Кокорин и Мамаев предлагали 5 миллионов за видео с избиением чиновника Пака

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пытались выкупить видеозапись, на которой заснято избиение ими чиновника Дениса Пака. Инцидент произошел в понедельник, 8 октября, в московской кофейне «Кофемания».

«Кокорин и Мамаев предлагали 5 миллионов рублей за видео с избиением Пака.

Все вопросы пытались порешать друзья футболистов, и им это почти удалось. Через пару часов после драки они подъехали в «Кофеманию» и предложили 5 миллионов за их сервера. Ловким ребятам не помешали даже опера, которые дежурили на месте.

А вот водитель Пака помешал. Он подсуетился раньше, забрал видео и передал флешку полиции. Никакие 5 миллионов Кокорину с Мамаевым не помогли», – сообщает телеграм-канал Mash.

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