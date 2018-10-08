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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Дзюба: «Будет интересно посмотреть реванш Конора против Хабиба»

    Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от боя под эгидой UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Зенитовец ждет реванша.

    «Конечно, смотрел бой. Получилось так, что проснулся в семь с чем-то и смотреть начал со второго раунда. Друзья, домашние — все смотрели бой. Мой прогноз сработал. Мне звонили, спрашивали, я говорил, что Хабиб — теневой фаворит.

    Почему? Я говорил, если в первых двух раундах Макгрегору ничего не удастся сделать, то он выдохнется, и что-то произойдeт. Так и вышло. Это был вопрос двух раундов. Понятно, что в стойке Конор сильнее, но Хабиб доминировал так, что Макгрегор даже в стойке начал сдавать. В целом ожидаемо.

    Немного разочаровал Конор. Для Хабиба это был первый грандиозный бой, а для него — нет. Хабиб победил заслуженно. Интересно будет посмотреть реванш, если он состоится, потому что Макгрегор будет более злым и мотивированным. Перед боем он говорил, что тщательно готовился, но мы этого не увидели. Конор быстро выдохся, а мне кажется, это плохо», – сказал футболист.

    Нурмагомедов победил удушающим приемом.

    Источник: Twitter

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    08.10.2018 19:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 8 октября 2018, 23:20

      Реванш ? Кавказца уберут нах из этого спорта. Больной на голову.

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      Рейтинг: +2738

      a_who 8 октября 2018, 21:14

      Похоже Конор и повторно огребёт

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 8 октября 2018, 20:22

      Я бы посмотрел реванш Дзюбы против Анжи. Но боюсь, не состоится по причине безвременной кончины последней.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 8 октября 2018, 19:49

      Если отбросить в сторону весь мой негатив к Нурмагомедову и посмотреть со стороны спорта, то все по делу сказал, но то что было после... Все перечеркнуло.

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