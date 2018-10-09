«В обычной жизни нужно вести себя по-человечески». Боксер Кокоев вызвал Кокорина и Мамаева на ринг

Боксер Казбек Кокоев отреагировал на избиение нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым чиновника в Москве. Футболистам брошен вызов.

«От лица всего боксерского сообщества резко осуждаю инцидент с избиением наших соотечественников в кафе российскими футболистами. И вызываю печально прославившихся лиц на ринг: посмотрим, как вы будете действовать в честном бою.

Выяснять отношения кулаками надо на боксерском ринге, а в обычной жизни – вести себя по-человечески. Не нападая со стульями на граждан нашей многонациональной федерации из-за расистких предубеждений. Надеюсь, Федерация бокса России предоставит нам ринг для этого», – написал Кокоев.

В отношении футболистов возбудили уголовное дело.

text text text Публикация от text (@kokoev_kazbek77) 8 Окт 2018 в 1:22 PDT

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