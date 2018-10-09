Буффон: «Не знаю, когда закончу играть. Да и не хочу знать»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон не знает, когда закончит карьеру. Итальянцу зимой исполнится 41 год.

«Я уже понял, что бессмысленно устанавливать себе какие-то барьеры. Например, в 32 года полагал, что закончу в 35. Затем решил остановиться в 38. Однако жизнь делает так, что я по-прежнему в игре.

Сейчас же могу уйти в любое время. Через полгода или вообще через десять лет. Не знаю, когда это случится. И не хочу», – сказал Буффон.

Игрок выиграл чемпионат мира в 2006 году.