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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Подруга Кокорина назвала скандал вокруг игрока заговором

    Спортивный агент Дарья Шишканова ответила на вопросе о скандале, связанным с ее другом Александром Кокориным.

    8-го октября форвард «Зенита» и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стали участниками двух драк. В результате на них возбуждено уголовное дело по статье «Побои»;

    – Я более чем уверена, что в данном случае мы можем говорить о каком-либо заговоре. Я уверена, что ситуация эта была заранее как-то смоделирована, спрогнозирована.

    И данные люди, которые, как вы полагаете, может быть, никак не связаны между собой – это водитель какой-то телеведущей… Малоизвестной, потому что я не слышала о такой ведущей. Ну, дело не в этом, да, даже.

    Я думаю, что эти люди взаимосвязаны и здесь какой-то своего рода черный заговор был устроен. Вы знаете, очень стыдно, когда мужчина не дерется и когда мужчина не может ответить на какое-то оскорбление.

    – Простите, Дарья, очень стыдно, когда мужчина не дерется или плохо дерется против пятерых сразу? Вот конкретно та ситуация…

    (отвечает неуверенно) Да, да.

    – Или когда во взрослых мужчин по непонятной причине швыряют стульями и опять же налетают толпой – вы правда считаете, что это стыдно [не драться в такой ситуации]?

    – А как вы полагаете, что человек, сидящий в ресторане, завтракая в семь утра, совершенно никому не принося никаких дискомфортов, может быть огрет стулом? Для меня это очень сложно представить, потому что я просто не верю в эту всю ситуацию. Думаю, она была спровоцирована. Александр был спровоцирован.

    Зная лично Александра, я знаю, какой он интеллигентный, воспитанный человек, и в данном случае это была чистой воды провокация.

    Мне кажется, по одному случаю и по одному дню из жизни, вырезанному какому-то эпизоду человека нельзя совершенно судить, нельзя судить о его каких-то личных качествах и давать ему оценки, будь он футболист, актер или еще какая-то медийная личность.

    – Скажите, пожалуйста, а если бы в результате вот этой, как вы говорите, «странной провокации» вот те люди, которые получили серьезные травмы от рук «интеллигентного» Кокорина и его друзей, оказались в больнице, если бы они получили серьезные осложнения со здоровьем, вы точно так же бы говорили, что в принципе все нормально, была такая пацанская разборка?

    – Давайте не будем забегать вперед. Еще никто не выявил серьезных травм у этих людей.

    – Как это не выявил? Один в реанимацию поступил.

    – И давайте будем честными с вами. Будь это не футболисты, а какие-то менее известные люди, я думаю, что такого резонанса бы не было. Запланированного резонанса, более того. Я вас уверяю, что данный резонанс был запланирован и тщательно. Это просто какая-то кинокомедия, это какой-то кошмар. Все накинулись на ребят, безобразие, – сказала Шишканова.

    Источник: Sport24

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    10.10.2018 01:42
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    Комментарии100
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      Рейтинг: +1455

      Mariner 10 октября 2018, 21:40

      Не, вот это ваще огонь ))) Лучше бы просто рот не раскрывала, чем такую чушь пороть )))

      0
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 10 октября 2018, 21:00

      на кол её

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 18:41

      Оригинальная трактовка уголовного дела.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 октября 2018, 17:17

      скажи на милость барышня сколько он за твою дырку и язык платит чтобы ты курва жила

      3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 10 октября 2018, 14:13

      ахахахахахах, ржаааач

      0
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      Рейтинг: +587

      zenitforever2015 10 октября 2018, 13:44

      Давайте сейчас не будем торопиться с окончательными выводами. Пока нет официальных заключений МВД и медиков, это всё только набор событий.

      -1
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      Рейтинг: +17

      А_Влас > zenitforever2015 10 октября 2018, 14:31

      Выводы-выводами, но ты что, кино с места событий не смотрел?

      3
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      Рейтинг: +7964

      Томик > А_Влас 10 октября 2018, 22:48

      "Человек, похожий на Александра Кокорина..." - как бы что-нибудь этакое потом не услышать.

      0
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      Рейтинг: +8093

      nik55 10 октября 2018, 13:38

      я не понял подруга или подстилка ?

      2
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 10 октября 2018, 13:27

      Ещё одна кокоринско-мамаевская ТП пасть разинула... прав был один респондент на соседней ветке: ЧО им никто песты не дал!!!??? сломать обоим колени на х и брату кире руки... где мужики: перевелись? ножку того стула в очко засунуть твари!

      2
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      Рейтинг: +17

      А_Влас 10 октября 2018, 12:44

      Вот сцуки, напоили двух классных парней, подослали к ним украинского и и корейского провокаторов, которые напросились на сотрясения и переломы. А вт если бы классные парни не были бы футболистами, то сразу бы без всякого резонансы уже сидели бы в обезъяннике! ((

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      Рейтинг: +142

      vavanze 10 октября 2018, 12:02

      Ё б н у т а я

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