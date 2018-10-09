Губерниев: «Разговаривал с источниками в министерстве. Просто так Мамаев и Кокорин не отделаются»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с дракой, участниками которой стали нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

«Просто так ребята-драчуны уже не отделаются, похоже. Разговаривал с источниками в министерстве, там все очень серьезно!

Такой футбол нам точно не нужен! Тьфу! Просто позорище! Парням из Минпромторга здоровья», – написал Губерниев в инстаграме.

Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала