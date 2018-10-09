Сроки восстановления Вертонгена могут увеличиться до двух месяцев

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген рискует пропустить около двух месяцев.

Футболист испытывает проблемы с подколенным сухожилием. Ранее говорилось о сроках восстановления от 4 до 6 недель. На этой неделе игроку предстоит дополнительное обследование, по итогам которого сроки восстановления могут увеличиться.

В текущем сезоне Вертонген провел на поле восемь игр во всех турнирах и забил один гол.