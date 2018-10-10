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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Вратарь «Анжи»: «После паузы на игры сборных нам дадут часть денег»

    Вратарь «Анжи» Владимир Сугробов рассказал о финансовой ситуации в клубе.

    «Не буду скрывать, иногда реально не бывает денег и приходится сильно экономить. Но человек ко всему привыкает. Это все уже происходит с нами и нам остается только еще больше разозлиться и работать на футбольном поле, а также думать о будущем и показывать результат, несмотря ни на что.

    От нас тут все равно ничего не зависит в плане финансов, поэтому мы стараемся принимать все, как есть. А живут футболисты в таких ситуациях по-разному. Тяжело тем, у кого семьи, дети, у кого-то ипотеки, возможно, кредиты. Как-то выкручиваются. Это нынешние реалии нашего футбола.

    Обстановка в клубе в принципе рабочая. Несмотря на то что мы выдвинули руководству ультиматум, мы работаем в прежнем режиме и показываем характер на поле, добываем очки. Ситуация такова, что у некоторых игроков нашей команды задолженность по зарплате составляет 6-7 месяцев. У тех, кто только с нового сезона в команде, уже четвертый месяц идет.

    Мы терпели и молча тренировались, шли навстречу руководству и проявляли понимание. Но решили, что дальше так продолжаться не может. И думаю, все это прекрасно понимали. Я думаю, что вся эта ситуация должна пойти на пользу всем. Возможно, кто-то захочет помочь. Возможно, руководство республики окажет нам поддержку.

    Нам дали понять после ничейной игры с «Ахматом», что все будет хорошо, и после паузы на игры сборных, когда команда соберется, нам дадут часть денег. Мы надеемся на лучшее и настроены позитивно. Ждем игры с ЦСКА, и, надеюсь, найдутся пути выхода из сложившейся ситуации», – сказал голкипер.

    После 9-ти туров чемпионата России махачкалинцы занимают 13-е место в турнирной таблице.

    Источник: Sport24

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    10.10.2018 00:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24

      lass13 11 октября 2018, 17:21

      молодец

      0
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      Рейтинг: +24

      lass13 11 октября 2018, 17:21

      с

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Edward52 10 октября 2018, 21:14

      Все решится и деньги найдут. Анжи еще удивит и не раз.

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 18:31

      Тем не менее из за отсутствия денег ,команда неуступчивая и показывает хорошую игру.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 октября 2018, 07:36

      Парни и без денег играют лучше многих миллионеров. Будет жить "Анжи" время покажет, но пока играют и выживают...

      4
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 10 октября 2018, 05:17

      Вот когда дадут тогда и можно комментировать.

      0
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