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    Сроки восстановления Вертонгена могут увеличиться до двух месяцев

    Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген рискует пропустить около двух месяцев.

    Футболист испытывает проблемы с подколенным сухожилием. Ранее говорилось о сроках восстановления от 4 до 6 недель. На этой неделе игроку предстоит дополнительное обследование, по итогам которого сроки восстановления могут увеличиться.

    В текущем сезоне Вертонген провел на поле восемь игр во всех турнирах и забил один гол.

    Источник: Mirror.co.uk

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    09.10.2018 06:43
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    Комментарии178
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 октября 2018, 23:48

      Профилакторий для оздоровления и реабилитации для нашей сборной на 11.10. 2018г. С собой иметь правку освобождения от занятий физкультурой... )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 07:40

      привет Олег!
      справки нет, есть записка от родителей - пойдёт?)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 08:11

      Привет, Андрей ! Сойдёт ... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 11 октября 2018, 08:44

      Приветствую, соратники!..
      И меня тоже реабилитируйте, хотя бы чуть-чуть!..
      Моя история болезни вызовет жалость и сострадание во многих реабилитационных центрах и клиниках Швейцарии, но туда путь, пока, заказан...))
      Похоже, пока, придётся здесь трескать аспирин, мазаться зелёнкой и ждать передачки с апельсинами от благотворительных фондов!..:))

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 октября 2018, 08:48

      Привет, Андрей ! Такие передачки -- это не сигареты с чаем... )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > 11 октября 2018, 08:51

      Стал задумываться, а не двинуть ли в психиатры... Тема изначально мутная, диагнозы хрен проверишь, пациент, как правило слабый духом, но крепкий телом, - угроза разоблачения не грозит... Копейка за консультации капает стабильно, нервы и психика всегда расшатаны...)) Дипломы и аттестаты какие-то в секретере валяются...
      Как говорят, в этом, деле, - кто первый одел халат, - тот и доктор!..:))

      5
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 11 октября 2018, 08:56

      Чур-чур... Ты, Олег, как всегда прямой, но безжалостный..))
      Сразу с утра правду-матку в лоб, без прикрас и фантазий!..
      Попробую, пока, повременить с местами, где, подобные передачки в цене...))
      Выходной буду использовать с пользой, но наведываться в профилакторий на осмотр обязуюсь!..:))

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 октября 2018, 09:00

      Сейчас таких дипломированных предостаточно, коммерсантов в белых халатах. А из курса психиатрии вынес, что там из умного могут сделать дурачка и наоборот.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 октября 2018, 09:03

      С утра голова плохо соображает, что-то сегодня совсем не спалось. Передачки любые всюду ценны, лишь бы доходили до адресата.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 11 октября 2018, 09:12

      Надеюсь, всё же, что наш профилакторий оставит меня на ногах и способным самостоятельно таскать свою задницу!..:))
      Олег, италики вчера не смогли соблазнить победу... Нынче наши витязи в поле выйдут... Каким видишь исход - в пару слов!..
      Думаю, что наши будут молотить на победу, но и шведы тоже не выглядят вялыми мальчиками для битья...

      Побалый голову, покемарь после обеда в своё удовольствие!..:))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 октября 2018, 09:15

      Тоже полагаю, что игра будет на победу. В этом случае она будет определяющей для победы в группе. Но как сложится сама игра трудно сказать, как сейчас готовы шведы не ведаю.

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 11 октября 2018, 10:17

      (с) кто одел первым холат тот и врач

      )))) зачётно ))

      " :кто в цари крайний? никого? ну тогда я первый")

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 10:20

      "отсель грозить мы будем шведу"
      и место подходящие - Кёнегзбеог

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 10:25

      Посмотрим сегодня как получится с угрозами и их реализацией.

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 10:30

      угроза в лице мощного скандинава Ибрагимыча отсутствует, в то время как Дзюба готов проломить лёд под шведами

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 11 октября 2018, 10:34

      Возьми, Андрик, державу, в конце концов, крепкой дланью и перетяни всех по хребтине скипетром властным!..
      Избавь отечество от глумления бояр беспутных, дай народу избавление от похоти, дурости и войн, ибо в мире и согласии народ найдёт успокоение и упоение и будет царство твоё вечным!..

      А мы сзади у трона и у стремени твоего, будем вершить дела великие твоим перстом указуемые!..
      И да будет нам удача в делах праведных во имя согласия людского и процветания государственного!..

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 11 октября 2018, 10:36

      Норманы сильны, напористы, обучены и опытны!.. Если пропустят, то не развалятся, а ежели первыми закатят, то не упустят победы (хотя с немчиками оконфузились...)!..

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 10:36

      У шведов ровная команда, кого выставят в стартовом составе увидим в игре. Физика и кураж у Дзюбы уже на исходе. Он ведь толком не отдохнул после ЧМ.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 октября 2018, 10:38

      Время матча только неудобное для зрителей и телезрителей.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 11 октября 2018, 10:42

      Нам ли жить в печали?!..)) Неудобство мы только со штанами испытываем..))
      Цыгане, тройка, водка и медведи разбавят весельем наше ожидание!..
      Если этого будет мало, то для антуража добавим тельняшки, Камазы, алмазы Якутии и Малахова для предматчегого гламурного превью!..:))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 октября 2018, 10:44

      Цыганей с медведем сейчас только и не хватает. )))

      6
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 11 октября 2018, 10:50

      (с) народ найдёт успокоение и упоение и будет царствие твоё вечным

      звучит как молитва) мы атеисты не верим не кому но всем подряд, поэтому храм всегда в стадии долгостроя.
      ну а на троне я буду ёрзать как на электрическом стуле, так как не чувствую себя там комфортно. слова то не мной сказаны, а мной подобраны)

      6
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 10:56

      (с) время матча только не удобное

      мы всё время в позе сбора картофеля, нам всё время неудобно, но ради дела мы готова потерпеть )

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 10:57

      Лёжа на диване можно и потерпеть, если игра не усыпит... )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 11:04

      диван святое! врагу не отдадим)

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 11:06

      Это да, на нём значительная часть нашей жизни проходит. И что немаловажно -- приятной... )))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 11:19

      (с) на нём значительная часть нашей жизни проходит

      диван как источник удовольствий, зачастую способствует зарождению жизни)

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 11:22

      О том и речь. Здоровый сон и качественный секс этому благоприятствуют.

