МВД начало расследование избиения с участием Кокорина и Мамаева

Раздули пипец..уголовное дело.А когда извивают отпрыски чинушей простых людей и наказание не следует?! Если виноваты пусть заплатят в пользу развития
юнышеских спортшкол или в детдом.Тогда Хабиба и всех кто участвовал пересажать и со стороны Макгрегана туда же!
Ранее «Бомбардир» писал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могли быть причастны к нападению на двух чиновников. На ситуацию отреагировал силовой орган.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и участники инцидента», – информирует официальный сайт ГУ МВД по г. Москве.
Игроков могут привлечь к уголовной ответственности.