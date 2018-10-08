Дзюба: «Будет интересно посмотреть реванш Конора против Хабиба»

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от боя под эгидой UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Зенитовец ждет реванша.

«Конечно, смотрел бой. Получилось так, что проснулся в семь с чем-то и смотреть начал со второго раунда. Друзья, домашние — все смотрели бой. Мой прогноз сработал. Мне звонили, спрашивали, я говорил, что Хабиб — теневой фаворит.

Почему? Я говорил, если в первых двух раундах Макгрегору ничего не удастся сделать, то он выдохнется, и что-то произойдeт. Так и вышло. Это был вопрос двух раундов. Понятно, что в стойке Конор сильнее, но Хабиб доминировал так, что Макгрегор даже в стойке начал сдавать. В целом ожидаемо.

Немного разочаровал Конор. Для Хабиба это был первый грандиозный бой, а для него — нет. Хабиб победил заслуженно. Интересно будет посмотреть реванш, если он состоится, потому что Макгрегор будет более злым и мотивированным. Перед боем он говорил, что тщательно готовился, но мы этого не увидели. Конор быстро выдохся, а мне кажется, это плохо», – сказал футболист.

Нурмагомедов победил удушающим приемом.