      4
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 11 октября 2018, 11:23

      " а не двинуть ли ,в психиатры мне..
      тема мутная,изначально,но..
      крепок телом я не случайно ,не...,
      на один разок..
      ну хоть попробую..."

      общими усилиями подобие раннего Владимира Семёновича срослось..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 11 октября 2018, 11:31

      Да, ладно, Алексей, не глумись над стариком с такими подобиями...))
      На кумиров не ровняются, их почитают и уважают...
      Просто, где-то надо прикладывать умения и пожелания...
      Не всем же в футболе и high-tech блистать... А тут спокойная заводь без берегов и причалов!..:))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 11:32

      женщины времён Оноре Де Бальзака ищут спасенье на массажном столе )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 11:34

      Для приятного дела всюду место найдётся. :)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 11 октября 2018, 11:37

      Классная тема, Андрик, - масляная и приятная!..
      Тут, мне кажется, все возрасты покорны!..:))

      Поехал колёса менять на зиму, да зыринг по магазам устроить!..
      Не буду ждать заморозков, а то потом нервно будет между дежурствами маневрировать...

      Профилакторий не закрывайте, по приезду потребуются процедуры для глаз, мозгов и души!!..:))

      4
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 11 октября 2018, 11:39

      Я бы в докторы пошёл,пусть меня научат..
      Да без обид,Шеф..просто настроение игривое,сейчас пойду трудовую хапну..и расчёт,наверное дадут..
      А .что до старика то ,вроде я постарше..)
      Козерог и Кот...))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 11 октября 2018, 11:39

      (с) не глумись над стариком

      не корысти ради, и не глумления для
      отсутствие работы , ведёт меня сюда

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 октября 2018, 11:39

      Профилакторий работает до последнего посетителя... )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 11 октября 2018, 11:43

      (с) поехать колёса менять на зиму

      вы менять, а я два пальца об асфальт как с куста по самые диски сотру

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 11:44

      Олег, вернусь минут через 40

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 11:45

      Добро, но я уже в это время буду собираться к дочери.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 11 октября 2018, 11:46

      (с) козерог и кот

      заповедный зверь! видать из лукоморья

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 11 октября 2018, 15:16

      Я уже писал, что и сам не прочь дурака повалять!..
      Это раскрывает неизведанные потоки мозготёка!.. Прикольно, глаз стреляет, душа играет, а результат располагает!.. Всегда - ЗА!..

      По возрасту согласен... Пожалуй, только тёзка помладше будет... Нравится под старика закосить, сединой потрясти, да беззубым ртом пошамкать!..:))

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 11 октября 2018, 15:23

      Вот так всегда - пальцы об асфальт, рога в землю, да чичи на капот!..:))
      Мы подвижные, мобильные и заряженные на успех!.. Так и будет!

      Поменял, теперь шуршать буду до заморозков... А мужики вслед будут пальцем крутить... А я потом покручу, когда холодок дунет резко и неизбежно и очереди будут в три хвоста!..:))
      Всё по-стариковски, с запасом, да на упреждение!..:))
      "А я всю жизнь с запасом живу... Спички, керосин, хлеб, соль..." (хф "Ворошиловский стрелок")

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 11 октября 2018, 15:30

      Фууу... Выдохнул с облегчением!..
      Когда в этом году планировал отпуск, пришлось разобраться в отличиях санатория, профилактория, дома отдыха, тур.базы, здравницы, курорта и пансионата... Оказалось, что статус многое значит и на многое влияет, особенно, на стоимость!..:))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 11 октября 2018, 15:32

      (с) всё с запасом, да на упреждения

      а меня дурака хоть голыми руками хватай, даже на пол шага в перёд не заглядую, и за деревьями леса не не вижу.
      но зато очень люблю проскочить по шальному на дурочка.
      так и живём - фифти - фифти, какое уж там упреждение.
      может это всё от климата зависит. у вас ведь так не прокатит ...

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 11 октября 2018, 15:34

      (с)...статус на многое влияет , особенно на стоимость


      отель "погибшего альпиниста" всегда свободен)

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 11 октября 2018, 15:39

      Мы разные, тем и интересны... А как на самом деле лучше и удобнее, то жизнь покажет и обстоятельства развесят!..
      К тому же, частенько мы делаем исключения, балуем себя отклонениями от правил, - тем и живём, тем и довольствуемся!..
      Да, похолодать может резко и неожиданно... Но я всегда зимой жду снега!!..:)) Пойду вздремну, да роллы и суши поперевариваю!..:))

      3
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 11 октября 2018, 15:42

      ..акция на зубочистки на кассе в "Магните" всегда укладывает напополам половину очереди...)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 11 октября 2018, 15:51

      (с) ....ролы и суши попереворачиваю

      пойду на вертеле покручусь... запах гриля приятен не только для мух

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 11 октября 2018, 17:15

      Ну, совсем спать нельзя... Стоило вздремнуть, - сразу не удачный пуск... Вот, наверное, иностранцы-члены экипажа обделались!... Надолго теперь зареклись с русскими летать!...
      А на самом деле - задница... Опять угораздило, опять позор, опять отмываться...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 11 октября 2018, 17:25

      "Таких не беpyт в космонавты!
      Таких не беpyт в космонавты!
      Таких не беpyт в космонавты!
      Spaceman! Spaceman!

