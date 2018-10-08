Фердинанд: «Жалобы Моуринью просто смешны. Он тренирует «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о поведении главного тренера Жозе Моуринью.

После победы над «Ньюкаслом» (3:2, 8-й тур АПЛ) португалец обвинил журналистов в чрезмерной злобе по отношении к себе.

«Не понимаю, о какой злобе идет речь. Если люди видят, что на поле что-то идет не так, они имеют право говорить об этом.

Он тренирует «Манчестер Юнайтед», а тренеры этого клуба всегда попадают во внимание. Победа, поражение или ничья – тебя в любом случае разберут на молекулы. Подписывая контракт с клубом, нельзя надеяться на то, что этот нюанс можно изменить. Особенно если впоследствии дела идут не очень хорошо.

Поэтому жалобы в стиле «они обозлились на меня» или «они за мной охотятся» мне кажутся просто смешными», – Goal цитирует слова англичанина в эфире BT Sport.

«Красные дьяволы» занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.