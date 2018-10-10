Руни – о критике Моуринью: «Жозе лишь стал легкой мишенью для критиков»

Бывший нападающий и капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о неприятной ситуации, в которой находится команда в последнее время.

«Манчестер Юнайтед» сейчас находится в очень сложной ситуации. На Моуринью обрушилась лава критика, но я говорил еще пару недель назад, что игрокам следует действовать иначе.

Тренер за многое ответственен, но в итоге все зависит от действий самих футболистов на поле. Это общая вина, Жозе лишь стал легкой мишенью для критиков. Игроки должны играть лучше.

Такая же ситуация была, когда в клубе работал Луи ван Гаал. Он тоже часто подвергался критике, но я тогда своим партнерам постоянно говорил: «Мы сами должны начать играть лучше».

Считаю, что ван Гаал отлично готовил нас, но игрокам не удалось перенести все это на поле», – заявил Руни.

После восьми туров «Манчестер Юнайтед» с 13-ю очками занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.