      Я - Земля, я своих пpовожаю питомцев,
      Долетайте до самого Cолнца,
      И домой.."(С)если помните...

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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > insider_retro 11 октября 2018, 17:28

      Пока мы тут плющимся и карябаем, пока кто-то падает, а кто-то поднимается, - Алина Кабаева успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук в Национальном гос. университете физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта в Петербурге...
      Наконец-то рассмотрена методика оценки мотивации детей дошкольного возраста к занятиям гимнастикой... До неё, видно, некому было...
      А так - молодец женщина, - не сидит на попе ровно!..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shinnik 11 октября 2018, 18:09

      Алексей, ситуация благоприятно меняется... Есть работа... Помнится мы недавно распределяли портфели в правительстве... Есть рабочий вариант...

      За последние дни три главы регионов подали в отставку - глава Башкирии Рустэм Хамитов, губернатор Курской области Александр Михайлов и губернатор Забайкальского края Наталья Жданова...
      Хороший шанс воспользоваться слабостью власти, получить доверие жителей и начать своё политическое восхождение последовательно и основательно... По мне, так губернаторство - хороший политический старт...

      Подумай, не тяни, пиши и мы начнём компанию... А потом и сами погреемся в лучах твоей славы!..:))
      Если возьмёшь самоотвод, то предложим Андрику!...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 11 октября 2018, 18:22

      надо Олегу..оптом сдать..
      он возьмётся,он(вы любите)) СДЮЖИТ...))
      -------------
      Мне теперя занаво учиться...
      банки плющить по дороге..
      с каблука снимать их,и не спиться..
      неопрятна старость..гады-боги..

      4
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      insider_retro > shinnik 11 октября 2018, 18:31

      Друже, не вздумай плавится от невзгод жизненных... Характер у тебя, судя по всему, калёный, жизнь помотала...
      Банки плющить - это не твоё... Я про губеров ляпнул для поднятия настроения, а не потакания твоей беде...
      Стакан - беда, да ты и сам ведаешь!..
      Не отчаивайся... Брейся, гладь брюки и рубашки, чисть ботинки, - самоконтроль поможет в самореализации...

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      MaxRnD > shinnik 11 октября 2018, 18:32

      Лёха, дорогой мой человек, да как же это всё можно забыть-то ?! Это же лучшие песни нашего времени и тревожной молодости !

      Воронец Ольга - Марш Космонавтов !

      Ещё добавлю из своего плэйлиста:

      Юрий Гуляев - Как Нас Юра в Полет Провожал
      Юрий Гуляев - Запевала звёздных дорог
      Юрий Гуляев - Созвездие Гагарина
      Иосиф Кобзон - Знаете каким он парнем был...
      Иосиф Кобзон - И на Марсе Будут Яблони Цвести
      Зыкина Людмила - Звёздам навстречу
      Георг Отс - Я верю друзья караваны ракет..
      Кибкало Евгений - Марш Авиаторов

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      MaxRnD > insider_retro 11 октября 2018, 18:33

      Лучшим людям виртуальной реальности, наш пламенный привет ! )))

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      insider_retro > MaxRnD 11 октября 2018, 18:36

      Привет, Макс!..
      Один я тут мыкаюсь... Профилакторий открыт, а посетителей нету... Давай, хоть, для видимости толпу создадим, да в очереди потолчёмся!..:))

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      MaxRnD > insider_retro 11 октября 2018, 18:40

      Нифига не один - вон Лёха за шторой топчется )))
      Массовку это мы на раз !

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      MaxRnD > MaxRnD 11 октября 2018, 18:47

      Андреас, на какой зимней резине катаешься ? Почём у вас услуги шиномонтажа ?

      5
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      shinnik > MaxRnD 11 октября 2018, 18:47




      ... Заправлены в планшеты космические карты,
      И штурман уточняет в последний раз маршрут.
      Давайте-ка, ребята, споёмте перед стартом:
      У нас еще в запасе четырнадцать минут.


      Я верю, друзья, караваны ракет
      Помчат нас вперед — от звезды до звезды.
      На пыльных тропинках далеких планет
      Останутся наши следы..


      пел и плакал..,называется..

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      MaxRnD > shinnik 11 октября 2018, 18:58

      Высшая точка - полёт и автоматическая посадка в 1987 году Бурана, далее медленная деградация. В 2001 - затопление по просьбе закадычных друзей орбитальной (разведлаборатории) станции МИР . Далее ФСЁ крест ! Зачем барыгам, торгующим ресурсами, такие дикие траты на космонавтику ?

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      MaxRnD > shinnik 11 октября 2018, 19:02

      Лёха, я так понимаю под президентский подарок ты попал или успел выскочить на пенсию ?

      5
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 11 октября 2018, 19:04

      пардон муа,но ..
      за кулисами..))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shinnik 11 октября 2018, 19:10

      Выходи оттуда, считай, что занавес подняли ))))

      5
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      ...
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      insider_retro > MaxRnD 11 октября 2018, 19:10

      Летняя Данлоп, зимняя шипованая Йокогама (будет третья зима, все шипы на месте...). Меняю комплект на комплект с балансировкой и подкачкой (на хранении спускаю немного)... Сегодня взяли 1040р, 16-ый диаметр... Чё по чём, особо не вникал... Хотел сегодня без суеты у нормального работника и без очереди... А то потом, когда грянет морозец, шиномонтажки набирают на 2-3 недели нерусей, так они даже по-русски не гу-гу, - представь как они колёса вертят побыстрей, да на оте...сь!..

