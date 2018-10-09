Губернатор: «Стадион в Нижнем Новгороде будет передан в областную собственность в 2019 году»

Руководство нижегородской области рассчитывает на использование арены в Нижнем Новгороде по полной программе, чтобы выйти на самоокупаемость.

«Стадион будет передан в областную собственность в 2019 году. Для нас чрезвычайно важно наполнять стадион событиями и делать его окупаемым.

Стадион уже используется. На нем играла наша молодежная сборная с Сербией, здесь проходил Суперкубок России после ЧМ-2018, проходила 1/16 финала Кубка России.

Я уверен, что мы и основную сборную увидим на нашем стадионе. Футбольные власти страны будут задействовать стадионы для проведения профильных футбольных мероприятий по всей России, в том числе и у нас.

То, что нижегородцы опять полюбили футбол, что у них снова возник интерес к этому виду спорта, – это самое главное наследие чемпионата мира», – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее стало известно, что на доработку системы канализации на стадионе