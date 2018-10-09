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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Губерниев: «Разговаривал с источниками в министерстве. Просто так Мамаев и Кокорин не отделаются»

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с дракой, участниками которой стали нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

    «Просто так ребята-драчуны уже не отделаются, похоже. Разговаривал с источниками в министерстве, там все очень серьезно!

    Такой футбол нам точно не нужен! Тьфу! Просто позорище! Парням из Минпромторга здоровья», – написал Губерниев в инстаграме.

    Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала

    Источник: Instagram

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    09.10.2018 00:04
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 9 октября 2018, 17:34

      Посадить их надо для профилактики на пару лет. Чтобы реально отсидели, а не условка какая-нибудь.

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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 9 октября 2018, 13:30

      Лезет лохматый во все дыры. Не пускать его на футбол, про Малафеева все помним.

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      Рейтинг: -19

      Пестрый 9 октября 2018, 09:52

      Губер как завсегдатай биатлонных хант безусловно знал там местное начальство! Так вот теперь все эти ханты-манты прописались в Москве на высоких постах! Так что у Губера по знакомству есть конечно вход к этим оленеводам!

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      Рейтинг: +4900

      neveldomha 9 октября 2018, 09:35

      Источник - тетя Зина уборщица.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 09:07

      Г-но запахло. Министерством угрожает.

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      Рейтинг: +3022

      Dgad 9 октября 2018, 08:12

      Пока мы не знаем всю суть этого конфликта парней обвинять не стоит. Сейчас просто за них сыграла их дурная репутация, все люди прочитали и сразу..эх отморозки, они постоянно косячут. так то оно конечно так, но давайте дождемся официальных заявлений и версий произошедшего. Чиновники тоже не сахар, умеют понтоваться и провоцировать. А судя по тому какие они в последнее время законы против собственного народа я сам бы им по шапке дал))))

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      Рейтинг: +844

      lejnin > Dgad 9 октября 2018, 08:53

      В пьяном угаре бить стулом человека - думаете, это только их дурная репутация? ай-ай, ну давайте пожурим и отпустим малышей, чего уж ))))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > lejnin 9 октября 2018, 09:09

      Хабиб услышал, что сказали про его маму и папу, и пошел молотить. А ты слышал, что болтанул этот бюрократишка?

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      Рейтинг: +3022

      Dgad > lejnin 9 октября 2018, 10:09

      Так я их не защищаю но пока и не осуждаю, потому что я не знаю из за чего все это началось, может чинуша их спровоцировал. Конечно руки распускать не стоит, но мы не знаем что конкретно произошло, да и по видео не особо видно что они прям накинулись и избили бедного человека. Потасовка была в которой было много народу, Мамаев то вообще держал Кокошу как я понял.

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      Рейтинг: +844

      lejnin > prezent2017 9 октября 2018, 10:44

      Так я и про Хабиба считаю, что он не прав...не понравились слова человека и хочешь сломать нос - отведи в сторонку, где камер и свидетелей нет, а если умишка нет до такого додуматься, то отвечай за свои действия по всей строгости

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      Рейтинг: +844

      lejnin > Dgad 9 октября 2018, 10:46

      Действительно, мы не знаем, что именно произошло, но мы видим, что Кокорин ударил человека стулом на глазах кучи свидетелей и камеры...повторюсь - провоцируют тебя - убедись, что никто этого не видит и делай своё мстительное дело, а если спалился - отвечай по-полной, безо всяких там "оскорбил, унизил, спровоцировал"....

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      Рейтинг: +53

      Законник 2017 > Dgad 9 октября 2018, 11:07

      А почему не посмотреть по другому, что же так зашорено?
      Дурная репутация - это точно не с одной выходки, это их разудалой жизни, когда они короли, а все вокруг г*вно. Сколько они забили за год, получив за год около 200 млн. руб. зарплаты (без бонусов и т.п. льгот)?
      Законы издают выбираемые Вами депутаты ГД с подачи администрации выбираемого Вами Президента, так что теперь всех служащих бить по голове (они доказали, что этот чиновник виноват? или по принципу "бьют по морде, а не по паспорту?" Беспредел не приветствуется даже на зоне, куда они и отправятся скоро (если не откупятся у тех же чиновников, только из СКР или суда).

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      Рейтинг: +3022

      Dgad > Законник 2017 9 октября 2018, 11:46

      Если мы уж с Вами и затронули тему законов, то могу Вам сообщить что наши чиновники законы не издают, а утверждают в одном или нескольких чтениях.Законы им приходят уже готовые, и президент наш их так же не подписывает. Если найдете хоть один закон с его подписью то скиньте ссылку или сообщите где посмотреть.

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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 9 октября 2018, 07:48

      Полный отстой.Да,стулом тыкать не надо чиновников-у них,бюрократов,печать в кармане.По сомнительным заведениям нашим футболистам шляться не следует,чтобы не нарываться на оскорбления всяких Шпаков.Кокорин с Мамаевым накосячили уже тем,что встретились в общественном месте,под камеру.А могли как нормальные люди: прилетели,встретились,обнялись,поехали на такси в старые хрущобы....Там нашли бы подходящий подъезд,позвонили в домофон: "Почта,откройте!" Сели бы на подоконник второго этажа,выпили боярышника,покурили,послали бы накуй жильцов за сделанное замечание и...свалили бы оттуда,пока менты не приехали.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > yorgenbarenz 9 октября 2018, 11:34

      их бы засняли на телефон и выложили куда-нибудь, а потом новости из каждого утюга "Кокорин и Мамаев бухали в подъезде жилого дома на окраине Москвы"))

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      Рейтинг: +294

      Мортус 9 октября 2018, 07:34

      А закон вообще в этой стране ещё какую-нибудь роль играет? Или всё перетирают на уровне министерств, потом сообщают об этом губерниеву и привет, "уже не отделаются".

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Мортус 9 октября 2018, 09:13

      Интересно, губерниев штраф за оскорбление Малофеева в детдом перечислил?

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      Рейтинг: +536

      19831170 9 октября 2018, 07:12

      Вот по этому у нас и нету футбола в России.Не профессиональный подход к делу у нас сплошь и рядом.

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 9 октября 2018, 07:01

      Штраф заплатят и всё. Весь этот вброс направлен против Зенита и Краснодара в пользу Спартака и ЦСКА. Мутят воду московские комментаторы проплаченные. Но это ни на что не повлияет.

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      Рейтинг: +1163

      SaveAS > Kollljan 9 октября 2018, 07:06

      Федун и Гинер заставил их чиновников бить? Или заплатили им что бы они его избили ?

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      Рейтинг: +844

      lejnin > SaveAS 9 октября 2018, 08:50

      На самом деле, это просто не попало на видео, но за кадром Федун с Гинером разливают ребяткам :D:D:D

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > SaveAS 9 октября 2018, 09:14

      Они Пака и подослали, уверен!

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan > SaveAS 9 октября 2018, 17:21

      Не-е. Раздувать с радостью это событие на всю страну - вот что не надо было делать московским. Именно, с радостью! Вот что противно.

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