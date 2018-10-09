Руни: «Месси – лучший игрок в истории»

Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

В период выступления за «Манчестер Юнайтед» англичанин дважды пересекался с аргентинцем в финалах Лиги чемпионов – в 2009 и 2011 годах.

«Мы бы выиграли оба матча, будь нашим соперником кто угодно кроме «Барселоны». Эта команда кажется мне лучшей, а Месси – лучшим игроком в истории. Он способен на невероятное и сочетает в себе каждое из существующих качеств.

Роналду? В течение карьеры он превратился из вингера в нападающего. Вместо того, чтобы постоянно убегать от соперников, он теперь совершает одно-два касания, входит в штрафную и забивает.

Месси же забивает даже играя на позиции оттянутого полузащитника. Поэтому я считаю его лучшим», – сказал Руни.

Напомним, Руни и Роналду были партнерами по манчестерскому клубу с 2004 по 2009 год.