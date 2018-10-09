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    Руни: «Месси – лучший игрок в истории»

    Нападающий «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

    В период выступления за «Манчестер Юнайтед» англичанин дважды пересекался с аргентинцем в финалах Лиги чемпионов – в 2009 и 2011 годах.

    «Мы бы выиграли оба матча, будь нашим соперником кто угодно кроме «Барселоны». Эта команда кажется мне лучшей, а Месси – лучшим игроком в истории. Он способен на невероятное и сочетает в себе каждое из существующих качеств.

    Роналду? В течение карьеры он превратился из вингера в нападающего. Вместо того, чтобы постоянно убегать от соперников, он теперь совершает одно-два касания, входит в штрафную и забивает.

    Месси же забивает даже играя на позиции оттянутого полузащитника. Поэтому я считаю его лучшим», – сказал Руни.

    Напомним, Руни и Роналду были партнерами по манчестерскому клубу с 2004 по 2009 год.

    Источник: Daily Mail

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    09.10.2018 23:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 18:26

      Об этом можно только рассуждать. Не все будут согласны с этим утверждением ,но Месси этого заслуживает.

      3
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 10 октября 2018, 09:30

      Да

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 10 октября 2018, 05:58

      Все об этом знают,только не все хотят это признать!

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Fin035 10 октября 2018, 07:54

      Нельзя побеждать везде и всегда, поэтому постоянно можно будет найти контраргументы против Лео - то он чемпионом мира не стал, то у него ЗМ липовый, то ещё что-то. Я не знаю, как на счёт лучший в истории, но что Месси и Роналду лучшие в мире на протяжение последних лет 10 - с этим не поспоришь. Логично, что на 1 место я поставлю Месси, но не из-за того, что я болею за Барсу, а из-за той магии, что творит Лео на поле - как он раздаёт пасы из глубины поля, едва ли хуже, чем это делал Хави, или сейчас Эриксен с де Брюйне; как он сам делает первый пас в атаке, и сам же последним касанием её завершает; как он может полкоманды соперника обвести; как кладёт мячи со штрафных будто рукой; как много раз решал в ключевых матчах за трофеи. У него в карьере были поистине великие достижения, надеюсь, что ещё будут и новые.

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      Рейтинг: +104

      SoupMan > Cules2013 10 октября 2018, 12:34

      ты там не обкончался? Нельзя так сильно мужика любить

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