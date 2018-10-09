Игнатьев: «Рано надевать на игроков «Зенита» золотые медали»

Известный российский тренер Борис Игнатьев считает лидерство «Зенита» в текущем сезоне российской Премьер-лиги заслуженным.

«Зенит» – безоговорочный лидер чемпионата России, и это вполне заслуженно. Команда доказала свой уровень в матчах с ключевыми конкурентами.

И все же рано надевать на игроков петербургского клуба золотые медали. Прошлый сезон показал, что ситуация может измениться, и очень резко.

Впереди еще очень много игр, несколько перерывов, все может поменяться», – считает специалист.

После 10-ти туров «Зенит» с 25 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.