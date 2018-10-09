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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Буффон: «Не знаю, когда закончу играть. Да и не хочу знать»

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон не знает, когда закончит карьеру. Итальянцу зимой исполнится 41 год.

    «Я уже понял, что бессмысленно устанавливать себе какие-то барьеры. Например, в 32 года полагал, что закончу в 35. Затем решил остановиться в 38. Однако жизнь делает так, что я по-прежнему в игре.

    Сейчас же могу уйти в любое время. Через полгода или вообще через десять лет. Не знаю, когда это случится. И не хочу», – сказал Буффон.

    Игрок выиграл чемпионат мира в 2006 году.

    Источник: Football Italia

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    09.10.2018 01:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 12:01

      Если чувствуешь в себе силы - играй.

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 9 октября 2018, 09:36

      играй пока позволяют силы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 октября 2018, 05:10

      Можно пойти к Берлускони в Монцу, тот возьмёт.

      0
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