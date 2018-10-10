Руни – о критике Моуринью: «Жозе лишь стал легкой мишенью для критиков»

Руни говорит всё красиво и правильно, но как-то уж слишком дипломатично. У МЮ просто сумасшедший состав по трансферной стоимости, лишь немного дешевле, чем у Сити, и многих игроков желал у себя видеть ЛИЧНО Моуриньо. А теперь они у него не могут заиграть. Как так? Кто в этом виноват? Смотришь игру Сити или Ливерпуля и понимаешь куда ушли деньги в ТО, какую игру ставит команде тренер. А в МЮ что? Не пойми что. Понятно, что игроки не должны опускать руки при трудностях, должны стараться воплотить его идеи на поле, но, если у них нехватка мотивации, они плохо играют, просто потому, что не могут лучше - возникает закономерный вопрос - почему эти проблемы тренер не может решить? Почему он не мотиватор, почему не тех купили в ТО? Почему его тактика не работает.
Жозе в своё время сделал фурор в Порту и Интере, но на этом всё. Были пару неплохих лет в Челси. Достойная карьера, но Жозе давно исчерпал себя и не собирается эволюционировать, пока другие не просто идут в ногу с современными тенденциями, но и создают их сами. Жозе провалился в Реале, так же закончился его 2-й заход в Челси, теперь та же песня в МЮ. Это уже даже не закономерность, а диагноз. Моуриньо надо было менять перед этим сезоном - свою задачу минимум вывести МЮ в еврокубки и стабилизировать тот хаос, что создали Мойес и ван Гал, он выполнил, дальше только можно снова вернуться на исходную точку, что и происходит сейчас.
Бывший нападающий и капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о неприятной ситуации, в которой находится команда в последнее время.
«Манчестер Юнайтед» сейчас находится в очень сложной ситуации. На Моуринью обрушилась лава критика, но я говорил еще пару недель назад, что игрокам следует действовать иначе.
Тренер за многое ответственен, но в итоге все зависит от действий самих футболистов на поле. Это общая вина, Жозе лишь стал легкой мишенью для критиков. Игроки должны играть лучше.
Такая же ситуация была, когда в клубе работал Луи ван Гаал. Он тоже часто подвергался критике, но я тогда своим партнерам постоянно говорил: «Мы сами должны начать играть лучше».
Считаю, что ван Гаал отлично готовил нас, но игрокам не удалось перенести все это на поле», – заявил Руни.
После восьми туров «Манчестер Юнайтед» с 13-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.