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    Какой вы футболист?

    Игнатьев: «Рано надевать на игроков «Зенита» золотые медали»

    Известный российский тренер Борис Игнатьев считает лидерство «Зенита» в текущем сезоне российской Премьер-лиги заслуженным.

    «Зенит» – безоговорочный лидер чемпионата России, и это вполне заслуженно. Команда доказала свой уровень в матчах с ключевыми конкурентами.

    И все же рано надевать на игроков петербургского клуба золотые медали. Прошлый сезон показал, что ситуация может измениться, и очень резко.

    Впереди еще очень много игр, несколько перерывов, все может поменяться», – считает специалист.

    После 10-ти туров «Зенит» с 25 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: Известия

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    09.10.2018 10:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 13:07

      Вся борьба впереди.

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 9 октября 2018, 11:16

      А что, кто-то уже надевал?)))

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 9 октября 2018, 11:15

      пошла уже закулисная возня Кокорина убрали теперь ещё что нибудь придумают и всё опять будут москвачёв тянуть за яйца или за уши и ведь вытянут по проторенной шпале

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 октября 2018, 11:11

      Да пока даже и не примеряют. Играют как могут и на что готовы в данный момент. О раскладах по местам и медалям можно будет говорить ближе к маю.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 11:04

      После проигрыша ЦЭЭСКА Локам, почему-то сразу появились обвинения против Кокорина и Мамаева. Не странно-ли?

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