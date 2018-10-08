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    Какой вы футболист?

    Болельщики «Енисея» на матче со «Спартаком» вывесили баннер против Аленичева

    Встреча 10-го тура чемпионата России «Енисей»«Спартак» завершилась поражением хозяев со счетом 2:3.

    По ходу матча болельщики красноярского клуба вывесили баннер с призывом уволить главного тренера Дмитрия Аленичева.

    «Дима, пора домой», – написали болельщики на растяжке.

    Аленичев возглавил «Енисей» в июне 2017 года. Под его руководством команда вышла из ФНЛ через стыковые матчи и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

    После матча специалист отказался отвечать на вопрос о своей отставке.

    Источник: «ВКонтакте»

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    08.10.2018 15:37
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 8 октября 2018, 20:43

      Что вы все набросились на парней, хотят они в чемпионы страны в 10 том туре, кто в этом видит плохое?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 октября 2018, 19:17

      "Енисею" трудно будет выбраться из подвала с этим тренерским штабом. Там нужны мотиваторы энергичные и харизматичные.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 8 октября 2018, 21:00

      Кого предложите?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 8 октября 2018, 21:08

      Пусть администрация Красноярска ищет. Я порекомендовал год назад митрофанушкам Семака в " Зенит". Вираж весной поддержал, пока не жалуются... ))) Не знаю кто там сейчас свободен, чтобы мог с колёс работать с командой.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 8 октября 2018, 21:14

      У Семака есть все предпосылки ,что бы стать классным тренером,к тому же он дешевле западных .Но почему вы решили ,что Аленичев плохой мотиватор?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 8 октября 2018, 21:21

      Всё-таки игрокам порой надо напихать и встряхнуть их. Увещеваниями, добрым словом, призывами тут команду на подвиг не поднять. Могу много привести примеров из великих тренеров из разных видов спорта и все были огонь. Да и по своему опыту могу судить. Когда не дрючишь, объясняешь, возишься, входишь в положение, подчинённые на голову садятся. Тогда и говорил, раз вы такого отношения не понимаете будет вам другое. Там где я работал без пихания и мата работать трудно было.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 8 октября 2018, 21:33

      Я 42 года руковожу людьми,пихание и мат это низкий пилотаж.Грубость признак слабости.Но внутренняя энергетика важна ,она передаётся подчинённым,ты только сам должен гореть.Поэтому топ-тренеры горят и подзаряжают своей энергией подопечных.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 8 октября 2018, 21:35

      В медицине этого тоже не было, но в милиции, увы...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 8 октября 2018, 21:39

      Милиция наша ,не пример для подражания.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 8 октября 2018, 21:46

      Это притом, что тогда со мной работали люди с высшим медицинским образованием, педагогическим, кто-то корабелку закончил, другие воен-мех. Не то, что сейчас с дипломами разных школ и ВУЗ-ов МВД, если ещё и таковые есть.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 8 октября 2018, 21:52

      В любом случае людей нужно любить и уважать,тогда можно и пихать.

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      Рубик Докоян > александр п 8 октября 2018, 22:04

      Тарасов, Игроь Турчин, Лобановский, Гомельский, Карполь и иже с ними так и делали. Нам не только песня строить и жить помогает...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 8 октября 2018, 22:11

      Но в основе профессионализм,пихать то каждый дурак может.

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      Рубик Докоян > александр п 8 октября 2018, 22:13

      Ну я же не могу всё расписывать, что вкладывается в понятие пихать. Это же не только употребление ненормативной лексики и повышенный тон. Все знают за что их дрючат и по делу.

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      александр п > Рубик Докоян 8 октября 2018, 22:19

      Сам пихаю иногда,но это не должно быть постоянно.

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      Рубик Докоян > александр п 8 октября 2018, 22:22

      Само собой, здоровье дороже, но и от непонятливых можно избавляться. У нас с этим проблем не было. Там ведь уговаривать не надо, а можно приказать.

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      александр п > Рубик Докоян 8 октября 2018, 22:35

      Мы залезли в дебри теории управления,так с чего вы решили что Аленичев не может напихать.

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      Рубик Докоян > александр п 8 октября 2018, 22:50

      Мягкотелый он на мой взгляд по своему характеру и натуре. Это было видно и по работе в Арсенале и Спартаке. Один раз взбрыкнул в Арсенале, когда дубль выставил. А чтобы спросить с игроков по - мужски, то у него этого нет.

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      александр п > Рубик Докоян 8 октября 2018, 22:58

      Эмери то же по вашему мягкотелый,не смог со спартаковцев спросить по мужски?

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      Рубик Докоян > александр п 8 октября 2018, 23:03

      Там другая ситуация. Все иностранные тренеры в Спартаке были такого порядка, что он, Лаудруп, Якин. Они работали не долго в непривычных для них условиях. Пихал Валера и с перебором, в уничижительной форме не редко.

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      александр п 8 октября 2018, 18:53

      Реальные дебилы,команда на равных билась с одним из грандов российского футбола с таким то составом,тут и Гвардиола ничего не сделает.

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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 8 октября 2018, 18:40

      давай дима в спартак

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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 8 октября 2018, 18:04

      Аленичев вывел Енисей в РПЛ - честь ему и хвала! но это не гарантия успешного выступления в дебютном сезоне....дайте тренеру и игрокам время на адаптацию - реалии ведь совсем другие...думаю,cмена тренера ничего не даст...

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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 8 октября 2018, 18:00

      Согласен с остальными комментариями. Кто как ни Аленичев может и должен тянуть Енисей. Подходящая для него команда, надо дать ему время. Тоже самое и с Тихоновым уволеный с Крыльев.

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      Рейтинг: +701

      Хведя 8 октября 2018, 17:46

      Вся беда "Димы", как и Тихонова-Валерьича в том, что слишком интеллигентны. Футбольный тренер должен быть когда надо и брутален, и (возможно) быдловат. Иначе - затопчут и заплюют. Свои же.

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      Рейтинг: +151

      valdemar47 8 октября 2018, 17:21

      Они конченные ДЕБИЛЫ !!! Кто это вывесил- *****!!!

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 17:09

      Конечно это не ФНЛ и при первых неудачах всю вину валить на тренера, вывешивая подобные баннеры ,не делают чести этим болельщикам.

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      Рейтинг: +1954

      Romio-xxx 8 октября 2018, 17:01

      Там на фан-секторе сидел раз.Такие клоуны,пипец!!!Больше никогда туда билет не куплю.Еще и после такой выходки!!!

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