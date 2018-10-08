«Краснодар»: «Осуждаем любые формы насилия, считаем их неприемлемыми»

«Краснодар» дал комментарий по поводу инцидента со своим полузащитником Павлом Мамаевым. Вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным южанин участвовал в избиении чиновника в Москве.

«Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия. Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов.

Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка», – говорится в заявлении.

Мамаева могут лишить свободы на два года.

Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала