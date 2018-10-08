МВД начало расследование избиения с участием Кокорина и Мамаева

Ранее «Бомбардир» писал, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могли быть причастны к нападению на двух чиновников. На ситуацию отреагировал силовой орган.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и участники инцидента», – информирует официальный сайт ГУ МВД по г. Москве.

Игроков могут привлечь к уголовной ответственности.