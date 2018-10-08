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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Mash: Кокорин и Мамаев сломали Паку зуб и оставили синяки

    Стал известен характер повреждений, нанесенных служащему Минпромторга Денису Паку. Есть информация, что он пострадал от нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    «Кокорин и Мамаев сломали чиновнику Минпромторга зуб, оставили несколько синяков и ушибов.

    Справедливости ради, Паку пытался помочь его водитель – но после того, как футболисты с друзьями ушли из кафе. Мужчина зашел в помещение и вызвал для шефа скорую.

    От госпитализации чиновник отказался и побои снял потом, когда написал заявление», – пишет телеграм-канал Mash.

    В отношении футболистов начал работу МВД.

    Источник: Telegram

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    08.10.2018 20:20
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 10:31

      Действовали смело и нагло.

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 9 октября 2018, 00:54

      Не в форме ребята были, а тоб челюсть свернули.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 октября 2018, 22:58

      "Давно чета мы с тобой Мамай не пиарились"-сказал Коко другу. "Совсем нас с тобой пресса забывать стала, особенно если не умеешь забивать". " А ты поди и скажи вон таму хмырю, это не твой зуб и не мой, это их зуб и стулом по башне."-ответил Мамай. Придурки, одним словом.

      2
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      Рейтинг: +42

      реальныйформат 8 октября 2018, 22:14

      Кучей на одного, е.бучие гопники!

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      Рейтинг: +3136

      m40 8 октября 2018, 21:40

      Эти два черта конечно не подарки. Но я не думаю, чтобы футболисты вдруг начали на кого то сами кидаться. Скорее всего этот хрен возомнил себя героем и сам на них наехал. За что? Ну мож Монако вспомнил, мож ещё чего. Наверняка дело по синьке было

      1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 8 октября 2018, 21:15

      Кто же в России любит чиновников ..особенно федерального масштаба...)Эти гниды столько вреда стране и народу сделали что зуб это по божески..

      4
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      Рейтинг: +886

      xColaz > Путник 13 8 октября 2018, 21:28

      Так то да, но на лице же у них не написано, что они чиновники. Да и Кокорин с Мамаевым далеко не самые умные люди, чтобы догадаться. Обдолбанному быдлу все равно на кого кидаться

      2
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > xColaz 8 октября 2018, 21:30

      При Путине развелось столько чиновников и силовиков что тут малый шанс ошибиться)))

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 октября 2018, 21:09

      ... и лишили девственности... этих чинуш надо в унитазе топить

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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 8 октября 2018, 20:39

      Выбили зуб и оставили синяки, а что они ему талоны на усиленное питание должны были выдать!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 октября 2018, 20:34

      да уж красная карточка им обоим уж точно светит если они ему бриллиантовый зуб не вставят

      2
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 8 октября 2018, 20:33

      Где видеозапись конфликта этот чинуша сам может на ребят кидался с ножом? Они-же чиновники думают что им все позволено вот и отгреб!

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