«Краснодар» – об инциденте с Мамаевым: «Это личное дело футболиста. У него выходной»

«Краснодар» прокомментировал инцидент, связанный с полузащитником команды Павлом Мамаевым. Футболиста подозревают в избиении людей.

«Никаких заявлений от футбольного клуба «Краснодар» не будет. У футболистов выходные. Мы не можем сказать, кто где находится. Нас там не было, клуб в этом никак не участвовал. Нам неизвестно, что и как было.

Сложно что-либо комментировать. Я не могу вам ничего сказать по поводу возможных санкций, потому что ни у меня, ни у моих коллег нет никакой достоверной информации. Это личное дело футболиста», – сообщила пресс-служба южан.

В отношении Мамаева начало работу МВД.