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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    МВД начало расследование избиения с участием Кокорина и Мамаева

    Ранее «Бомбардир» писал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могли быть причастны к нападению на двух чиновников. На ситуацию отреагировал силовой орган.

    «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и участники инцидента», – информирует официальный сайт ГУ МВД по г. Москве.

    Игроков могут привлечь к уголовной ответственности.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2018 19:40
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 9 октября 2018, 09:28

      Раздули пипец..уголовное дело.А когда извивают отпрыски чинушей простых людей и наказание не следует?! Если виноваты пусть заплатят в пользу развития
      юнышеских спортшкол или в детдом.Тогда Хабиба и всех кто участвовал пересажать и со стороны Макгрегана туда же!

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      Рейтинг: +799

      амани 9 октября 2018, 01:01

      а что чиновники делают в ресторане в рабочее время?.....до сих пор празднуют поднятие пенсионного возраста?...я не оправдываю поступок ребят, но как-то на душе приятно , когда чинушки и ментушки получают .....хотя ребята пострадают.....у нас за чиновника могут и расстрелять....

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 октября 2018, 22:16

      отстранить их от футбола пожизненно. Позорят и так не без греховный футбол

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      Рейтинг: +42

      реальныйформат 8 октября 2018, 22:11

      Источник: Бомбардир.ру

      Да б.ля, где здесь уголовное дело?
      Он что, нос ему сломал, травму на 112 статью нанес?
      Не удивительно, что на бомбардире, такие статьи просачиваются. Админам по 20-24 года. Молоко, еще на губах не обсохло!

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 8 октября 2018, 22:07

      Не зря говорят,два ДеБ...Ла это сила.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 8 октября 2018, 22:02

      Блин,ну зачем,ДЕ...билы,ТОЛЬКО ИГРАТЬ НОРМАЛЬНО НАЧАЛИ,а теперь минимум отстранят от игры за клуб,максимум посадят,ИМБИЦИЛЫ!!!!!!!

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 октября 2018, 21:27

      оххх

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 8 октября 2018, 21:25

      Отлично они отметеои юбилей своих отношений, запомниться надолго (навсегда )
      P.S. С юбилеем господа.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 октября 2018, 21:13

      Эх вы, нападающие блин, надо было депутата какого-нибудь залучить! А не этих чиновников. Но с другой стороны на безрыбье и рак рыба)

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 октября 2018, 20:43

      здравствуй зона!!!!!!!!!! где тут зелёная поляна?

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