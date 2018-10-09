Мостовой – о молодежи «Спартака»: «Делать какие-то выводы еще рано»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой не торопится делать выводы относительно успешного выступления молодых футболистов в составе столичного клуба.

«Наш чемпионат имеет такое свойство, что команды с более сильным составом в итоге так или иначе все равно поднимаются выше остальных.

Несмотря на серию неудач в начале осени, одна победа вновь вывела «Спартак» в зону лидеров. Не думаю, что в дальнейшем что-то сильно изменится.

Что касается привлечения молодых игроков, мне этот процесс кажется вполне естественным и нормальным. Однако делать какие-то выводы относительно их дальнейших перспектив еще рано», – считает Мостовой.

Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Енисей» – «Спартак» завершился со счетом 2:3. Один из голов в нем забил 18-летний полузащитник красно-белых Михаил Игнатов.