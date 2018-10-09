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    Какой вы футболист?

    Эмери: «Нет, я не думаю о чемпионском титуле сейчас»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери на данном этапе сезона не думает о завоевании чемпионского титула.

    «Думаю ли я сейчас о чемпионском титуле? Нет. Я лишь думаю о следующем матче на нашем стадионе с нашими фанатами.

    Своей игрой мы хотим показать болельщикам, что мы прогрессируем, улучшаем нашу игру и добиваемся результата», – заявил Эмери.

    После восьми туров «Арсенал» располагается на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка.

    Источник: Skysports

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    09.10.2018 09:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 октября 2018, 03:08

      Я в тебя верю и в команду... Про возрождение рано говорить, но как сейчас команда играет мне нравиться!

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      Рейтинг: +421

      LMI 9 октября 2018, 09:55

      И это правильно.
      Я вообще очень доволен, что Эмери работает, а не дает никчемных и пустых интервью, и похоже запретил это игрокам. Это хорошо

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