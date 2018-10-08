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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Краснодар» – об инциденте с Мамаевым: «Это личное дело футболиста. У него выходной»

    «Краснодар» прокомментировал инцидент, связанный с полузащитником команды Павлом Мамаевым. Футболиста подозревают в избиении людей.

    «Никаких заявлений от футбольного клуба «Краснодар» не будет. У футболистов выходные. Мы не можем сказать, кто где находится. Нас там не было, клуб в этом никак не участвовал. Нам неизвестно, что и как было.

    Сложно что-либо комментировать. Я не могу вам ничего сказать по поводу возможных санкций, потому что ни у меня, ни у моих коллег нет никакой достоверной информации. Это личное дело футболиста», – сообщила пресс-служба южан.

    В отношении Мамаева начало работу МВД.

    Источник: Metro

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    08.10.2018 19:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 09:16

      Правильно, я согласен.

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 9 октября 2018, 06:33

      Могут ещё пару месяцев выходных впаять.

      0
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      Рейтинг: +442

      spartak never die 8 октября 2018, 23:48

      С одной стороны Мамаев сейчас лидер Краснодара,хорошо проявляет себя на поле,но вот такое поведение нельзя спускать с рук.Клуб повел себя неправильно.

      0
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 8 октября 2018, 23:10

      если это действительно клуб прокомментировал-ТО ЭТО НЕ КЛУБ ! а шарашкина контора ! какой пример подает этот тип Мамаев !?

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 8 октября 2018, 22:45

      как был,авном так и остался

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 октября 2018, 21:52

      Люди на этой "халтурке" жизнью рескуют, в отличие от тебя грамотного. А у этих мажоров дым коромыслом только по ходу из другого места. Ну ничего, Газпром даст своих адвокатов и корейца посадят, а Кокоше и Мамаше памятник в радужных расцветках. А за Донбасс можно рассуждать сидя, как у нас русских заведено на кухоньке, и водочку цедить.

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 21:10

      Вот и отпусти их на выходной.

      4
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 8 октября 2018, 20:32

      А может, чиновник как-то связан с отжимом Магнита? Надо копать глубже

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 октября 2018, 20:29

      во как в кусты залезли это типа не наш игрок мы такого не знаем???????

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 октября 2018, 20:11

      Это, сынок, может оказаться не личным делом, а уголовным. А административным так уж точно, если инцидент имел место и были последствия.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > altair2004 8 октября 2018, 20:42

      Уголовное дело возбуждают по факту, если нет подозреваемых лиц или конкретно в отношения лица или группы лиц совершивших данное деяние. Мне объяснять не надо что, как , где и почему. Большой стаж и опыт в этом деле...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > altair2004 8 октября 2018, 20:52

      ))) Тогда чего ты мне написал про администрацию ФК "Краснодар ? То, что пишут всякую ахинею разные СМИ про их состояние , так это для невостребованного читателя и обывателя. И для посещения их сайтов, блогов и страниц. Только медицинское освидетельствование покажет в каком они были состоянии и под чьим воздействием находились. Но это могут сделать только в рамках уголовного дела.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > altair2004 8 октября 2018, 21:05

      Я общаюсь со всеми на ты в интернете, таков мой стиль общения, не взирая на возраст. Без хамства и грубости. Хотя мне сынки и внучки пэтэушные тут это делают не редко. И ко мне любой может обращаться на ты. У меня много приятелей в интернете ровесников моей дочери и мы с ними на ты. Так что можешь со мной на ты, это сближает. Главное, что и как пишут, а не на вы или на ты. Можно ведь обратиться на вы и такого написать...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > altair2004 8 октября 2018, 21:09

      Как знаешь, но я твоей обиды не понял.

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      Рейтинг: +46

      RatUS > Рубик Докоян 8 октября 2018, 22:31

      Когда читал ваш диалог, даже не по себе стало. Не вериться, что в интернете еще есть те, кто умеет разговаривать на подобных тонах)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > RatUS 8 октября 2018, 22:43

      В том плане, что можно быть не понятым, обидеться и без употребления всего великого и могучего спокойно разойтись ?... )))

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      Рейтинг: +46

      RatUS > Рубик Докоян 9 октября 2018, 12:34

      Да, именно в этом плане)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > RatUS 9 октября 2018, 12:35

      Расставаться тоже надо уметь, не деля ложки и вилки и не бить посуду.)))

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