      3
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 11 октября 2018, 19:11

      ...
      как сказал классик..
      или придумал..?(

      Ещё десяток лет топтать родную землю..
      Ещё платить налоги два по пять..
      сижу.пишу.и ни х..я не внемлю..
      Кто там кричит ..б тваю мать.

      4
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      ...
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      MaxRnD > insider_retro 11 октября 2018, 19:11

      Поддомкрачивают под рычаги или под кузов ?

      5
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      ...
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      insider_retro > MaxRnD 11 октября 2018, 19:12

      Под штатные места... А в чём фикус?!..))

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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shinnik 11 октября 2018, 19:13

      Сочувствую ! Когда вот уже казалось, что вот он дембель, а тут раз и гарант упырюга такую подляну подстроил (((

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      Project Бабангида > MaxRnD 11 октября 2018, 19:13

      (с) ...или успел выскочить?

      не успел шинник выскочить , в ФНЛ остался!

      привет Макс!

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      MaxRnD > insider_retro 11 октября 2018, 19:14

      Домкраты разные, можно и на штатных местах беды наделать, так что я заставляю поддомкрачивать под рычаги

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      MaxRnD > shinnik 11 октября 2018, 19:16

      Им гавнюкам в думе и софеде можно спать и до 90 при таких-то зарплатах

      6
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      Project Бабангида > insider_retro 11 октября 2018, 19:18

      (с) ...если возьмёшь самоотвод, то предложим Андрику

      не не , я лучше на шухере постаю

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      MaxRnD > Project Бабангида 11 октября 2018, 19:21

      Андреас, вечер добрый ! Ты, как Шумахер, нам что насчёт поддомкрачивания поведать можешь ?

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      MaxRnD > MaxRnD 11 октября 2018, 19:21

      Сегодня свою пайку (450) кф 17,5 на Мальту зарядил, а вдруХ ? ))) Мож с какого-нибудь пеналя выйграють, если в обороне не обделаются сразу же )) Хотя Мальта это ещё те мастерюги и игрули !

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      Project Бабангида > MaxRnD 11 октября 2018, 19:26

      если "лыжа" широкая и машина не гнилая, можно и под кузов, там в месте под домкрат усиленно. в остальных случаях желательно по рычаги

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      insider_retro > Project Бабангида 11 октября 2018, 19:26

      Вот так мы все отказываемся, а в кресла и на трон всякие упыри лезут...
      Ладно, Андрик, оставим до лучших времён... ЗахвалИ, как денёк откатал, какие там у вас новости вселенского масштаба витают ?!..))

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      MaxRnD > shlomo 11 октября 2018, 19:27

      Толян, прювет !
      Говорит лосяра сохатый с околоземной орбиты ! ))

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      Project Бабангида > shlomo 11 октября 2018, 19:27

      Толик салют! ...из космоса)

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      MaxRnD > shlomo 11 октября 2018, 19:31

      Толик, на каком месте в КП (лень странички перебирать)?
      Тышшу на Мальту зарядил или ты в таких афёрах не учавствуешь ?

      3
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      MaxRnD > shlomo 11 октября 2018, 19:32

      Толик, чё за посудину юзаешь ?

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      MaxRnD > shlomo 11 октября 2018, 19:34

      3 700 ??? Это чё за кризисные расценки ?

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      Project Бабангида > insider_retro 11 октября 2018, 19:35

      (с) какие у вас новости вселенского масштаба

      слава богу ракетный двигатель на нас не упал(может на адыгею и не знаю)
      выгрузил "груз" в офисе да и укатил дамой до обеда. сегодня никаких заданий не получал(редкий случай)
      а так пол дня усердно ковырялся в носу, слушал по телефону друзей которые, всегда правы, но это им только так кажется

      ну это очень в кратце

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      insider_retro > shlomo 11 октября 2018, 19:39

      Чё-то многовато... Ты, наверное, резину снимаешь и меняешь на дисках... Всякие там, - снять, одеть...
      Диски родные маздовские с покупки первым хозяином...
      Сам пробовал, в своё время, но, едрён-батон, болты не смог открутить... Больше не пробовал...))

      2
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      MaxRnD > insider_retro 11 октября 2018, 19:39

      На реношках и опелях такая же срань - передние так закусывает, что на сервисе минут по 10 расшатывают, попутно подливая какую-то хрень

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      ...
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      Project Бабангида > MaxRnD 11 октября 2018, 19:42

      (с) тышшу на Мальту зарядил

      всё что знаю о Мальте, это то что там по моему Горбачёв страну в унитаз сливал?

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      MaxRnD > shlomo 11 октября 2018, 19:42

      Чё жреть (сколько в смешанном цикле) ?

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      shinnik > MaxRnD 11 октября 2018, 19:43

      хрен с гарантом,почему с меня на шмонтаже триста рублей взяли..?
      Нормальный такой трёхколёсный велик..
      Перебортировать-не перебортировать..?
      развал-схождение,хозяин?

      хозяин?э,алё?!!
      -----------
      Скоты..)в общем..))
      ну,да мне не до этого ..сегодня....)0

      4
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 11 октября 2018, 19:44

      Продал всё сучёнок за пиццу

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shlomo 11 октября 2018, 19:45

      (с) ниссан террано

      "купил ниссан, ****..ка сам))
      ну это в народе так )) хотя японцы все довольно надёжны

      6
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      MaxRnD > shlomo 11 октября 2018, 19:47

      Это гут, для такого корабля )) Атмосферник ?

      4
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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shinnik 11 октября 2018, 19:49

      Лёха, не вдуплил про велик, а точнее не столько про велик, сколько про его трёхколёсность ?

