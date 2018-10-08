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    Какой вы футболист?

    «Краснодар»: «Осуждаем любые формы насилия, считаем их неприемлемыми»

    «Краснодар» дал комментарий по поводу инцидента со своим полузащитником Павлом Мамаевым. Вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным южанин участвовал в избиении чиновника в Москве.

    «Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия. Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов.

    Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка», – говорится в заявлении.

    Мамаева могут лишить свободы на два года.

    Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала

    Источник: ФК «Краснодар»

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    08.10.2018 23:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 9 октября 2018, 07:17

      Вот только начал играть и на тебе...
      Замену всегда тяжело искать футболисту такого уровня. Будем наедятся, что все закончится хорошо. Не просто ж так они там начали выступать

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2018, 23:57

      Ищите замену этому телку, господа Быки!

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