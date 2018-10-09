Эмери: «Нет, я не думаю о чемпионском титуле сейчас»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери на данном этапе сезона не думает о завоевании чемпионского титула.

«Думаю ли я сейчас о чемпионском титуле? Нет. Я лишь думаю о следующем матче на нашем стадионе с нашими фанатами.

Своей игрой мы хотим показать болельщикам, что мы прогрессируем, улучшаем нашу игру и добиваемся результата», – заявил Эмери.

После восьми туров «Арсенал» располагается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка.