрыва контрактов со своими клубами они останутся на обочине. Если им удастся избежать уголовного наказания, они смогут отправиться в Европу. Это талантливые игроки, способные показать себя в ведущих лигах мира», – сказал Варга.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: «Известия»

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    10.10.2018 09:18
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 октября 2018, 20:37

      кому там в Европе нужны скандальные футболисты там в клубах тоже не дураки им проблемы не нужны смотрят все похождения и историю каждого игрока тем более и за расизм особо как в отношении пака

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 19:12

      Как один из вариантов. А что им останется делать?

      2
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      Рейтинг: +187

      maxpav 10 октября 2018, 16:11

      Все возможно в подлунном мире. Только кто и как им выдаст загранпаспорт для выезда в эти клубы???

      1
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      Рейтинг: +388

      R015RK 10 октября 2018, 15:29

      Братская Украина их уже ждёт!

      1
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 10 октября 2018, 13:09

      Вся Европа с нетерпением ждёт когдаж к ним бригада Кокориных приедит...А если серьёзно они до этого скандала нахер не кому там не нужны были а теперь и подавно.....

      3
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      Рейтинг: +215

      iuda 10 октября 2018, 11:49

      К азерам их кинуть. В Баку им по тыквам настучат

      1
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 10 октября 2018, 11:17

      Какую нах** Европу Ахахахахахахахахах только если Казахстан

      5
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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 10 октября 2018, 11:13

      В Польшу яблоки собирать или мусор вдоль железных дорог.

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 октября 2018, 11:07

      С расизмом или без, я знаю ону территорию на карте Европы, где к этому вопросу не столь щипитилны - уКраино.

      3
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      Рейтинг: +47

      Slepoy71 10 октября 2018, 11:00

      Хохлы на халяву заберут

      2
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