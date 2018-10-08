Болельщики «Енисея» на матче со «Спартаком» вывесили баннер против Аленичева

Встреча 10-го тура чемпионата России «Енисей» – «Спартак» завершилась поражением хозяев со счетом 2:3.

По ходу матча болельщики красноярского клуба вывесили баннер с призывом уволить главного тренера Дмитрия Аленичева.

«Дима, пора домой», – написали болельщики на растяжке.

Аленичев возглавил «Енисей» в июне 2017 года. Под его руководством команда вышла из ФНЛ через стыковые матчи и сейчас занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

После матча специалист отказался отвечать на вопрос о своей отставке.