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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Месси дал автограф болельщику, который набил его изображение на всю спину

    Твиттер-аккаунт «Барселоны» опубликовал видео, на котором нападающий Лионель Месси расписался на спине болельщика.

    Фанат сделал на спине татуировку с изображением пятикратного обладателя «Золотого мяча». На рисунке изображены Колизей, Биг-Бен и Бранденбургские ворота – элементы архитектуры городов, в которых аргентинец выигрывал финалы Лиги чемпионов.

    Напомним, сегодня журнал France Football начал объявление списков кандидатов на «Золотой мяч». Месси пока отсутствует в каждой из трех представленных пятерок.

    Источник: ФК «Барселона»

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    08.10.2018 15:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 8 октября 2018, 20:41

      Признавайтесь кто набил Дзюбу на кую?

      1
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      Рейтинг: +715

      Mario84 8 октября 2018, 16:45

      Не знают уже, что придумать. Слишком хорошо живут!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 8 октября 2018, 16:27

      Теперь дополнит татушку автографом

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 8 октября 2018, 16:25

      Пойти Путина на спину набить что-ли,может премьером сделает...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 8 октября 2018, 16:16

      Это каким же надо быть нездоровым, чтобы так сделать....

      4
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      Рейтинг: +161

      Лошак 8 октября 2018, 16:04

      Больных на голову на свете много.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Лошак 8 октября 2018, 16:58

      т.е. набить на спину Череп или Микки Мауса это норм, а если Месси - то больной человек? или ты против тату в принципе?

      4
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      Рейтинг: +161

      Лошак > Cules2013 8 октября 2018, 17:42

      Да ты можешь набить себе хоть Роналду. Мне-то что? А я высказал своё мнение и отчитываться перед тобой не намерен. Мессюки такие гонорливые.

      -1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Лошак 8 октября 2018, 17:55

      это у тебя какие-то проблемы - я нормально спросил, а у тебя какие-то претензии в ответ.

      3
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      Рейтинг: +161

      Лошак > Cules2013 8 октября 2018, 18:00

      Когда нормально спрашивают, то нормально отвечают.А, если речь о Месси, то барсюков начинает раздувать. Всё, пока!

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