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 11 октября 2018, 19:51

      я пока отскачу, на часок - другой

      5
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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > shlomo 11 октября 2018, 19:52

      Ну, раз это неизбежно, то остаётся принять, как данность...
      Фигасе ты гоняешь!.. Я так наливаю только летом по М-4, когда дорога хорошая и радар-детектор молчит... У нас так не погоняешь, дороги хорошие, но камеры отравляют жизнь... Правда, за год влетел только один раз на Кубани на 500р, оплатил впловину в льготный период (в среднем 1 штраф в год...)!... Дисциплинированный, едрён-батон!!!

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Project Бабангида 11 октября 2018, 19:53

      Андреас, не вижу смысла отчитываться. У нас тут вроде регламентов не утверждали ))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 11 октября 2018, 19:55

      Я только в советники и консультанты гожусь. ))) Работать уже нет здоровья, моя работа теперь это внучка !!!

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 октября 2018, 19:58

      Ещё и как и это с советских времён было. Ещё были ведомственные для различной публики и их статуса.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 11 октября 2018, 19:58

      Ты тоже обратил внимание!..
      Что-то Андрик второй день не в духе... Накануне Лёху поклевал, сегодня я в немилость попал... Хотя спросил, просто так, что бы узнать, да завязаться...

      5
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 11 октября 2018, 19:58

      Олег, здорово ! Как там сегодня пэтэушники ? ))

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 11 октября 2018, 20:03

      Да,бред,не вдупляй..)
      у меня соосность хреновая сегодня..

      да и бампер набок...((

      5
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > insider_retro 11 октября 2018, 20:05

      Есть такое дело. Видно звёзды не в том месте оказались ))

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 11 октября 2018, 20:05

      Привет, Макс. Ну вы и забабахали ветку. Пока проехался на лифте так налайкался. ))) Да я сегодня немного общался и на некоторые ветки не заходил, там не только пэтэушники гнездо свили, но и тролли и неандертальцы. Кому отвечал были более понятливые, хватало одного двух постов, чтобы ребята поняли и сошли с лыжни. Башка сегодня плохо варит. Почему ночь не спал понять не могу.

      5
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 11 октября 2018, 20:11

      А я как за сорок перевалило, так график бодрствования себе сдвинул 4.00-(21.00-22.00) и по сему вечером засыпаю на подлёте к кровати, как в армии ))))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 11 октября 2018, 20:15

      Толя, как раз вчера выпил пол бутылки молдавского вина. Купил две в магазине. в купаже каберне -совиньон 50%, мерло 25% и фетяска нягрэ 25%. Уснул за телеком где-то в первом часу ночи, потом проснулся 2:40 и уже ворочался и не мог заснуть. А у утром голова уже тяжёлая была.

      5
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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shinnik 11 октября 2018, 20:16

      Лёха, как с работой-то теперь ? Реально её в твоём возрасте в ваших географиях найти ?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 11 октября 2018, 20:17

      Я всегда спал 1,5-2ч. после обеда и ночью мог спать 4-5ч и как огурчик. Мне дневной сон многое давал. Телик смотрю допоздна, это давняя привычка, даже , если утром было на работу. Но с появлением внучки мой сон ушёл на гуляние с ней. )))

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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 11 октября 2018, 20:24

      Тоже не раз замечал, что даже 30 минут дневного сна снимают накопленную после раннего подъёма усталость как рукой

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 11 октября 2018, 20:26

      Я порой по обедаю, ложусь смотреть телик и засыпаю на 1-2ч. Дневной сон очень меня выручал, но теперь все силы и терпение на внучку трачу. Шустрик ещё тот растёт.)))

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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shlomo 11 октября 2018, 20:26

      Толик, Рава сегодня в чате разгон всем устраивает, чтоб не расслаблялись ))))

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      ...
      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Рубик Докоян 11 октября 2018, 20:27

      У них у всех в таком возрасте гиперактивность ))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 11 октября 2018, 20:28

      Я просто в спешке и усталости не посмотрел, что это полусладкое, а не сухое. Я пью только сухое, это тоже могло сказаться.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 11 октября 2018, 20:32

      Дочь такой не была, племянники тоже, детей друзей сколько вынянчил. Эта просто неугомонная. Ползает, встаёт сама уже хорошо и держится, без поддержки не долго. Все подушки с дивана раскидывает, ( любимое занятие) по шкафам лазает открывает и всё от туда выбрасывает. И ночью мало спит. Днём два раза по 1-1,5ч

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 11 октября 2018, 20:39

      Я вино постоянно беру в магазине "Метро" и сухое. Иногда в "Ленте", О,кей и только то, что уже пил и понравилось. Это была акция 1+1 покупаешь 2 бутылки со значительной скидкой. Обычно, если новое для меня , я покупаю одну на пробу. У меня свой дневник, где я делаю записи и ставлю оценку по Паркеру. И если не понравилось, я уже его больше не покупаю.

      6
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > MaxRnD 11 октября 2018, 20:44

      связи остались..правда такие же старые.))

      К хренам,в дознаватели пойду опять,навыки есть,полуксива имеется..вспомню молодость...
      (ага.подумал Лёха,...на хрена на автостоянке твоя ксива))))

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      shinnik > Рубик Докоян 11 октября 2018, 20:48

      блин.
      дневник.
      Я зря прожил жизнь...

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      Рубик Докоян > shlomo 11 октября 2018, 20:49

      Я из полусладкого пил только Хванчкару и Киндзмараули грузинского производства, там совсем другая технология его изготовления. А так только сухое, причём по бокалу за обедом. Пройдёт, сегодня думаю не будет ночь без сна. )))

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      MaxRnD > shinnik 11 октября 2018, 20:50

      Чёйта я в больших сумнениях, насчёт дознавателей. Лет на 20 назад тогда надо на машине времени телепортироваться

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      Рубик Докоян > shinnik 11 октября 2018, 20:55

      Всего не упомнишь и не удержишь в голове, тем более, что наименований несколько сотен. Пишу название вина, страна изготовитель, винтаж ( год урожая ) , характеристику вина с контрэтикетки на обратной стороне, ёмкость, цена и оценка в баллах. Всё по графам.

