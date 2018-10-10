Зинченко – о матче с Италией: «Мы приехали не на отдых, а на игру»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о настрое команды на товарищеский матч со сборной Италии.

«Италию все любят. Тем более – любители итальянской кухни, которые по пасте, по пицце. Но, на самом деле, мы туда приехали не на отдых, а на игру. Поэтому сконцентрированы и хотим показать свой максимум.

В любом случае, играя за национальную сборную, когда ты выходишь на поле в этой футболке, ты должен отдаваться на 100% и играть с полной концентрацией, вне зависимости от того, товарищеская это игра или официальная.

Но, конечно, мы все понимаем, что больше будет сделан акцент на подготовке к матчу со сборной Чехии», – сказал Зинченко.

Сборные Италии и Украины проведут товарищеский матч сегодня, 10 октября на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, в 21:45 по московскому времени.