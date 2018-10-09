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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин и Мамаев предлагали 5 миллионов за видео с избиением чиновника Пака

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пытались выкупить видеозапись, на которой заснято избиение ими чиновника Дениса Пака. Инцидент произошел в понедельник, 8 октября, в московской кофейне «Кофемания».

    «Кокорин и Мамаев предлагали 5 миллионов рублей за видео с избиением Пака.

    Все вопросы пытались порешать друзья футболистов, и им это почти удалось. Через пару часов после драки они подъехали в «Кофеманию» и предложили 5 миллионов за их сервера. Ловким ребятам не помешали даже опера, которые дежурили на месте.

    А вот водитель Пака помешал. Он подсуетился раньше, забрал видео и передал флешку полиции. Никакие 5 миллионов Кокорину с Мамаевым не помогли», – сообщает телеграм-канал Mash.

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    09.10.2018 13:23
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 14:01

      Они теперь пойдут на все.

      1
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 9 октября 2018, 18:12

      А может их в клетку запустить к Хабибу?

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      Рейтинг: +3120

      erma 9 октября 2018, 16:55

      Хочу сказать всем, кто защищает Коко и Муму, что желаю им получить по башке стулом и пусть считают, что это типа романтика в стиле Тарантино.

      8
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      Рейтинг: +3120

      erma 9 октября 2018, 16:34

      Было бы интересно, чтобы у нас хоть раз не бабло решило дело, а суд.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 9 октября 2018, 13:57

      надо было в баксах предлагать скупердяи

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      Рейтинг: +209

      Горький565 9 октября 2018, 13:52

      Кто-то знает, чё они с утра себе в кофе подмешивают?????

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      Рейтинг: +112

      mamont14 > Горький565 9 октября 2018, 16:16

      Они бухали всю ночь, о чем ты говоришь товарищ.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 13:47

      Видать водителю Пака мало показалось или ему кто-то предложил больше. Обычно водители от 5 лямов не отказываются. Хотите - проверьте. Я лично думаю, за ним стоял дядя с толстым кошельком.

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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > prezent2017 9 октября 2018, 14:24

      Не всех можно купить. Водителя просто все устраивало со своим босом! Вот чего не хватало Мамаеву с Кокориным вопрос! Хотя нет, им не хватало приключений на 5 точку, все остальное то у них есть. Кто ищет тот находит!

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      Рейтинг: +9164

      vm777 > prezent2017 9 октября 2018, 14:31

      В новости же написано: эти 5 лямов предлагали не водителю, а сотрудникам кафе. Водитель же успел заполучить видео и передать полиции и он об этом "щедром" предложении не знал.

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 9 октября 2018, 13:46

      не буду хвалиться,но Мамая и Кокорина,я бы один их по стенке размазал, тем более синих!!!Не ну может они там кикбоксеры,что вряд ли.Не могли их угомонить там?

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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > makson_klim 9 октября 2018, 14:25

      У них компашка большая была

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > OldenVad 9 октября 2018, 14:30

      я только видео посмотрел....отмороженные

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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 > makson_klim 9 октября 2018, 15:56

      а вот если бы им проломили головы, прикинь кипишь бы подняли!?даже если бы они зачинщики были б!)))

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      Рейтинг: +2120

      OldenVad > Amalyy912 9 октября 2018, 16:45

      Шумиха пошла будь здоров! Даже в МИДе уже высказались! Думаю просто штрафом уже не отделаются! Им повезет если условку дадут.

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      Рейтинг: +209

      Горький565 9 октября 2018, 13:45

      У меня есть копия, отдам за трёшку лямов...

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      Рейтинг: +209

      Горький565 > 9 октября 2018, 13:49

      Ты, с таким чувством юмора, наверное от Петросяна прёшься...

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      Рейтинг: +112

      mamont14 > Горький565 9 октября 2018, 16:17

      А у тебя юмор оборжаться можно. Если он от Петросяна, то ты хер знает от кого прешься.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 октября 2018, 13:45

      ...и это к делу пришьют!

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