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      shinnik > MaxRnD 11 октября 2018, 20:55

      Да?((
      а я думал без хлеба не останусь...(

      хер с ним
      дознаватели нужны,дознаватели важны..
      хрен с ним,что их сократили..
      это по хрен для страны...

      ---------------мда..чёто я не очень вариативнокреативен.----------
      пойду в консьержи.

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      MaxRnD > shlomo 11 октября 2018, 20:57

      Толик, что с Равой сегодня ? Всем раздаёт направо и налево. Кукуй так тот вообще в опалу попал ? )))))

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      MaxRnD > shinnik 11 октября 2018, 21:00

      Да. Чувство юмора, хоть и чёрное, это то, что нас ещё хоть как-то в этой жизни поддерживает ! ))

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      MaxRnD > MaxRnD 11 октября 2018, 21:17

      Парни час Х подошёл. Мальта фпирёёёёт Я в люлю ! Всем глубоких и спокойных снов

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      shinnik > Рубик Докоян 11 октября 2018, 21:22

      Классно..
      Я,Олег,Вам покаюсь,как бывший офицер военной прокуратуры...))да .ладно два года не считается..)

      Качество напитка определяю на слух..
      По хрусту пробки..
      Ужас.Согласен.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 11 октября 2018, 21:23

      Макс отбился... ))) Спокойной ночи. Я до футбола буду держаться.

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      Рубик Докоян > shinnik 11 октября 2018, 21:29

      Лёха, ты от хруста на вы перешёл ?... ))) Нет, я по органолептике определяю вино и коньяк.

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      shinnik > Рубик Докоян 11 октября 2018, 21:56

      Хорошооо)
      Метод пальпирования всё-таки попробуй...)
      Никогда не подводил.Видишь,девять часов как я праздную увольнение,литр уехал .а я всё печатаю..

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      shinnik > shinnik 11 октября 2018, 21:58

      этто тыыы ща кому??
      а,понял.понял..

      --------------)))

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      Рубик Докоян > shinnik 11 октября 2018, 22:02

      Я так понял тебя ушли ? Увольнение мы не так отмечали. ))) Знакомо, у самого так было, когда послал пацана генерального. Надоело за каждым свои нервы тратить.

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      Рубик Докоян > shinnik 11 октября 2018, 22:03

      Мы тут все на ты, а я вообще этот принцип в общении проповедую в интернете без оглядки на разницу в возрасте.

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      Project Бабангида > insider_retro 11 октября 2018, 22:11

      (с) Андрик не в дуже ... накануне Лёху поклевал, сегодня я в немилость попал

      Андрес, на счёт тебя это мимо! даже мысли не было! показалось... померещилось..

      с шинником всё немного сложней. безмерно его уважаю как творца, но "ради краснова словца не пожалеет и отца"
      "но как бы мы высоко не взлетали , всё же не стоит отделятся от коллектива" в его случаи - возвышаться над коллективом.
      видно карма по нему два раза сработала. его бывший начальник и я всего лишь проводники)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 22:12

      и с ново здравствуйте))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 22:14

      Доброй ночи, Андрюха. Я уже чая и кофе напузырился. Осталось, чтобы сборная игрой не подвела.

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      shinnik > shinnik 11 октября 2018, 22:16

      На этом пантомима ик"лоунада закончены..

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 22:19

      тяжело им будет без мамаева и кокорина))
      шутка шутка)

      блин, я думаю что и первый тайм не осилю. вымотали меня за эти дни... причём те от кого не ждал)

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      insider_retro > Project Бабангида 11 октября 2018, 22:20

      Тогда едем дальше и наслаждаемся прикрасами футбольного вечера!.. А то я было поник в печали и недоумении... Старый стал и мнительный...
      Ну, тогда наливай!.. Чего-нибудь!!.. Попенимся, пока футбол не начался!..)) А то потом, вдруг грустить придётся...

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      insider_retro > Project Бабангида 11 октября 2018, 22:22

      Передохни, Андрик, хороший сон лучше всего башню вставляет и реабилитирует организм!.. Прими в нашем профилактории таблеточку сна-покоя и к Морфею!..:))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 22:24

      Бывает такое, что устанешь там где не ждёшь. Моя усталость это моя, я пешеход, а ты за рулём. Тебе надо с утра быть бодрым и выспавшимся.

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      Project Бабангида > insider_retro 11 октября 2018, 22:26

      честно Андрюха, на данный момент только вы и спасаете!
      всех включая - тебя, Олега, Макса, Лёху, Толика - как родные

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      insider_retro > Рубик Докоян 11 октября 2018, 22:26

      "Терзают меня смутные сомнения!.." (с)
      Не хотелось бы, Олег, что бы прекращалась не плохая серия нормальных игр с приемлемым результатом!..

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      Project Бабангида > shinnik 11 октября 2018, 22:26

      клоунада, не имеет свойство заканчиваться. она переходит в трагедию, а потом повторяется в виде фарса !
      вам ли не знать ?

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      insider_retro > Рубик Докоян 11 октября 2018, 22:27

      "Американский фондовый рынок потерял свою силу. Обвал, который уже несколько месяцев прогнозируют эксперты, наконец случился...
      Индексы понесли самые сильные потери с февраля этого года, рухнув более чем 3%. Бывшие лидеры - технологические гиганты - теперь в числе аутсайдеров..."

