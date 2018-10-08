Mash: Кокорин и Мамаев сломали Паку зуб и оставили синяки

Стал известен характер повреждений, нанесенных служащему Минпромторга Денису Паку. Есть информация, что он пострадал от нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Кокорин и Мамаев сломали чиновнику Минпромторга зуб, оставили несколько синяков и ушибов.

Справедливости ради, Паку пытался помочь его водитель – но после того, как футболисты с друзьями ушли из кафе. Мужчина зашел в помещение и вызвал для шефа скорую.

От госпитализации чиновник отказался и побои снял потом, когда написал заявление», – пишет телеграм-канал Mash.

В отношении футболистов начал работу МВД.