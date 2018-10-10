Подруга Кокорина назвала скандал вокруг игрока заговором

Спортивный агент Дарья Шишканова ответила на вопросе о скандале, связанным с ее другом Александром Кокориным.

8-го октября форвард «Зенита» и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками двух драк. В результате на них возбуждено уголовное дело по статье «Побои»;

– Я более чем уверена, что в данном случае мы можем говорить о каком-либо заговоре. Я уверена, что ситуация эта была заранее как-то смоделирована, спрогнозирована.

И данные люди, которые, как вы полагаете, может быть, никак не связаны между собой – это водитель какой-то телеведущей… Малоизвестной, потому что я не слышала о такой ведущей. Ну, дело не в этом, да, даже.

Я думаю, что эти люди взаимосвязаны и здесь какой-то своего рода черный заговор был устроен. Вы знаете, очень стыдно, когда мужчина не дерется и когда мужчина не может ответить на какое-то оскорбление.

– Простите, Дарья, очень стыдно, когда мужчина не дерется или плохо дерется против пятерых сразу? Вот конкретно та ситуация…

– (отвечает неуверенно) Да, да.

– Или когда во взрослых мужчин по непонятной причине швыряют стульями и опять же налетают толпой – вы правда считаете, что это стыдно [не драться в такой ситуации]?

– А как вы полагаете, что человек, сидящий в ресторане, завтракая в семь утра, совершенно никому не принося никаких дискомфортов, может быть огрет стулом? Для меня это очень сложно представить, потому что я просто не верю в эту всю ситуацию. Думаю, она была спровоцирована. Александр был спровоцирован.

Зная лично Александра, я знаю, какой он интеллигентный, воспитанный человек, и в данном случае это была чистой воды провокация.

Мне кажется, по одному случаю и по одному дню из жизни, вырезанному какому-то эпизоду человека нельзя совершенно судить, нельзя судить о его каких-то личных качествах и давать ему оценки, будь он футболист, актер или еще какая-то медийная личность.

– Скажите, пожалуйста, а если бы в результате вот этой, как вы говорите, «странной провокации» вот те люди, которые получили серьезные травмы от рук «интеллигентного» Кокорина и его друзей, оказались в больнице, если бы они получили серьезные осложнения со здоровьем, вы точно так же бы говорили, что в принципе все нормально, была такая пацанская разборка?

– Давайте не будем забегать вперед. Еще никто не выявил серьезных травм у этих людей.

– Как это не выявил? Один в реанимацию поступил.

– И давайте будем честными с вами. Будь это не футболисты, а какие-то менее известные люди, я думаю, что такого резонанса бы не было. Запланированного резонанса, более того. Я вас уверяю, что данный резонанс был запланирован и тщательно. Это просто какая-то кинокомедия, это какой-то кошмар. Все накинулись на ребят, безобразие, – сказала Шишканова.