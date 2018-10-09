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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «В обычной жизни нужно вести себя по-человечески». Боксер Кокоев вызвал Кокорина и Мамаева на ринг

    Боксер Казбек Кокоев отреагировал на избиение нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым чиновника в Москве. Футболистам брошен вызов.

    «От лица всего боксерского сообщества резко осуждаю инцидент с избиением наших соотечественников в кафе российскими футболистами. И вызываю печально прославившихся лиц на ринг: посмотрим, как вы будете действовать в честном бою.

    Выяснять отношения кулаками надо на боксерском ринге, а в обычной жизни – вести себя по-человечески. Не нападая со стульями на граждан нашей многонациональной федерации из-за расистких предубеждений. Надеюсь, Федерация бокса России предоставит нам ринг для этого», – написал Кокоев.

    В отношении футболистов возбудили уголовное дело.

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    Публикация от text (@kokoev_kazbek77)

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала

    Источник: Instagram

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    09.10.2018 01:40
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 12:08

      Пусть разомнутся.

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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 10 октября 2018, 06:24

      Круто !

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      Рейтинг: +111

      baddy 9 октября 2018, 16:36

      Да уж Кокоша и Мамаев бойцы авторитетные! Не нарывались пока, а ведь и без башки остаться можно.

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      Рейтинг: +806

      plehanov6 9 октября 2018, 16:21

      Такие смелые парни как, коко и мама, посчитают бой с боксером не достойным их внимания! Некогда им по пустякам отвлекаться!

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      Рейтинг: +53

      Законник 2017 9 октября 2018, 13:06

      Не надо уподобляться Золотову из Росгвардии, вызывающему на бой заведомо более слабого физически противника, который сказал про него нелицеприятную правду про его финансовые возможности. Пусть они просто сядут за свои пьяные выходки, футбол точно без них проживет, а другой золотой молодежи будет уроком, что скромнее надо быть!

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      Рейтинг: +3136

      m40 9 октября 2018, 12:28

      Да не на ринг вызывать надо. На ринге вроде боксируют только. Там стулья в ход пошли. Похоже это уже бои без правил. Так что зови на октагон и будете биться на стульях или каких-нибудь еще подручных предметах

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 9 октября 2018, 12:12

      Вдвоем одного боксера? Легко. Если, конечно, по правилам ММА

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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 9 октября 2018, 11:13

      Мда ...

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      Рейтинг: +183

      tamerlan71 9 октября 2018, 11:05

      Хайп по дешману.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 9 октября 2018, 10:38

      Всем кто считает, что боксёр не прав вызывая футболёра на ринг: погодите, господа, это ведь Кокошка сам прикинулся бойцом! Он ведь не в футбол с Паком решил сыграть! Да ещё и толпой!!! Так что боксёр прав, хотя и делает это ради хайпа скорее всего. Это ситуацию не надо путать с неадекватным предложением Золотова.
      P.s. В последнее время уж слишком часто стала возникать напряжённость на межнациональном уровне и вот это ОЧЕНЬ ПЕЧАЛЬНО И ТРЕВОЖНО

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