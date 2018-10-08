Гилерме: «В сборной России будет красивая вратарская конкуренция»

Вратарь сборной России Гилерме прокомментировал уход из команды голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Он выступал за россиян с 2003 года.

«Игорь всегда выступал за сборную на самом высоком уровне, мы это прекрасно знаем. Акинфеев для России – номер один навсегда! Он полностью заслужил это звание и место на поле.

Но хорошо, что и после его ухода в стране много сильных голкиперов. У нас будет красивая конкуренция!» – полагает железнодорожник.

На счету Гилерме две игры за сборную.