      Может утром проснёмся в стране с первой экономикой в мире??!!..:))

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      insider_retro > Project Бабангида 11 октября 2018, 22:29

      Спасибо. Такие слова много для меня стоят. Даже не ставлю многоточия, как повод к размышлению и развитию мысли.
      Коротко и проникновенно. У меня похожие ощущения, хотя я не сторонник раскрываться.

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      Рубик Докоян > insider_retro 11 октября 2018, 22:29

      У меня такое ощущение, что не проиграют. Несколько игроков на кураже, только бы в защите без борцовских приёмов отыграли.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 22:31

      (с) я пешеход а ты за рулём

      я если "бычок" никуда не едет, по сути дуру весь день гоняю. за машинами слежу, да семью куда просят катаю. всё близко, в десяти минутах езды . но если с место сорваль, то могу и двое суток практически бес сна колесить

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      Рубик Докоян > insider_retro 11 октября 2018, 22:34

      Ну это не рухнул и не обвалился. -3% это снижение в рамках коррекции или фиксации прибыли в отдельных бумагах. Обвал когда -10% и более по отдельным акциям и в целом по индексу, когда биржы прекращают свою работу на время или торговлю по отдельным акциям. Если дальше так пойдёт, то это будет падением. Американский фондовый рынок давно перегрет, пора валиться. Но, если он повалится, то и все остальные следом.

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      Project Бабангида > insider_retro 11 октября 2018, 22:35

      (с) хотя я не сторонник раскрываться

      я тоже не любитель исповедоваться, но ценю людей которые могут запросто это сделат

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 22:36

      Вы тут все автомобилисты, вам есть о чём на эту тему поговорить между собой. Моим друзьям часто тёщ приходилось возить.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 22:38

      все автомобилисты, но водитель только я)) по профессии во всяком случаи)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 22:42

      Ну да, ты за рулём по работе. И своя тачка, наверняка есть, Андрюша ?

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 22:46

      мицубиси лансер 2007 года. до этого тоже был , на ручке , теперь автомат. но по ручке скучаю. рабочие машины естественно все автоматы

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      insider_retro > Project Бабангида 11 октября 2018, 22:49

      Мицу - это класс!.. В 2012 году, когда стояли перед выбором, после продажи праворульки, Лансер был в конечной "тройке" вместе с Маздой и Опель-Астра!.. Но меня смутил вариатор, а жена прикипела к картинкам "трёшки"!!..:)) А так, - всё могло случится, так как до последнего метались с выбором...))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 22:49

      Ну это -то я понимаю. ))) Хоть и чайник в авто. На последней работе каких только не было машин навороченных во дворе на парковке. У шефа так их было машин 6 и 3 мотоцикла. Разговоры приходилось слышать.

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      insider_retro > Рубик Докоян 11 октября 2018, 22:52

      Дзюба улыбается - это обнадёживает... Ионов губами гимн шевелил - и это не плохо!.. А вот Рауш и Нойштедтер - это настораживает...
      Пока, попадают по мячу!..:))

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      Project Бабангида > insider_retro 11 октября 2018, 22:54

      у меня ещё автомат, варики позже пошли. мазда по гламурней смотрится, в остальном равенство, но на мицу запчасти чуть дешевле.
      хорошо что с опелем у тебя не срослось, более проблемная чем наши.
      у меня кстати астра была

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      Рубик Докоян > insider_retro 11 октября 2018, 22:56

      Я чуть позже переключил, уже игра шла. Я машинально на Матч ТВ переключил , а там Португалия - Польша, потом уже на наших, на 1-й канал ушёл.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 23:00

      (с) ..машин 6 и 3 мотоцикла

      слава богу не шесть)) мне и трёх его лимузинов хватает) все на всякий случай должны быть при параде. все ТО вовремя проходится, резина меняться, страховки не просрочены, и тд.

      а ещё ОНИ большие любители машин чёрного цвета, так что заезды на мойку регулярны)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 23:04

      Он и часто менял их. Когда-то ещё автогонками занимался. У жены ещё 2 было. Они себе многое могли позволить с их доходами и статусом.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 23:04

      для тины канделаки португалия и польша родней россии

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 23:06

      1-й всё таки главный канал и более доступный по всей стране.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 23:08

      для меня это деление на богатый -бедный дикость! война дворцам мир хижинам. лично мне лексусы не нужны, но пусть и они как то скромней будут

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 23:11

      (с) 1й всё таки главный...

      эрнст всё таки более крутой жид, чем суч..ка полукровка

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 23:15

      В том старом доме жили крупные бизнесмены, сыновья известных и влиятельных лиц в Питере. Некоторые работали в Москве и на выходные приезжали в Питер. Лексус был самым дешёвым среди авто, которые были у нас, а их было 35 шт. Многие были нормальными. пальцы не гнули. Как не странно, несколько раз с водителями их были конфликты. Один хозяйку послал, потом долго прятался. За него его шеф пришёл извиняться, но хозяйка не простила и тому пришлось его убрать в другое место. А были и такие, что нервы трепали своими выездами, заездами.

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      insider_retro > Project Бабангида 11 октября 2018, 23:15

      Серьёзная ответственность!.. Ты во всех ипостасях должен обеспечить всесезонную и всепогодную эксплуатацию авто!.. Машина - это техника. а она при все надёжности, бывает непредсказуема... А тебе надо рулить этой предсказуемостью...
      Чёрный цвет - это кредо и необходимая неизменность...

      В таких случаях вспоминается фильм "Гол", когда в одном из эпизодов звезда футбола в промозглой Англии заехал на крутом кабриолете с откинутым верхом за другом в автосервис... Дружбанчик в легком свитере предлагает опустить верх, на что звезда говорит, типа, "купи пальто..."!!..:))
      Роскошь и звезду должны видеть все вне зависимости от погоды!..:))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 23:18

      Он тут давно и местный жучок, а она из "понаехавших"... ))) Если бы не её протеже из "денежных мешков" так бы и торчала на СТС с детками.

