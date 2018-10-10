Агент: «Если Кокорину и Мамаеву удастся избежать уголовного наказания, они смогут отправиться в Европу»

Известный футбольный агент Шандор Варга считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодар» Павел Мамаев не останутся без работы.

«Понятно, что их поведение недопустимо. Я знаю многих футболистов, которые получают гораздо больше Кокорина и Мамаева, но ведут себя очень скромно. Они понимают: получая сумасшедшие зарплаты за свое хобби, они должны быть примером для всего общества.

Возможно, такие вещи должны доносить до ребят их агенты и родители. Спрашивать надо в том числе и с них.

При этом я не считаю, что в случае разрыва контрактов со своими клубами они останутся на обочине. Если им удастся избежать уголовного наказания, они смогут отправиться в Европу. Это талантливые игроки, способные показать себя в ведущих лигах мира», – сказал Варга.

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву