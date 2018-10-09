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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мостовой – о молодежи «Спартака»: «Делать какие-то выводы еще рано»

    Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой не торопится делать выводы относительно успешного выступления молодых футболистов в составе столичного клуба.

    «Наш чемпионат имеет такое свойство, что команды с более сильным составом в итоге так или иначе все равно поднимаются выше остальных.

    Несмотря на серию неудач в начале осени, одна победа вновь вывела «Спартак» в зону лидеров. Не думаю, что в дальнейшем что-то сильно изменится.

    Что касается привлечения молодых игроков, мне этот процесс кажется вполне естественным и нормальным. Однако делать какие-то выводы относительно их дальнейших перспектив еще рано», – считает Мостовой.

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Енисей» – «Спартак» завершился со счетом 2:3. Один из голов в нем забил 18-летний полузащитник красно-белых Михаил Игнатов.

    Источник: Известия

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    09.10.2018 11:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 13:28

      Конечно рано. Молодежи свойственна нестабильность.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 октября 2018, 08:19

      Молодежь талантливая, но не давайте им таких контрактов как у Кокорина с Мамаевым, что-бы не развращать молодую душу!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 октября 2018, 13:51

      Согласен с Алесандром.
      Выводы делать пока рано.
      Одно время у нас и Давыдов и Зотов и Яковлев и Зуев вспыхивали, но так на высоком уровне в клубе не заиграли.Так что сезон покажет кто есть кто.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 октября 2018, 12:07

      весна покажет, кто где....

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 9 октября 2018, 11:51

      Да, много в Спартаке начинало
      И что с ими стало...
      Но начало хорошее,
      На успех похожее.

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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > subbotaspartak 9 октября 2018, 12:44

      Однако и много игроков Спартака играют в других клубах РПЛ да просто на вскидку игроков дясять могу назвать...а что б всех оставлять себе такого не где нет если 1-2 игрока своих воспитанников есть в команде и то хорошо....

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