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      Project Бабангида > insider_retro 11 октября 2018, 23:19

      (с)роскошь должны видеть все..

      другими словами - понты дороже денег)
      верно ты их психологию угадываешь

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 11 октября 2018, 23:21

      Машины, водители, как собаки часто являются логичным продолжением своих хозяев... Только водители, иногда, начинают ощущать себя в ином мире и развенчание этого мифа, часто, бывает конфликтным...
      Интуитивно чувствую, что Андрик не зря грызёт свой хлеб, - и боссы довольны, и корефаны на тёрки зовут неизменно!!..:))

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      ...
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      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 23:23

      (с) если бы не её протеже и "денежных мишков"

      красиво жизнь устроена, дно на веху..! да это же перевёртыш )
      а нам смотри на всю эту блевотину

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      Project Бабангида > insider_retro 11 октября 2018, 23:25

      (с) и босы довольны и волки сыты)) у тебя все выстрелы в яблочко, а у меня раздвоение личности не за горами))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 11 октября 2018, 23:29

      Как раз у нас все нормальные были водилы и телки. Мы с ними пересекались, коллеги ведь, но были просто два хамоватых и гнули пальцы. Где хотят оставят машину, пошлют , когда к ним обращаешься. Хотя хозяева у них нормальные мужики были. Тем более очень крутые и известные не только в Питере. Там жили и снимали жильё известные спортсмены и депутаты. Я там со Спалетти и Симой познакомился. Они с нашего адреса зимой начали просмотр квартир для него. Приехали на зенитовском микроавтобусе мерсе всей семьёй. А я как раз дежурил в тот день. Они шли в соседнюю парадную. Поздоровался с обоими по-итальянски. И потом у Игоря спросил, когда выходили, понравилась квартира или нет ? Он и сказал, что это первая с которой начали. Но нашли лучшую в другом месте.

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 11 октября 2018, 23:30

      спасибо друзья за приятное общение(оно действительно для меня бальзам)
      очень хочу услышать всех завтра, а сегодня отдаю свою буйну голову на растерзание подушке) во сне в чердаке всё само по полкам растосуется. до завтра !

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 23:32

      Кто там только не пристроился и не вылез начиная с долбанной перестройки. Вот мы их и наблюдаем.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 11 октября 2018, 23:32

      Олег, не забудь сам знаешь что )

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 11 октября 2018, 23:33

      Да, Андрюша, отдыхай. В перерыве я базу подберу.

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      insider_retro > Рубик Докоян 11 октября 2018, 23:42

      Олег, тоже буду готовиться ко сну!.. Для меняя он представляет ценность, особенно дома в выходные!..

      Приятных сновидений, соратники!.. Пусть они обнулят неприятности и вдохнут оптимизм на следующий день!..

      Наши, вроде, придушивали, но в конце тайма жёлтые с острым Бергом, загоняли наших, как зайцев в поле!..

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      Рубик Докоян > insider_retro 11 октября 2018, 23:44

      Добро, Андрей ! Я тоже выхожу из интернета и буду футбол смотреть. Спокойной ночи ! Привал на завтра подобран. )))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 12 октября 2018, 08:59

      если честно,то да..включаешься...
      Почему -то рука ,в первую очередь. ..тянется к "Бомбардье" ..нажать..читать..сопротивляться,верить..
      здесь, почему-то проще..и роднее..
      и х.з. почему...)
      Может потому-что смотришь на эти пять пальцев,раскиданные по стране,и думаешь..

      ".. ты мчался по ночной трассе, один по ночной трассе. И выставил вперед руки фар дальнего света и ощупывал дорогу. И вдруг на встречу тебе с какой-то маленькой проселочной дороги выехал какой-то другой автомобиль и ослепил тебя дальним светом, и ты подумал: "Ну что же ты за мудак-то, а, не выключаешь дальний свет?!". А в этот момент водитель взял и выключил его, и, оказалось, что ты его ослепляешь дальним светом, потому что ты не успел его выключить. И ты выключаешь его и думаешь: "А на встречу тебе едет хороший человек". И настроение твое улучшилось."

      .."..И мне еще можно пожить на этом свете... Еще можно"

      как-то тааак.Гришковец плохого не скажет..Ну,может,подумает..

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 12 октября 2018, 10:22

      душевно Лёха разложил!
      я наверно да же продолжу...

      "как легко измерить скорость в км.в час?! в морских или обычных милях! это так легко так понятно. а как измерить скорость жизни?
      шесть чашек кофе в день, два похода в кино в месяц? три деловых обеда и одна вечеринка в неделю? полтора любовных приключения в сезон, пять отложенных дел - на всегда.
      что считать скоростью...? что?
      50 -500 тысч. долларов в год? одно серьёзное решение за 10 лет? мелкая лож - каждый час. двое детей за всю жизнь? не оконченное образование -на всегда! на одну радость два несчастья. ремонт дома раз в 8 лет. что считать скоростью? как понять , быстро ты живёшь или медленно?
      а как понять , что живёшь на нейтральной скорости?
      два выходных в недёлю. месяц отпуска в год. одна большая радость иногда. на одного найденного друга один потерянный. парикмахерская раз в три недели, сорт зал по вторникам и четвергам. техосмотр машины - регулярно! похороны всё чаще и чаще, свадьбы всё реже и реже ! весёлый новый год, не каждый год! и свежая рубашка , желательно каждый день!!"

      Гришковец плохого не скажет! всё жизненно

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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > shinnik 12 октября 2018, 18:26

      Лёха, молоток ! Душевно !

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