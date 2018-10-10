Вратарь «Анжи»: «После паузы на игры сборных нам дадут часть денег»

Вратарь «Анжи» Владимир Сугробов рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Не буду скрывать, иногда реально не бывает денег и приходится сильно экономить. Но человек ко всему привыкает. Это все уже происходит с нами и нам остается только еще больше разозлиться и работать на футбольном поле, а также думать о будущем и показывать результат, несмотря ни на что.

От нас тут все равно ничего не зависит в плане финансов, поэтому мы стараемся принимать все, как есть. А живут футболисты в таких ситуациях по-разному. Тяжело тем, у кого семьи, дети, у кого-то ипотеки, возможно, кредиты. Как-то выкручиваются. Это нынешние реалии нашего футбола.

Обстановка в клубе в принципе рабочая. Несмотря на то что мы выдвинули руководству ультиматум, мы работаем в прежнем режиме и показываем характер на поле, добываем очки. Ситуация такова, что у некоторых игроков нашей команды задолженность по зарплате составляет 6-7 месяцев. У тех, кто только с нового сезона в команде, уже четвертый месяц идет.

Мы терпели и молча тренировались, шли навстречу руководству и проявляли понимание. Но решили, что дальше так продолжаться не может. И думаю, все это прекрасно понимали. Я думаю, что вся эта ситуация должна пойти на пользу всем. Возможно, кто-то захочет помочь. Возможно, руководство республики окажет нам поддержку.

Нам дали понять после ничейной игры с «Ахматом», что все будет хорошо, и после паузы на игры сборных, когда команда соберется, нам дадут часть денег. Мы надеемся на лучшее и настроены позитивно. Ждем игры с ЦСКА, и, надеюсь, найдутся пути выхода из сложившейся ситуации», – сказал голкипер.

После 9-ти туров чемпионата России махачкалинцы занимают 13-е место в турнирной таблице.