Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гилерме: «В сборной России будет красивая вратарская конкуренция»

    Вратарь сборной России Гилерме прокомментировал уход из команды голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Он выступал за россиян с 2003 года.

    «Игорь всегда выступал за сборную на самом высоком уровне, мы это прекрасно знаем. Акинфеев для России – номер один навсегда! Он полностью заслужил это звание и место на поле.

    Но хорошо, что и после его ухода в стране много сильных голкиперов. У нас будет красивая конкуренция!» – полагает железнодорожник.

    На счету Гилерме две игры за сборную.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2018 20:56
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 9 октября 2018, 09:48

      Сегодня в воротах сборной Гилерме, а завтра нигеров наберут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 9 октября 2018, 09:44

      да уж где где а на варотах у нас нормально чего не сказать о нападении нет такой конкуренции

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +261

      salexeich 8 октября 2018, 23:53

      И так понятно, Лунев №1. А потом уже все остальные, в том числе восходящая молодая звезда Максименко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 октября 2018, 23:18

      Конкуренция за попадание в заявку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      vladik12 8 октября 2018, 20:56

      И ты в ней проиграешь.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11