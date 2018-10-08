Месси дал автограф болельщику, который набил его изображение на всю спину

Твиттер-аккаунт «Барселоны» опубликовал видео, на котором нападающий Лионель Месси расписался на спине болельщика.

Фанат сделал на спине татуировку с изображением пятикратного обладателя «Золотого мяча». На рисунке изображены Колизей, Биг-Бен и Бранденбургские ворота – элементы архитектуры городов, в которых аргентинец выигрывал финалы Лиги чемпионов.

Напомним, сегодня журнал France Football начал объявление списков кандидатов на «Золотой мяч». Месси пока отсутствует в каждой из трех представленных пятерок.