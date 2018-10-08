Месси дал автограф болельщику, который набил его изображение на всю спину

Признавайтесь кто набил Дзюбу на кую?
Твиттер-аккаунт «Барселоны» опубликовал видео, на котором нападающий Лионель Месси расписался на спине болельщика.
Фанат сделал на спине татуировку с изображением пятикратного обладателя «Золотого мяча». На рисунке изображены Колизей, Биг-Бен и Бранденбургские ворота – элементы архитектуры городов, в которых аргентинец выигрывал финалы Лиги чемпионов.
Напомним, сегодня журнал France Football начал объявление списков кандидатов на «Золотой мяч». Месси пока отсутствует в каждой из трех представленных пятерок.
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— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 8 октября 2018 г.