Губерниев: «Разговаривал с источниками в министерстве. Просто так Мамаев и Кокорин не отделаются»

Посадить их надо для профилактики на пару лет. Чтобы реально отсидели, а не условка какая-нибудь.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с дракой, участниками которой стали нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.
«Просто так ребята-драчуны уже не отделаются, похоже. Разговаривал с источниками в министерстве, там все очень серьезно!
Такой футбол нам точно не нужен! Тьфу! Просто позорище! Парням из Минпромторга здоровья», – написал Губерниев в инстаграме.
Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала