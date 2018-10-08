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    Какой вы футболист?

    Фердинанд: «Жалобы Моуринью просто смешны. Он тренирует «Манчестер Юнайтед»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о поведении главного тренера Жозе Моуринью.

    После победы над «Ньюкаслом» (3:2, 8-й тур АПЛ) португалец обвинил журналистов в чрезмерной злобе по отношении к себе.

    «Не понимаю, о какой злобе идет речь. Если люди видят, что на поле что-то идет не так, они имеют право говорить об этом.

    Он тренирует «Манчестер Юнайтед», а тренеры этого клуба всегда попадают во внимание. Победа, поражение или ничья – тебя в любом случае разберут на молекулы. Подписывая контракт с клубом, нельзя надеяться на то, что этот нюанс можно изменить. Особенно если впоследствии дела идут не очень хорошо.

    Поэтому жалобы в стиле «они обозлились на меня» или «они за мной охотятся» мне кажутся просто смешными», – Goal цитирует слова англичанина в эфире BT Sport.

    «Красные дьяволы» занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: Goal.com

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    08.10.2018 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 8 октября 2018, 18:27

      В целом согласен, но не заметить что Моура опять сливают уже невозможно. Наверное он заслужил, но почему это делается в ущерб клубу - яхз

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