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    Какой вы футболист?

    Зинченко – о матче с Италией: «Мы приехали не на отдых, а на игру»

    Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о настрое команды на товарищеский матч со сборной Италии.

    «Италию все любят. Тем более – любители итальянской кухни, которые по пасте, по пицце. Но, на самом деле, мы туда приехали не на отдых, а на игру. Поэтому сконцентрированы и хотим показать свой максимум.

    В любом случае, играя за национальную сборную, когда ты выходишь на поле в этой футболке, ты должен отдаваться на 100% и играть с полной концентрацией, вне зависимости от того, товарищеская это игра или официальная.

    Но, конечно, мы все понимаем, что больше будет сделан акцент на подготовке к матчу со сборной Чехии», – сказал Зинченко.

    Сборные Италии и Украины проведут товарищеский матч сегодня, 10 октября на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football.ua

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    10.10.2018 06:16
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